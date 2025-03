Sortie du film Blanche-Neige : découvrez qui va jouer Blanche-Neige et la Reine-sorcière !

Le remake en live-action de « Blanche-Neige » par Disney est sur le point de débarquer dans les salles obscures, et autant dire que l’attente est à son comble ! Réalisé par Marc Webb, ce film promet une relecture contemporaine du chef-d’œuvre de 1937. Entre un casting glamour, une mise en scène moderne et une touche de féminisme assumée, « Blanche-Neige 2025 » s’annonce comme un événement incontournable.

Un duo de stars pour un conte réinventé

Prévu pour une sortie en Europe le 19 mars 2025, le film fait déjà couler beaucoup d’encre, entre attentes élevées et polémiques enflammées. Mais une chose est sûre, les actrices qui incarnent Blanche-Neige et la Reine-sorcière risquent de marquer les esprits.

Rachel Zegler : une Blanche-Neige moderne et indépendante

Pour incarner Blanche-Neige, Disney a misé sur Rachel Zegler, une actrice américaine d’origine colombienne et polonaise qui s’est révélée dans le rôle de Maria dans « West Side Story » (2021) de Steven Spielberg. Si son talent vocal et sa grâce naturelle avaient déjà conquis Hollywood, le choix de Rachel Zegler pour ce rôle emblématique n’a pas été sans remous.

Dès l’annonce du casting, certaines personnes ont critiqué la sélection d’une actrice métisse pour incarner un personnage traditionnellement blanc. Rachel Zegler a répondu avec assurance : « Blanche-Neige est une histoire sur la beauté intérieure, le courage et la gentillesse. Ce sont ces qualités qui définissent le personnage, et je suis honorée de pouvoir lui donner une nouvelle voix ». Dans cette version revisitée, Blanche-Neige ne sera pas une princesse en détresse attendant qu’un prince vienne la sauver. Fini le cliché de la jeune fille naïve : cette Blanche-Neige aspire à régner, à diriger son royaume avec sagesse et indépendance. Un parti pris moderne qui insuffle une dose de girl power bienvenue !

Gal Gadot : une Reine-sorcière glamour et terrifiante

Face à Rachel Zegler, la redoutable Reine-sorcière sera incarnée par Gal Gadot. L’actrice israélienne, mondialement célèbre pour son rôle de « Wonder Woman », a partagé son excitation à l’idée de jouer une méchante de cette envergure : « C’est un personnage emblématique, complexe, avec une part de vulnérabilité cachée derrière sa cruauté. J’ai adoré explorer cette dualité ».

Gal Gadot promet une performance mémorable, mêlant charme et noirceur. Les premières images la montrent dans une tenue majestueuse, regard perçant et sourire énigmatique : une Reine-sorcière à la fois glamour et terrifiante. La scène du miroir magique s’annonce déjà comme un moment culte du film.

Live-action « Blanche-Neige » : pourquoi autant de polémiques ?

Le film sortira officiellement en Europe le 19 mars 2025. Aux États-Unis, une avant-première exclusive s’est tenue le 15 mars 2025 au El Capitan Theatre de Los Angeles… mais sans la présence des journalistes. Un choix stratégique de Disney pour limiter l’impact des controverses qui entourent le film. Impossible de parler de « Blanche-Neige » sans évoquer en effet les débats qu’il a suscités :

Le choix de Rachel Zegler : certains puristes ont critiqué le fait qu’une actrice non blanche joue Blanche-Neige, un personnage historiquement représenté avec une peau « blanche comme la neige ».

Une Blanche-Neige féministe ? : Rachel Zegler a déclaré que cette version n’inclurait pas une romance classique. Blanche-Neige ne sera pas définie par sa relation avec un prince, mais par sa capacité à devenir une dirigeante forte. Une modernisation qui divise les fans, entre ceux qui saluent l’évolution et ceux qui regrettent le côté « conte de fées » original.

Les Sept Nains revisités : Peter Dinklage, acteur atteint de nanisme, a ouvertement critiqué Disney pour la représentation des nains dans le film original. En réponse, Disney a opté pour des créatures numériques inspirées des esprits de la forêt, afin d’éviter les stéréotypes.

Une promotion sous tension : face à ces controverses, Disney a opté pour une stratégie promotionnelle discrète. Moins de bandes-annonces, peu d’interviews… une tactique rare pour un blockbuster de cette envergure.

Une version moderne, mais fidèle à l’esprit du conte

Si les controverses ont agité la pré-production, le film n’en reste pas moins une œuvre ambitieuse. Le scénario, coécrit par Greta Gerwig (« Barbie ») et Erin Cressida Wilson (« La Fille du Train »), revisite le conte original avec une touche de modernité tout en respectant son essence. Blanche-Neige est toujours une jeune femme au grand cœur, mais cette fois, elle décide de prendre son destin en main.

Marc Webb, connu pour avoir réalisé « The Amazing Spider-Man » (2012), promet une mise en scène riche en couleurs, en émotions et en chansons. Les classiques comme « Un jour mon prince viendra » seront bien présents, mais réinterprétés dans une tonalité plus contemporaine.

Reste à voir si le public adhérera à cette vision modernisée du conte. Une chose est sûre : avec un duo d’actrices de ce calibre, une équipe créative expérimentée et une ambition de moderniser l’un des contes les plus aimés de l’histoire, Blanche-Neige 2025 est un pari audacieux. Rendez-vous le 19 mars 2025 dans les salles européennes !