La actriz Eva Longoria, que reside en España, revela qué es lo que más echa de menos de Estados Unidos.

La actriz, directora, productora y modelo estadounidense Eva Longoria dejó atrás su vida en Estados Unidos sin dudarlo. Sin embargo, incluso los expatriados más satisfechos sienten cierta nostalgia. Durante la promoción de su serie de CNN, "Buscando Francia", Eva Longoria habló con la revista People sobre lo que su nueva vida en España no puede ofrecerle.

Una vida en España que elegí y que aprecio mucho.

Tras instalarse en España en 2024 con su marido José Bastón y su hijo Santiago, de 7 años, Eva Longoria disfruta de un estilo de vida radicalmente distinto al que llevaba en Los Ángeles. Va andando a todas partes, no hay atascos y las comidas se toman su tiempo, explica. Este lujo cotidiano contrasta claramente con la cultura estadounidense de las comidas de trabajo, que describe como «aberrante: siempre con prisas, nunca realmente relajada».

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Lo que extraña: a su familia en Texas.

Entre las cosas que extraña, Eva Longoria confiesa: "Extraño a mi familia en Texas" . Su hijo Santiago, sin embargo, está encantado de volver a ver a sus primos españoles, y la actriz subraya que la familia sigue siendo fundamental en su vida: "Queremos estar rodeados de familia". Para compensar la distancia, la familia viaja con frecuencia a México, donde también viven algunos de sus parientes.

Su hijo Santiago se siente como en casa en España, sobre todo gracias a la presencia de sus primos. Y Eva Longoria no oculta que su salida de Estados Unidos en 2024 también fue política: vinculó explícitamente su decisión de abandonar el país a la reelección de Donald Trump. Mientras él siga en el poder, un regreso no entra en sus planes.

Lo que falta es: auténtica comida mexicana.

La otra ausencia notable, y quizás la más sorprendente, es la gastronómica. "Y la buena comida mexicana también. Es imposible encontrar auténtica comida mexicana en Europa", lamenta. Una deliciosa paradoja para alguien que explora cocinas del mundo en sus programas de viajes y que ya ha dedicado una temporada entera a la gastronomía mexicana.

Francia como nuevo campo de exploración

Fue durante la promoción de su nueva serie, "Eva Longoria: En busca de Francia", que se estrenó en CNN el 12 de abril de 2026, cuando compartió estas reflexiones. La serie de ocho episodios la lleva a recorrer Francia, desde Bretaña hasta Alsacia, pasando por Provenza, mientras descubre sus tesoros culinarios. Quizás esta sea una forma de compensar en parte su anhelo por la buena comida, aunque la cocina mexicana, según ella misma admite, sigue siendo insustituible.

En resumen, Eva Longoria se ha labrado una vida feliz al otro lado del Atlántico. Parece que solo extraña a su familia en Texas y los tacos de su país natal. Un pequeño precio a pagar para alguien que lo dejó todo atrás, sin arrepentirse ni un instante.