Voici les 4 leçons à retenir du film « Kaizen » d’Inoxtag, vous allez vouloir soulever des montagnes !

Après deux mois d’absence, le Youtubeur Inoxtag fait un retour fracassant avec son film baptisé symboliquement « Kaizen ». À mi-chemin entre le documentaire, le vlog et la biographie, il retrace sa vertigineuse ascension de l’Everest. Pour espérer atteindre le toit du monde, Ines de son vrai nom, s’est livré à un entraînement physique acharné. Loin d’être un film égo-centré et tape-à-l’œil, c’est surtout un précieux hommage à la vie, une invitation universelle à croire en soi. Visionné déjà plus de 17 millions de fois, « Kaizen » délivre plusieurs enseignements sur son passage. Si ce film se raconte à la première personne, il fédère toutes les générations et résonne fort en chacun.e de nous. Voici les 4 leçons à retenir du film « Kaizen », mot japonais qui se traduit par « s’améliorer de jour en jour ».

Toujours croire en soi

Parmi les principales leçons à retenir du film événement « Kaizen » : savoir se faire confiance. Ines, Youtubeur jovial et pétillant, s’était fait la promesse de tutoyer le plus grand gratte-ciel naturel du monde et de relever ce défi hors normes malgré son niveau de départ assez médiocre. Surtout réputé pour ses vidéos gaming « bon enfant », Inoxtag a toujours eu le goût du challenge. Son catalogue YouTube recèle d’ailleurs de contenus estampillés « 48h pour sortir des backrooms » ou « 7 jours pour survivre seul sur une île déserte ».

Téméraire et casse-cou, il s’est tout naturellement fixé cet ultime objectif. Il n’a pas voulu gravir l’Everest pour l’ajouter à sa bucket list ou simplement dire « je l’ai fait », mais pour tester ses limites et revenir transformé. Le film « Kaizen » ne révèle pas un Inox triomphant, qui réussit chaque étape sans difficulté. En toute transparence, il montre un jeune homme en proie aux doutes et à la peur. Avant de culminer à plus de 8000 mètres d’altitude et de tutoyer les nuages, Inox a d’abord traversé un grand huit émotionnel.

Aux antipodes des vidéos « développement personnel« , le film « Kaizen » a le mérite de pointer les moments de faiblesse de son protagoniste. Il dépeint l’humain qui se cache sous l’enveloppe du Youtubeur « excité ». Les critiques, les messages décourageants et le pessimisme de certain.e.s ont fait l’effet d’un dopant pour son mental. Il s’accroche à ce rêve de la même manière qu’il se cramponne à la montagne. La phrase « je vais le faire » se déploie comme un fil rouge tout au long du film. Finalement, tout se joue dans la tête.

Sortir de sa zone de confort

Parmi les leçons de vie tirées du film « Kaizen » : aller hors des sentiers battus et sortir de sa zone de confort. Inoxtag a décampé sa chaise de gaming pour s’aventurer dans un endroit hostile du globe, où le froid fige le corps et où les sentiers sont naturellement parsemés de pièges. Il aurait pu lancer d’autres concepts à l’image du « 24h menotté » ou « 24h en voiture ». Or, il avait besoin de changement, de bousculer ses habitudes.

Dans une ère où beaucoup procrastinent sur leur désir ou fantasment leur projet, Inoxtag, lui, a pris l’initiative d’accomplir ce qui semblait « impossible ». Il s’est familiarisé avec cette marche de l’extrême, a mis son corps en mouvement, s’est surpassé physiquement. Mais surtout, il a pris son temps. Il n’a pas foncé tête baissée vers le sommet, il y est allé petits pas par petits pas. Une belle métaphore pour convier son public à sortir de cette routine qui relève de la facilité. « Kaizen » est une main tendue vers l’inconnu, ce que vous n’avez jamais osé explorer, mais que vous gardez dans un coin de votre esprit.

« Ce que je retiens, c’est même pas l’Everest, c’est tout ce que j’ai découvert autour. C’est toutes les montagnes que j’ai montées, toutes les aventures que j’ai vécues. Toutes les personnes que j’ai rencontrées. J’ai ouvert des possibilités dans ma vie »

Il faut savoir faire des choix

Les premières minutes du film « Kaizen » tirent le portrait d’un homme sans cesse overbooké et pris dans une tornade d’impératifs. Inoxtag enchaîne les tournages et les interviews sans jamais s’accorder de répit. En parallèle, il doit aussi assumer la préparation physique pour l’Everest et suivre un programme sportif millimétré. Il ne peut pas être sur tous les fronts et jongler entre toutes ces obligations. À cet instant, il doit faire des choix et, par ricochet, des sacrifices. Il décide alors de ralentir le rythme de parution des vidéos sur sa chaîne pour se consacrer pleinement à la mission « Everest ».

En prenant cette décision, il déserte temporairement le monde numérique et prend le risque de perdre des fans. Il veut rester « focus ». Note à vous-même : rien ne sert d’être multitâche et de courir partout pour tout bâcler. Il faut assumer un seul projet à la fois, quitte à renoncer temporairement à certains loisirs. C’est l’une des grandes leçons du film « Kaizen ».

Se déconnecter du virtuel pour se reconnecter à soi

Pendant toute la durée de l’ascension, Inès a laissé son portable à la maison pour profiter de l’instant présent et vivre son plus bel effet papillon. Comme il l’explique en clôture, le téléphone peut rapidement devenir un poison. Alors pendant cette aventure mémorable, il l’a laissé temporairement à l’abandon. Le film « Kaizen » met d’ailleurs l’accent sur le ressenti plus que sur la performance. Inox quitte les pixels pour mieux renouer avec le monde qui l’entoure et prendre conscience de la beauté extérieure.

Ce reportage est un hymne à la nature, mieux c’est une déclaration d’amour envers soi. Malgré toutes les folles expériences déjà à son compteur, Inès redécouvre la vraie richesse et revient à l’essentiel. Lui-même le dit, il se sent ridiculement « petit » au milieu de ces falaises imposantes. Au fil des kilomètres, il s’enrichit et oxygène son esprit. D’ailleurs, spoiler, Inox n’est pas tout de suite revenu à la capitale. Il a prolongé sa digital detox dans une maison isolée au fin fond de la campagne cubaine. Il apparaît avec l’apparence d’un Robinson Crusoé et une mentalité renouvelée. La montagne peut changer un homme et Inox en est la preuve vivante.

Ces leçons de vie font toute la force du film « Kaizen ». Cette œuvre de 2h n’est pas une vidéo de plus à sa liste, elle est l’incarnation même du mot « détermination« . Inox ne le sait pas encore, mais il a semé de l’or sur le chemin de son public. Il a d’ailleurs reçu une avalanche de félicitations. De quoi prendre de la hauteur sur vous-mêmes !