Halloween nærmer sig, og vi leder alle efter det perfekte look for at gøre et varigt indtryk. Piratmakeup til kvinder er fortsat en klassiker, der appellerer til tusindvis af cosplayere hvert år.

Nem at lave, den passer til alle kropstyper og stilarter. Her er vores komplette trinvise vejledning.

Hvorfor vælge et piratlook til kvinder til Halloween?

Piratfiguren repræsenterer frihed, dristighed og mystik. Anne Bonny , den berømte irske sørøver fra det 18. århundrede, er fortsat en af de mest ikoniske kvindelige skikkelser inden for pirateri.

Hendes historie inspirerer stadig mange kostumer og makeup-designs i dag.

Siden udgivelsen af filmen Pirates of the Caribbean i 2003 er dille efter piratkostumer aldrig aftaget.

Ifølge en undersøgelse foretaget af American National Retail Federation er piratkostumet konsekvent blandt de 5 mest populære kostumer, der bæres til Halloween.

Det, vi elsker ved dette tema, er dets store fleksibilitet. Du kan skabe et glamourøst, uhyggeligt eller finurligt piratmakeup-look til kvinder , afhængigt af dit humør. Det passer til alle kropstyper, uden undtagelse.

Det essentielle til at perfektionere din piratmakeup

Før du starter vores piratmakeup-tutorial til kvinder, skal du finde de rigtige produkter. Her er en liste over det vigtigste, du skal have ved hånden:

En mat base , en foundation lidt lysere end din naturlige hudtone, brun, sort og kobberfarvet øjenskygge, præcis sort eyeliner, sort kohl, en dybrød eller bordeauxrød læbestift, mørk contouring til at fremhæve kindbenene, falsk ar eller flydende latex (valgfrit) og endelig en langtidsholdbar makeup setting spray.

For dem, der ønsker at fremhæve lookets dramatiske karakter, vil et skæg- eller latexdetaljer tilføje en ekstra teatralsk dimension.

Disse tilbehør kan nemt findes i butikker, der specialiserer sig i scenemakeup, eller online.

Trin-for-trin vejledning: Sådan skaber du et vellykket piratmakeup-look til kvinder

Trin 1: Forbered og farv ansigtet

Vi starter med at fugte huden grundigt. Derefter påfører vi en mat foundation, der er en smule lysere end din sædvanlige nuance.

Dette giver huden et træt, ældet udseende, slidt ned af storme og eventyr til søs.

Form dit ansigt med en mørk bronzer eller contour. Udhul dine kinder, tindinger og siderne af din næse for en dramatisk effekt. Dette trin giver din makeup øjeblikkeligt en stærk karakter.

Trin 2: Arbejd intensivt med øjnene

Øjnene er hjertet i kvinders piratmakeup . Påfør en mørkebrun øjenskygge over hele øjenlåget. Blend ud mod folden med en kobber- eller rustfarvet nuance.

Tegn derefter en tyk, let uregelmæssig streg sort eyeliner på det øvre øjenlåg. Forlæng den til den ydre øjenlågskrog for en katteagtig og selvsikker effekt.

Påfør rigeligt med sort kohl på det nederste øjenlåg, og lad det tvære let ud for en autentisk "nautisk" effekt.

Vi anbefaler at bruge voluminøse falske øjenvipper for at intensivere looket. Vandfast sort mascara fuldender looket og holder hele aftenen.

Trin 3: Ar og karakteristiske detaljer

Det er her, vores piratmakeup virkelig kommer til sin ret. Et falsk ar på kinden eller panden forstærker straks figurens eventyrlystne udseende.

Brug flydende latex til at danne en lille blister, og farv den derefter med røde og brune øjenskygger.

Du kan også tegne små, uregelmæssige linjer med eyeliner for at simulere ridser. Et par brune pletter omkring næsen efterligner solskoldning og havvind. Disse små detaljer gør hele forskellen.

Trin 4: Fremhæv læberne

Vælg en blodrød, bordeauxrød eller blommefarvet læbestift til dine læber. Dette valg forstærker kontrasten med bleg hud og røgede øjne.

Tegn omridset med en matchende blyant for et rent og effektfuldt resultat.

For en vildere version, lad kanterne være en smule uperfekte . En pirat tilbringer ikke sine dage foran et spejl, og det er netop det, der gør looket så udtryksfuldt.

Trin 5: Fastgør og tilføj accessories til looket

Spray en langtidsholdbar makeup setting spray over hele ansigtet. Dette vigtige trin sikrer, at dit look holder hele aftenen, selv i festlige omgivelser.

Fuldend derefter figuren med et par målrettede tilbehør. Et tørklæde bundet om hovedet , dinglende øreringe og en øjenklap er nok til straks at fremkalde verdenen på det åbne hav.

Tilpasning af piratmakeup til alle outfits

Det, der gør denne piratmakeup-tutorial til kvinder så værdifuld, er dens kompatibilitet med mange outfits.

Fra lange kjoler til strukturerede capri-dragter og endda kortere, mere afslappede outfits, tilpasser makeup sig perfekt.

Vi tænker især på koordinerede looks, hvor intens makeup står i kontrast til et løst og behageligt outfit .

Dette samspil af kontraster skaber et stærkt og mindeværdigt visuelt resultat, uanset den valgte tøjstil.

Vores seneste tips til et perfekt resultat

Test altid din makeup dagen før Halloween for at tjekke dens holdbarhed og juster eventuelle detaljer. Pak et lille touch-up-kit med kohl og setting spray til aftenen.

Du er velkommen til at lade dig inspirere af ikoniske repræsentationer af kvindelige pirater i populærkulturen for at personliggøre din version.

Hver detalje tæller med i opbygningen af en sammenhængende og overbevisende karakter.

Med denne trinvise piratmakeup-tutorial til kvinder har vi alle nøglerne til at forvandle Halloween-aften til et rigtigt pirat-eventyr , mindeværdigt og fuldt ud omfavnet.