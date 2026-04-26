Estos rituales de belleza podrían revelar mucho sobre cómo amamos.

Un delineado marcado, un maquillaje sutil, unos labios pintados con esmero y brillantes… tu forma de vestir refleja, o delata, tus sentimientos románticos. Un psicoanalista ha examinado estas elecciones estéticas e identificado cuatro perfiles distintos. Con cada pincelada, el corazón habla en silencio. Cada pequeño gesto, por inocente que parezca, revela un detalle sobre ti.

Los diferentes perfiles de adictas a la belleza y su estilo romántico

Cuando te arreglas frente al espejo, te maquillas casi instintivamente. Aplicar sombra de ojos, dar toquecitos de colorete en las mejillas, rellenar los labios, iluminar con polvos brillantes… todos estos gestos se han vuelto automáticos, como cepillarse los dientes o lavarse las manos. Te maquillas sin siquiera pensarlo.

Sin embargo, cuando te maquillas los ojos como un artista ante un lienzo en blanco, o cuando te das color a los pómulos como un escritor subraya su texto, tu alma romántica resplandece. Redefines los contornos de tu rostro no con kohl negro ni polvos marrones, sino con la tinta del corazón. Según el psicoanalista Christian Richomme, quien compartió sus reflexiones con Doctissimo , los rituales de belleza que realizas cada día al amanecer te permiten crear tu retrato romántico, alejado de las tendencias de moda y las publicaciones de Pinterest.

Quienes usan maquillaje para "aguantar"

Para algunas mujeres, el maquillaje no es un placer, sino una necesidad casi vital. Les resulta imposible mostrarse sin un filtro, sin retoques, sin un "toque final". "El ritual es una armadura para ellas", explica Christian Richomme.

Estas devotas de la tez perfecta y los labios impecables se maquillan como si fueran un escudo. Detrás de este meticuloso proceso suele esconderse el miedo a ser vistas al natural , en su máxima vulnerabilidad. Su mensaje oculto es: «Díganme que soy deseable». Buscan la validación constante en la mirada de los demás, una prueba de amor que refuerce una autoestima a veces frágil.

Aquellos que cultivan la naturalidad

Por el contrario, algunas mujeres abordan la belleza con naturalidad. Pueden salir sin base de maquillaje sin sentir ninguna crisis de identidad. Para ellas, el maquillaje es un juego, un extra, nunca una obligación.

«Para ellas, el maquillaje es un placer, no una necesidad», subraya la experta. Su ritual es suave, lento, casi meditativo. Masajean su piel, se aplican la crema con atención, como un acto de amor propio. «Su mensaje oculto: "Me reencuentro conmigo misma y me calmo"». Su capacidad de amarse a sí mismas les permite amar sin dependencia, con una forma de estabilidad emocional.

Quienes controlan cada detalle

Sin embargo, algunas mujeres no dejan nada al azar. Controlan cada detalle de su apariencia: cejas perfectamente definidas, manicura impecable, perfume característico cuidadosamente elegido.

«Gestionan su imagen como si fuera un territorio personal que deben proteger», analiza Christian Richomme. Detrás de este rigor suele esconderse un deseo de mantener el control, incluso en las relaciones. «Su mensaje implícito es: "Muestro lo que quiero, pero no todo"». Aman, sí, pero a una distancia prudencial, manteniendo una parte de sí mismos fuera del alcance de los demás.

Los que cambian todo el tiempo

Finalmente, están quienes tienen una rutina de belleza tan impredecible como su estado de ánimo. Un día sofisticadas, al siguiente totalmente desinhibidas. Una semana entusiasmadas con un nuevo producto, la siguiente completamente indiferentes.

«La belleza fluctúa según el estado de ánimo», explica la especialista. Su relación con el maquillaje se convierte entonces en un reflejo directo de su estado emocional. «Su rutina de belleza es una forma de gestionar emociones intensas y cambiantes». En este caso, el ritual sirve de refugio, pero también de barómetro emocional.

¿Y si tu rutina se convirtiera en una herramienta para el autoconocimiento?

Observar tus gestos frente al espejo es un poco como leer entre líneas tu propio diario. ¿Por qué este labial y no otro? ¿Por qué este impulso repentino de borrarlo todo o, por el contrario, de intensificarlo todo? Detrás de estas decisiones aparentemente inocuas, a menudo se esconden emociones que buscan expresarse.

El maquillaje puede convertirse en una poderosa herramienta de autodescubrimiento. No para juzgarte ni encasillarte, sino para comprender mejor tus necesidades emocionales. ¿Te maquillas para seducir, para sentirte segura, para protegerte o simplemente para complacerte? La respuesta puede variar según las diferentes etapas de la vida, las experiencias vividas o incluso tu estado de ánimo del día. Y ahí reside precisamente su riqueza.

Aprender a amarte a ti misma sin filtros… con o sin maquillaje.

La verdadera cuestión no radica en prescindir del maquillaje o abusar de él, sino en dejar de depender emocionalmente de él. Poder mirarse a uno mismo con ternura, con o sin artificios, es sin duda la forma más sana de amor propio.

Porque, en definitiva, el maquillaje nunca debería ser un requisito para sentirse digno de amor, sino una elección libre, alegre, casi lúdica. Una extensión de uno mismo, no un camuflaje. Y en una relación, esta libertad lo cambia todo. Te permite dejar de intentar complacer a toda costa y, en cambio, ser tú mismo por completo. Mostrar tus matices, tus contrastes, tus días buenos y tus días malos.

En definitiva, maquillarse nunca es un acto trivial. Es una conversación íntima entre una misma y otra persona… que siempre termina, de una forma u otra, hablando de amor.