"Sin filtros": La cantante Kesha sorprende con imágenes tan naturales como atrevidas.

El 24 de abril de 2026, la cantante estadounidense Kesha no celebró el Día de la Tierra con un discurso ni una etiqueta política. Lo hizo a su manera: en el océano, sin ropa ni maquillaje, con unas pocas palabras escritas en rosa sobre sus fotos. Y de inmediato causó revuelo.

Una recopilación de fotos sin filtros para el "Día de la Tierra".

Kesha publicó una serie de fotos en Instagram con la simple leyenda "#DíaDeLaTierra es todos los días". En una de ellas, se la ve de espaldas entre las olas, con el pelo mojado y ondulado al natural. En otra imagen, tumbada boca abajo en la arena, deja ver su piel dorada y sus pecas, con una mano sosteniendo una piedrecita brillante y algunos colgantes dorados. No se aprecian filtros.

reflexiones "filosóficas"

Lo que acaparó tanta atención como las propias fotos fueron los pies de foto. «La Madre Naturaleza es lo divino femenino», escribió en la primera imagen. En una tercera foto, medio sumergida en las olas con dos emojis de corazones rosas sobre ella, se preguntó: «¿Alguien ha pensado alguna vez que tal vez seamos extraterrestres?». Finalmente, sosteniendo unas piedrecitas en la mano, concluyó con humor: «La estrella del pop más terrenal que estas rocas hayan visto jamás».

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Un artista en pleno renacimiento

Esta publicación llega unas semanas antes del inicio de la gira "Freedom Tour" de Kesha, que comenzará el 30 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 30 de agosto en Norteamérica y Europa. Un momento de pausa y reconexión con lo que realmente importa, antes de varios meses de intensa actividad sobre el escenario.

Estas imágenes forman parte de una tendencia más amplia: el notable regreso de Kesha a la escena pública en los últimos meses. En febrero de 2026, hizo su primera aparición en los Premios Grammy en ocho años, desfilando descalza por la alfombra roja con un largo vestido blanco cubierto de plumas y un maquillaje iridiscente, casi etéreo. Unas semanas antes, había acaparado todas las miradas con un minivestido plateado de malla metálica en la gala MusiCares. Dos looks muy diferentes de la recopilación fotográfica del 24 de abril, pero ambos transmitiendo el mismo mensaje: una artista que reivindica su imagen a su manera única.

"Lo divino femenino" como principio rector

Esta no es la primera vez que Kesha afirma públicamente tener una profunda conexión con la naturaleza y una forma de espiritualidad personal. La expresión "femenino divino" que utilizó resuena con toda su trayectoria artística reciente, marcada por un deseo de libertad y autenticidad tras años de luchas legales y personales.

Mientras que otros celebran el Día de la Tierra con declaraciones políticas, Kesha lo vivió de forma literal, sumergiéndose en él sin artificios. Un gesto sencillo, pero que dice mucho sobre la persona en la que se ha convertido.