Empezar a despertarse al quedarse dormido: ¿de dónde proviene este sorprendente mecanismo?

Tras una taza de té de manzanilla y un rato escuchando ruido blanco, estás a punto de quedarte dormido. Estás prácticamente al borde del sueño cuando, de repente, tu cuerpo se despierta bruscamente, haciéndote saltar de la cama. Probablemente te resulte familiar esta extraña sensación que te saca del sueño sin previo aviso. Estos espasmos inesperados que arruinan el comienzo de la noche tienen una explicación científica.

Un fenómeno impresionante, pero con una explicación tranquilizadora.

Acostado bajo tu edredón, acabas de cerrar los ojos y desconectar de la realidad. Tras una sesión de meditación y una lectura relajante, estás en perfectas condiciones para una noche tranquila. Nada parece perturbar tu sueño . Sin embargo, de repente, tu cuerpo se estremece como si el peligro acechara en tu habitación.

Conoces bien esa sensación. A menudo la experimentas conscientemente cuando un coche pita o una puerta se cierra de golpe por una corriente de aire. A veces das un respingo de sorpresa. Solo que aquí, cómodamente instalado en tu colchón, acurrucado entre tus almohadas, no tienes ninguna razón aparente para entrar en pánico.

No se preocupe, no es el comienzo de un derrame cerebral ni una señal de que su cuerpo esté funcionando mal. Los médicos llaman a esta reacción "sacudida hipnótica" y es benigna. Es una forma bastante dramática de mioclonía, un término científico que simplemente define una contracción muscular. "Estas contracciones involuntarias, muy cortas y repentinas suelen ocurrir en la primera etapa del sueño, una etapa de transición muy ligera entre la vigilia y el sueño profundo", asegura Ellen Wermter, enfermera practicante titulada, en las páginas de HuffPost .

¿Por qué nos despertamos sobresaltados durante el sueño?

Estas sacudidas hipnóticas no solo te hacen saltar de la cama. A veces te dan la sensación de caer y te obligan a agarrarte a las sábanas, como si una fuerza superior estuviera levantando tu cama. Es bastante impresionante y no necesariamente muy agradable, pero es completamente inofensivo.

Estos "espasmos" ocurren en el peor momento de la noche, durante la fase de conciliación del sueño. Es decir, cuando te relajas tanto que dejas algunos hilos de baba en la almohada. El cerebro, que es en cierto modo el centro de control del cuerpo, ralentiza la actividad muscular. A veces, se produce una pequeña alteración en esta transición, lo que provoca una contracción repentina.

Aunque las sacudidas hipnóticas suelen ocurrir de forma aleatoria, ciertos hábitos, afecciones médicas o medicamentos pueden propiciarlas. La fatiga , el estrés , la falta de sueño, el ejercicio intenso y el consumo excesivo de cafeína tienen más probabilidades de desencadenarlas.

¿Cuándo debes consultar a un médico? Estas son señales que no debes ignorar.

Las sacudidas hipnóticas no son motivo de consulta médica regular. Sin embargo, a veces sirven como señal de alerta. Por lo tanto, no subestimes estas sensaciones. Si estos espasmos nocturnos son frecuentes y te causan ansiedad antes de apagar las luces, lo mejor es consultar a un médico. La idea no es dramatizar este fenómeno, sino simplemente escuchar a tu cuerpo.

Como explica el profesional de la salud, a veces es un síntoma sutil de apnea del sueño. Pero, con mayor frecuencia, refleja un estado interno alterado. Para asegurarte de dormir plácidamente toda la noche, sin interrupciones por las molestias de tu cuerpo, puedes establecer una rutina relajante. En lugar de navegar por internet, pasa las páginas de una novela mientras escuchas el sonido de la lluvia. Sobre todo, mantén un horario de sueño regular.

En definitiva, este ligero sobresalto al conciliar el sueño es perfectamente normal. Al contrario, simplemente nos recuerda que nuestro cuerpo y cerebro siguen trabajando en segundo plano mientras nos dormimos plácidamente.