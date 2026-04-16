Halloween steht vor der Tür, und Hexen-Make-up gehört jedes Jahr zu den beliebtesten Kostümen . Zeitlos und überdauernd, verliert dieser Look über Jahrzehnte hinweg nichts von seinem Charme.

Die gute Nachricht? Es eignet sich für alle Könnensstufen und Profile, von Anfängern bis hin zu Make-up-Enthusiasten. Man braucht kein professionelles Set, um umwerfende Ergebnisse zu erzielen.

Mit wenigen einfachen Produkten und viel Kreativität führen wir Sie durch die besten Ideen, um die perfekte Hexe zu verkörpern – vom einfachsten Look bis zum aufwendigsten.

Wie kreiert man ein einfaches und effektvolles Hexen-Make-up für Halloween?

Der große Vorteil von Hexen-Make-up für Halloween liegt in seiner charmanten Einfachheit. Für Anfänger oder alle, die wenig Zeit haben, genügen wenige Handgriffe, um ein gewöhnliches Gesicht in etwas wirklich Beeindruckendes zu verwandeln.

Beginnen Sie, indem Sie Ihren Teint mit einer sehr leichten Foundation oder weißem Puder aufhellen , um den charakteristischen blassen Look zu erzielen. Kreieren Sie anschließend einen Smokey-Eye-Effekt, indem Sie großzügig schwarzen Kajal um Ihre Augen auftragen.

Verlängere deine Wimpern mit winzigen Spinnenbeinen, die du mit Eyeliner zeichnest , und klebe für mehr Intensität künstliche Wimpern auf. Zum Schluss trägst du einen dicken, deckenden schwarzen Lippenstift auf – fertig!

Dieser Last-Minute-Make-up-Look benötigt nur Alltagsprodukte und ist somit die ideale Option für alle Gesichtsformen und Wünsche.

Trendiges und bezauberndes Hexen-Make-up: Die Must-have-Effekte 2024

Dunkler Glitzer und Neonakzente

Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, findet in den Trends von 2024 ein interessantes Betätigungsfeld. Dunkler Glitzer auf den Augenlidern oder Schläfen erzeugt einen Effekt, der gleichermaßen glamourös und geheimnisvoll wirkt.

Akzente in Neonfarben , elektrischem Grün oder leuchtendem Lila verleihen dem traditionellen Look eine moderne und überraschende Dimension.

Dramatische Effekte für ein überzeugendes Ergebnis

Kontaktlinsen gehören nach wie vor zu den wirkungsvollsten Accessoires für einen wahrhaft fesselnden Look. In Kombination mit mattschwarzen Lippen und einem sehr hellen Teint erzeugen sie einen markanten Kontrast.

Die Wagemutigsten können sich auch mystische Symbole auf die Wangen oder die Stirn malen oder mit Latex künstliche Narben simulieren.

Das selbstgemachte Kunstblut , das aus demselben Latex hergestellt wird, verstärkt den dramatischen Effekt durch sein sehr realistisches Aussehen.

Kombinieren Sie mehrere dieser Effekte, um ein wirklich beeindruckendes Ergebnis zu erzielen.

Ein Hexen-Make-up-Look, inspiriert von der Popkultur

Die Popkultur ist voll von bezaubernden Heldinnen, die uns bei der Wahl unseres Make-ups inspirieren können.

Sabrina Spellman verkörpert in „Chilling Adventures of Sabrina“ eine stilvolle Hexe mit tiefroten Lippen und einem intensiven Blick – cool und kultiviert zugleich.

Yennefer aus The Witcher hingegen bietet einen düstereren und kraftvolleren Look mit sehr ausdrucksstarken Augen und leuchtender, aber kalter Haut.

Die Hexen aus American Horror Story: Coven sind eine weitere wichtige Referenz, mit ihrer ganz in Schwarz gehaltenen Ästhetik, die gleichermaßen elegant und bedrohlich wirkt.

Die Inspiration durch diese ikonischen Figuren ermöglicht eine präzise Anpassung von Farben, Blickintensität und Make-up-Details. Das Ergebnis wirkt stimmiger, wenn Kostüm und Make-up gemeinsam konzipiert werden.

Salem-Hexen-Make-up: ein dramatischer und komplexer Look

Die Hexenprozesse von Salem stellen eine historisch bedeutsame Inspirationsquelle dar. Man sollte bedenken, dass die Prozesse von Salem im Jahr 1692 stattfanden und die kollektive Vorstellungswelt rund um die Figur der Hexe nachhaltig prägten.

Dieser Kontext eignet sich besonders für einen dramatischen und intensiven Make-up-Look.

Für diesen aufwendigen Hexen-Look muss der Teint extrem blass, fast geisterhaft, sein.

Die Augen sind in sehr dunklen Tönen dargestellt, mit ausgeprägten gotischen Details um die Augenlider und unter den Augenbrauen.

Die mit Latex erzeugten Narben und ein paar Tropfen Kunstblut verstärken den gequälten Eindruck. Dieser Stil erfordert etwas mehr Geduld, aber das Endergebnis ist absolut beeindruckend.

Hexen-Make-up mit Glitzer und Strasssteinen für einen bezaubernden Look

Wer sagt, dass eine Hexe nicht glamourös sein kann? Glitzer und Strasssteine verwandeln gruseliges Make-up in etwas wahrhaft Zauberhaftes.

Strasssteine, die im inneren Augenwinkel oder auf den Wangenknochen platziert werden, fangen das Licht auf spektakuläre Weise ein.

Dunkler Glitzer , gemischt mit Pflaumen- oder Burgundertönen, wertet den Look auf, ohne den Gesamteindruck zu beeinträchtigen.

Diese glamourösere Variante des Hexenkostüms ist perfekt für alle, die Geheimnis und Eleganz verbinden möchten.

Der Kontrast zwischen dem Glanz des Glitzers und der Tiefe der dunklen Farbtöne erzeugt einen sehr modernen und trendigen visuellen Effekt.

Hexen-Make-up-Ideen in Grün und Schwarz, Orange und Schwarz: Spielen mit Farben

Typische Halloween-Farbkombinationen verdienen einen genaueren Blick. Grün und Schwarz bilden das ikonischste Duo für Hexen-Make-up: Grün wird auf die Augenlider oder Wangenknochen aufgetragen, während Schwarz die Augen und Lippen umrahmt.

Die Kombination aus Orange und Schwarz erinnert an Kürbisse und Spinnweben und sorgt so für einen Look, der sowohl festlich als auch geheimnisvoll wirkt.

Um diese Farben im Gesicht harmonisch wirken zu lassen, empfehlen wir, einen Hauptbereich wie die Augen oder die Lippen hervorzuheben und den Rest eher dezent zu halten. Ein paar Akzente in Neonorange an den Schläfen können bereits einen markanten Kontrast erzeugen.

Wie bastelt man ein Hexenkostüm, das zum Make-up passt?

Ein gut durchdachtes, selbstgemachtes Kostüm verstärkt die Wirkung des Make-ups enorm. Je nach Nähkenntnissen variieren die Projekte: Schon ein einfaches schwarzes Kleid, das mit wenigen Nähten genäht ist, kann ein sehr überzeugendes Ergebnis erzielen.

Die erfahrensten unter ihnen wagen sich an aufwendigere Kreationen mit Umhängen und handgenähten gotischen Details.

Accessoires spielen eine entscheidende Rolle für ein stimmiges Kostüm: ein spitzer Hut, ein Miniaturbesen und Details, die von Spinnennetzen inspiriert sind. Wir empfehlen, die Farben von Kostüm und Make-up von Anfang an aufeinander abzustimmen .

Ein intensiver Blick mit violetten Reflexen passt besser zu einem dunklen Kleid als zu einem farbenfrohen Outfit.

Einer Studie aus dem Jahr 2023 zufolge generiert Halloween in den Vereinigten Staaten Ausgaben von mehr als 12 Milliarden Dollar – ein Beweis dafür, dass die Sorgfalt bei der Kostümierung für Millionen von Menschen weiterhin Priorität hat.