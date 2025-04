L’étrange choix du Festival de Cannes pour son affiche 2025

Le Festival de Cannes a pris tout le monde de court en dévoilant, pour la première fois de son histoire, non pas une mais deux affiches officielles pour sa 78ᵉ édition. Ce choix inédit, centré sur un classique du cinéma français, divise autant qu’il intrigue.

Une double affiche pour une étreinte mythique

Le 21 avril 2025, le Festival de Cannes a révélé deux affiches tirées du film « Un homme et une femme » de Claude Lelouch, Palme d’or en 1966. On y voit Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, incarnant les personnages principaux du film, enlacés sur la plage de Deauville dans une scène culte.

La double image rend hommage à ce duo emblématique du cinéma, tout en symbolisant « l’union » et « la réconciliation », selon les mots des organisateurs. Sur le site officiel, le Festival justifie ce parti pris ainsi : « Parce que cette étreinte (l’anagramme d’éternité !) est sans doute la plus célèbre du 7ᵉ art […] le Festival de Cannes choisit pour la première fois de son histoire de présenter une double affiche officielle ».

Une décision symbolique mais clivante

Bien que le geste soit chargé de poésie et de mémoire cinématographique, ce choix a aussi suscité la perplexité de plusieurs observateurs. Certaines critiques regrettent « l’absence de référence au cinéma contemporain ou de figures plus représentatives de l’actualité artistique ». Pour un festival qui s’enorgueillit de célébrer l’innovation et les nouvelles voix du 7ᵉ art, le recours à une œuvre de 1966 comme vitrine visuelle peut paraître déconnecté de l’époque, notamment à l’heure où la parité, la diversité et les talents émergents sont des enjeux majeurs de la création.

Un hommage posthume à Jean-Louis Trintignant ?

Ce choix pourrait aussi être interprété comme une forme de reconnaissance posthume à Jean-Louis Trintignant, disparu en 2022. L’acteur, monument du cinéma européen, n’avait encore jamais été mis à l’honneur sur une affiche du Festival, contrairement à d’autres figures du patrimoine cinématographique. Le film « Un homme et une femme », lui, a marqué l’histoire du cinéma mondial par son romantisme épuré, sa bande originale culte signée Francis Lai et sa narration novatrice.

Le reste de la sélection plus ancrée dans le présent

Côté programmation, le Festival de Cannes 2025 se veut résolument contemporain. Parmi les films en compétition figurent les nouvelles œuvres de Wes Anderson, Ari Aster, Richard Linklater, Justine Triet ou encore Hirokazu Kore-eda. Juliette Binoche présidera le jury, et une Palme d’or d’honneur sera remise à Robert De Niro pour l’ensemble de sa carrière.

Le Festival de Cannes 2025, par cette double affiche, choisit de puiser dans une émotion universelle et une image forte du cinéma romantique français. Ce parti pris artistique, bien que respectueux et élégant, laisse aussi une question en suspens : le regard tourné vers le passé ne risque-t-il pas d’éclipser les nouvelles générations de cinéastes ?