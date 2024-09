6 films et séries qui mettent l’accent sur les relations platoniques

Les idylles aperçues sur petit écran sont souvent faites d’étreintes sensuelles et de corps à corps érotique au creux du lit. Que ce soit Jack et Rose à l’arrière d’une voiture « dormante » dans « Titanic » ou Colin et Penelope sur l’assise inconfortable d’une calèche d’époque dans « La Chronique des Bridgerton », chaque romance est parsemée de scènes de sexe idéalisées. Si les ébats des protagonistes épris vous dérangent ou vous soutirent quelques rougeurs, vous allez apprécier ces films et séries qui brossent des relations platoniques. Ces couples, plus ou moins connus de la pop culture, cultivent une alchimie spirituelle qui se suffit à elle seule. Ils s’aiment loin de l’oreiller et parlent un autre langage du cœur qui risque de vous inspirer.

Galveston

Dans ce film, Mélanie Laurent n’est pas devant les projecteurs, mais de l’autre côté, au poste de réalisatrice. À travers cette fiction au caractère âpre et à la dimension humaine, elle donne une autre lecture de l’amour tel que vous le connaissez. L’histoire se tient sur les routes arides de Galveston, une ville côtière du Texas. Elle met en scène un gangster dénommé Roy, dont la voix éraillée témoigne d’un cancer avancé. À l’issue d’une mission, son patron lui tend un piège supposé être fatal. Mais ce ripou chevronné s’en tire quasiment indemne et repart, héroïque, avec une jeune prostituée, Raquel, qu’il a réussi à sauver de ce fiasco.

Ils se retrouvent sous l’habitacle et foncent à pleine allure vers une destination encore inconnue. Ces deux âmes torturées sont les parfaits opposés. Lui incarne l’obscurité quand elle évoque la douceur et la lumière. Roy est un bourrin au coeur de velours tandis que Raquel est une jeune femme perturbée qui peine à trouver sa place. Une relation ambiguë va rapidement germer dans ce véhicule vintage qui incite forcément à la proximité. De l’amitié ? De l’amour ? Ou un lien père-fille de substitution ? Les deux vagabonds ne s’attribuent pas d’étiquette, mais entretiennent une certaine complicité, insaisissable, mais touchante. Galveston fait partie de ces films et séries qui peignent des relations platoniques et s’émancipent des jeux de jambes.

Platonic

Cette série pétillante qui se distingue par son écriture décalée et humoristique suit deux anciens meilleurs amis de longue date, Will et Sylvia. Après des années de silence et de distance, ils se retrouvent avec quelques rides en plus et des situations de vie bien différentes. Lui digère assez mal son divorce, encore en cours et elle est l’heureuse maman de trois enfants. Leur relation, à l’origine purement amicale et sans arrière-pensée, prend une tournure inattendue. À chaque fois qu’ils se voient, ils font les quatre cents coups et semblent retomber à l’âge prépubère.

Sylvia commence rapidement à délaisser les siens pour profiter de Will et rattraper le temps perdu. Ce qui n’est pas vraiment du goût de son séduisant mari, qui a l’impression d’être « de trop ». La relation qui unit Will et Sylvia est impossible à qualifier. Trop forte pour être fraternelle et pas assez pour être sentimentale, elle est tout bonnement indescriptible. Cependant, ils ne franchissent jamais le cap de l’effusion, d’où le titre de la série. Ils sont simplement complémentaires, comme le Yin et le Yang. « Platonic » s’inscrit dans ces films et séries précieux à la gloire des relations platoniques.

Imitation Game

Parmi les films et séries qui font la promotion des relations platoniques, « Imitation Game » est une référence. Cette œuvre biographique gravite autour d’Alan Turing, le génie des maths britannique qui a aidé à écourter la Seconde Guerre mondiale et qui est considéré comme le père de l’intelligence artificielle. Une relation « indéfinie » se dessine en filigrane du récit historique et scientifique. Le mathématicien développe une amitié tendre avec Joan Clarke, une collègue, campée par l’incroyable Keira Knightley. Leur lien est certainement l’un des aspects les plus intrigants du film.

Alan demande même la main de sa consoeur, elle aussi, dotée d’un cerveau hyperactif et de capacités intellectuelles phénoménales. Mais ce n’est qu’une « couverture ». En réalité, Alan est gay. Or, dans cette société puritaine, il doit faire profil bas et dissimuler son attirance pour les hommes. Grâce à lui, Joan a un « passe-droit » pour participer au décryptage de la machine Enigma qui codait les communications chiffrées du Troisième Reich. En retour, Joan le canalise et le recentre lorsqu’il s’éparpille. Ensemble, ils forment un tandem rafraîchissant et solidaire.

Parks and recreation

Cette série, qui a marqué plus d’une génération, se déroule dans la ville fictive de Pawnee, Indiana, et suit les aventures des employés du département des parcs et loisirs. Cocasse et légère, elle doit son succès au duo entre Ron, le big boss rabat-joie et Leslie, l’employée de bureau modèle. Ces deux personnages phares font toute l’âme de la série et lui confèrent un charme intemporel. Malgré leurs façons de penser contradictoires et leurs petits enfantillages, ils se vouent un respect mutuel comme il en existe peu.

Leslie est une optimiste fervente qui croit en la possibilité d’améliorer la société à travers le service public et le travail acharné. En revanche, Ron est un homme cynique qui préfère éviter l’intervention du gouvernement et valorise la liberté individuelle. Ron est bien plus qu’un mentor pour Leslie, c’est son double. « Parks and recreation » rayonne parmi ces films et séries qui valorisent les relations platoniques.

Le Colibri

Le titre de ce film fait écho à cet oiseau délicat et dont la vivacité se caractérise par ses 60 battements d’aile par seconde. Eh bien, Marco est une forme humaine du colibri, dans sa métaphore la plus poétique. Au début des années 70, il croise la route de Luisa Lattes, une fille à la beauté hypnotique. Son amour pour elle ne s’est pas concrétisé, mais il est toujours resté latent, comme un fil suspendu dans sa vie.

Quelques années plus tard, alors qu’il vit à Rome avec sa femme Marina et sa fille Adèle, son couple est au bord du gouffre. Son épouse, qui se sentait invisible et en perpétuelle concurrence, ne supporte plus l’idée d’être une femme d’arrière-plan. Marco, partagé entre la solidité de la famille et son attirance montante pour Luisa, fait face à de terribles dilemmes.

Miss Daisy et son chauffeur

Parmi les films et séries qui tissent des relations platoniques, cette œuvre va faire dégouliner votre petit cœur (et votre mascara). L’histoire se déroule dans les années 50, dans une Amérique encore frappée par la Ségrégation. Amenée presque comme un huis clos, elle se trame dans une opulente Hudson Commodore, voiture bourgeoise de l’époque. Miss Daisy, une institutrice retraitée un peu « pète-sec », se voit confisquer le volant par son fils, Boolie, qui estime que sa mère est un danger public sur la route.

Boolie publie alors une annonce pour lui trouver un chauffeur privé. Hoke, un homme noir aux cheveux grisonnants, devient alors son conducteur officiel. Réticente, Miss Daisy refuse de s’installer sur le siège passager et n’en fait qu’à sa tête. Muni d’un tempérament calme et d’une certaine force d’esprit, Hoke parvient à amadouer sa patronne. Pendant 25 ans, les deux séniors resteront fidèles l’un envers l’autre, avec cette voiture en trait d’union.

Ces films et séries qui vantent des relations platoniques prouvent que l’amour est protéiforme et ne se traduit pas uniquement sous la couette. Ils montrent d’autres modèles, plus sains que Blair et Chuck. Comme quoi, l’intimité émotionnelle compte parfois double.