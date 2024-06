Visitez le FAMM, le premier musée en France consacré aux femmes artistes !

Longtemps marginalisées des musées et rayées des expositions, les femmes artistes ont désormais un espace qui leur est entièrement dédié : le FAMM. Il vient tout juste d’ouvrir ses portes ce vendredi 21 juin à Mougins, ville pittoresque nichée dans l’arrière-pays niçois. C’est une grande première en France ! En réalité, ce site culturel n’est pas nouveau. Auparavant connu sous l’acronyme MACM pour Musée d’Art Classique de Mougins, il a pris un tournant artistique symbolique et fort de sens. Une renaissance salutaire pour redorer le travail créatif immense des femmes artistes de tous horizons. Au total, ce ne sont pas moins de 80 femmes qui seront à l’honneur, avec entre autres Frida Kahlo, Niki de Saint Phalle et Berthe Morisot. Si vous êtes de passage dans la région, faites un crochet par le FAMM. Plus qu’un musée, c’est un lieu de mémoire.

L’histoire derrière le FAMM, un musée unique en France

L’inauguration est imminente. C’est ce vendredi 21 juin que le FAMM ouvre ses portes après un an de travaux et de réaménagement. Il fait peau neuve pour une noble cause : celle des femmes. Depuis 2008, ce musée fait partie du paysage de Mougins, village du Sud à l’âme médiévale où Pablo Picasso a rendu son dernier soupir. Il s’érige d’ailleurs en maître sur cette cité perchée au-dessus des roches. Auparavant dénommé MACM, il affiche désormais de nouvelles lettres sur sa façade et s’est fait rebaptiser FAAM. Une abréviation qui en dit long sur ce qu’il va désormais contenir entre ses murs.

Construit sous l’égide de Christian Levett, collectionneur anglais de renom et trader, ce musée signe une transformation particulièrement retentissante. Désormais, il se consacre pleinement aux femmes artistes. Elles n’auront plus seulement un petit coin de la salle un peu en retrait mais bien les quatre étages entiers de cette bâtisse emblématique de Mougins. À l’initiative du fondateur lui-même, le FAMM braque les lumières sur ces “oubliées” de l’art avec des collections exclusives.

Peintures, sculptures, photographies… Toutes les disciplines s’entremêlent pour former une mosaïque artistique enrichissante et empreinte de sororité. Au total, près de 500 œuvres signées de 80 artistes féminines du monde entier s’érigent du sol au plafond. Des prodiges du pinceau comme Frida Kahlo aux sculptrices inclassables à l’image de Louise Bourgeois en passant par des figures montantes de l’art, le FAMM sacralise les créations féminines. Un sanctuaire culturel précieux pour voir les femmes autrement que des muses et des objets de délectation.

FAMM : un musée qui hisse (enfin) les femmes au premier plan

À l’évocation d’artistes, les noms masculins tombent spontanément dans la tête. Dali, Van Gogh, Renoir, Gauguin, Le Corbusier… En revanche, il faut se creuser un peu plus les méninges pour citer ne serait-ce qu’un nom de femme. Pas étonnant. Ces mesdames sont souvent absentes des grands musées ou alors elles s’y dévoilent seulement en tant que “modèles”. Un test simple permet de le prouver. Il suffit de relever tous les prénoms qui s’inscrivent sur les petites pancartes accolées aux œuvres et de faire un décompte. Le verdict est sans appel : les femmes sont sous-représentées.

Le Louvre ne recense ainsi qu’une trentaine de peintures de femmes artistes et bien souvent il s’agit d’œuvres ridiculement “petites”. Même constat au musée d’Orsay, autre point de rencontre des amateur.ices d’art de la capitale. Sur les 4 463 artistes de la collection permanente, il y a seulement 296 femmes. C’est un peu comme dans les manuels d’histoire, les femmes sont occultées et gommées du décor.Pour appuyer davantage le talent de ces messieurs.

Mais le FAMM a pour vocation de rattraper ces lacunes criantes et de faire la part belle à ces artistes, qui n’ont d’ailleurs rien à envier à leurs homologues. En devenant le FAMM, l’ex MACM fait une ode aux génies artistiques des femmes : les visionnaires, les classiques, les originales… Un changement de cap qui souligne aussi la fascination de Christian Levett, son instigateur, pour l’art porté au féminin. En 2023, le collectionneur Britannique publiait ainsi un ouvrage célébrant les femmes de l’expressionnisme abstrait.

Existe-t-il d’autres musées consacrés aux femmes artistes ?

Le FAMM se positionne comme le premier musée privé d’Europe à la gloire des femmes artistes. Sur le territoire français, aucun autre établissement culturel ne le concurrence et ne revendique une telle position. Certaines expositions temporaires propulsent furtivement les femmes à l’affiche mais rien de plus. Toutefois, hors des frontières, un musée “un peu à part” a déjà concrétisé l’idée. Il s’agit du Frauenmuseum de Bonn, situé chez nos voisins allemands. Il a vu le jour en 1981 sous l’impulsion d’un collectif de femmes et s’avère être le précurseur du genre. Dans la foulée, en 1987, le National Museum of Women in the Arts a poussé sur le sol américain, dans l’État de Washington. Le FAMM s’ajoute à cette courte liste, peut-être vouée à s’agrandir dans un futur proche.

Le FAMM convie le girl power sur le sol de Mougins et bien au-delà de ce bourg tout de pierre vêtue. Il insuffle un vent de fraîcheur sur la scène culturelle et présage une révolution lente, mais vitale.