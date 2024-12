Ce genre littéraire cartonne auprès des jeunes qui détestaient lire !

Imaginez des adolescent·e·s et de jeunes adultes qui affirment détester lire, scotché·e·s à leurs écrans ou adeptes des séries Netflix. Et pourtant, ces mêmes réfractaires à la littérature plongent avec délectation dans des livres épais, dévorant des centaines de pages en quelques nuits blanches. La raison de ce miracle littéraire ? La romance, un genre qui a explosé ces dernières années et qui redéfini le rapport à la lecture d’une génération entière.

La romance, un succès littéraire inattendu

L’idée que la romance attire les non-lecteur·rice·s peut sembler improbable. Ce genre a longtemps été relégué dans la case « littérature facile », synonyme d’histoires d’amour dégoulinantes de clichés. Mais depuis quelques années, il bouleverse les codes et revendique une place centrale dans l’univers littéraire. En 2024, ce sont près de 10 % des livres vendus qui appartiennent à ce genre, un chiffre qui donne le tournis dans un marché du livre en légère baisse. La romance est devenue un phénomène culturel majeur. Mais pourquoi cette soudaine frénésie ? Les raisons sont multiples, entre les nouveaux codes du genre, des campagnes marketing bien rodées, et l’influence des réseaux sociaux.

À première vue, la recette de la romance peut en effet sembler simple : une intrigue amoureuse, des personnages attachants, une dose de sensualité, et un happy end. Mais ce serait réduire le genre à une formule stéréotypée. Aujourd’hui, la romance se décline en une multitude de sous-genres adaptés aux goûts variés de ses lecteur·rice·s : new romance, comédies romantiques, romantasy (mélange de « romance » et « fantasy »), ou encore dark romance, destinée à un public averti. Les intrigues, désormais plus riches et diversifiées, s’appuient sur des thématiques actuelles. On y explore des questions de société comme le féminisme, la santé mentale, le harcèlement ou encore la diversité. Cette modernité séduit un lectorat en quête de récits authentiques et représentatifs de ses préoccupations.

Des héroïnes fortes et des « book boyfriends » captivants

Autre atout de la romance contemporaine : l’évolution des personnages. Exit les héroïnes naïves et passives des romances d’autrefois. Aujourd’hui, les femmes sont au centre des récits : indépendantes, ambitieuses, complexes. Quant aux hommes, ces fameux « book boyfriends », ils ne se contentent plus d’être des clichés du mâle alpha. Charismatiques, certes, mais aussi vulnérables et attentifs, ils séduisent un lectorat féminin qui réclame des personnages nuancés.

TikTok, la clé de la popularité

Si la romance est devenue incontournable ces dernières années, c’est aussi en grande partie grâce à TikTok et son phénomène #BookTok. Des vidéos courtes, souvent passionnées, où des lecteur·rice·s recommandent leurs coups de cœur, discutent des intrigues ou dévoilent des classements de leurs « book boyfriends » préférés. En un rien de temps, une œuvre peut devenir virale, propulsant un·e auteur·rice inconnu·e au sommet des ventes. C’est ainsi que des livres comme « After » ou « The Love Hypothesis » sont devenus des best-sellers mondiaux.

« Il y a eu un avant et un après crise du Covid. Branchés sans cesse sur Netflix à regarder des séries, les gens ont ressenti un effet de trop-plein. Ils ont voulu changer de support », explique le Directeur général de la maison d’éditeurs Hugo Publishing, Arthur de Saint Vincent

Un genre littéraire qui libère les émotions

Au-delà du contenu, la romance séduit également par son aspect visuel. Les éditeur·rice·s ont compris que ces lecteur·rice·s modernes aiment collectionner de beaux livres. Résultat ? Des couvertures soignées, des éditions limitées et des objets littéraires qui attirent l’œil. La lecture devient une expérience esthétique, aussi plaisante à regarder qu’à dévorer.

Ce qui différencie la romance des autres genres, c’est aussi son pouvoir émotionnel. La lecture devient une évasion, une plongée dans un monde où les émotions sont exacerbées. Les scénarios, souvent construits autour de « tropes », permettent aux lecteur·rice·s de retrouver des schémas familiers tout en découvrant de nouvelles variations. Et puis, soyons honnêtes, la romance offre un antidote parfait à un monde souvent morose : le bonheur assuré d’une fin heureuse !

Quelques suggestions à lire absolument

Envie de vous lancer ? Voici une petite sélection de romances qui cartonnent :

La romance est bien plus qu’une tendance : c’est un phénomène littéraire qui transforme la lecture en plaisir accessible et captivant. Et si, finalement, le secret pour réconcilier les jeunes avec la lecture, c’était tout simplement l’amour ?