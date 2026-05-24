Kylie Jenner posa en un coche de 250.000 dólares con una mirada que genera opiniones encontradas.

La estrella de la telerrealidad, empresaria e influencer estadounidense Kylie Jenner compartió una sesión de fotos improvisada al volante de un Ferrari rojo. Su atuendo fue lo que más llamó la atención de sus seguidores.

Una sesión de fotos improvisada compartida en Instagram.

Las mejores sesiones de fotos a veces son las más espontáneas. Kylie Jenner lo sabe bien, y publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, que compartió con sus 382 millones de seguidores. Para la ocasión, la fundadora de la marca Khy solo necesitó tres cosas: una cámara y un deportivo rojo brillante. Con el simple título "Fue un día encantador", la publicación generó de inmediato una oleada de reacciones, desde admiración hasta críticas.

Un Ferrari rojo valorado en 250.000 dólares fue regalado a su madre.

La protagonista de la sesión no es solo Kylie Jenner, sino también el coche que le sirve de telón de fondo: un Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta rojo, valorado en 250.000 dólares (aproximadamente 230.000 euros). Este superdeportivo no es un vehículo cualquiera: es el regalo que Kylie le hizo a su madre, Kris Jenner, por su 63 cumpleaños en octubre de 2018. En aquel momento, este "coche de ensueño" emocionó tanto a la matriarca del clan Kardashian-Jenner que rompió a llorar al verlo. Ocho años después, el vehículo se convierte en el escenario perfecto para una sesión de fotos de lujo.

Lejos de ser un simple retrato, el carrusel de fotos publicado por Kylie Jenner se compone de varias tomas cuidadosamente escenificadas. La vemos por primera vez de espaldas, caminando hacia el Ferrari rojo. Otras imágenes la muestran al volante, posando frente al coche o con las piernas extendidas a través de la puerta abierta. Esta variedad de poses transforma la sesión en una auténtica miniserie de moda, en la que el lujoso vehículo juega un papel central.

Una camiseta sin mangas negra con escote pronunciado.

En cuanto a su atuendo, Kylie Jenner optó por una prenda minimalista y atrevida. Llevaba una camiseta negra sin mangas con la espalda descubierta y un escote corazón muy pronunciado. Esta prenda de líneas sencillas, con sus aberturas y su color discreto, resalta las líneas de la prenda en lugar de los adornos. Una elección que encaja a la perfección con el estilo que Kylie Jenner prefiere.

Los pantalones capri que generan opiniones encontradas

Sin duda, el elemento más comentado de este atuendo son los pantalones. Kylie Jenner combinó su camiseta sin mangas con unos pantalones capri ajustados que le llegan hasta la mitad de la pantorrilla. El corte capri, que suele estar en el centro de los debates de moda, genera opiniones encontradas: algunos lo adoran por su estilo retro y desenfadado, mientras que otros lo consideran poco favorecedor.

Tacones de aguja y un look de belleza retro de 2016.

Para completar su atuendo, Kylie Jenner optó por zapatos de tacón bajo con una fina tira entre los dedos, en un estilo minimalista. Su maquillaje también llamó la atención: Kylie Jenner eligió un look de belleza abiertamente nostálgico, que evocaba las tendencias de 2016. El look presentaba una tez bronceada y con un toque de sol, pestañas largas, voluminosas y tupidas, y un labial nude rosado mate. Su larga melena oscura lucía un peinado con volumen y rizos definidos, en perfecta sintonía con esta estética retro y segura de sí misma.

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Una mirada que divide a los usuarios de internet.

Mientras que algunos de sus seguidores elogiaron la audacia y coherencia de la sesión de fotos, otros se centraron en los controvertidos pantalones capri, que consideraron divisivos. Sin embargo, es importante recordar que cada persona es libre de vestirse como quiera y que compartir un look en las redes sociales no debería dar pie a juicios o críticas inapropiadas sobre las elecciones de vestimenta de las mujeres.

Con esta sesión de fotos al volante de un Ferrari, Kylie Jenner reafirma su estatus como figura clave en las redes sociales. Guste o no su estilo, la apuesta por llamar la atención sin duda ha dado sus frutos.