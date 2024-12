Offrez ça à Noël : vos proches vont vous adorer (et la planète aussi) !

Noël c’est les cadeaux sous le sapin… Et aussi les montagnes de papiers d’emballage, les objets inutilisés qui s’entassent dans les placards, et cette petite culpabilité de surconsommation qui nous pique quand on y pense. Et si cette année, vous révolutionniez votre manière de faire plaisir ? Dites adieu aux gadgets en plastique qui prennent la poussière et bonjour aux cadeaux immatériels : des présents qui créent des souvenirs et qui respectent notre belle planète. Découvrez comment les cadeaux immatériels pour Noël peuvent faire briller les yeux de vos proches, tout en respectant la planète.

Les cadeaux immatériels, c’est quoi exactement ?

Quand on parle de cadeaux immatériels, on parle de présents qui ne prennent pas de place physique mais qui laissent une empreinte durable dans le cœur. Des cadeaux qui enrichissent plus qu’ils encombrent, comme :

Un cours : cuisine, photographie, danse, poterie… Offrez une passion (ou une nouvelle obsession) !

cuisine, photographie, danse, poterie… Offrez une passion (ou une nouvelle obsession) ! Un abonnement : musiques, films en streaming, lecture en ligne, box de thé ou de café, yoga à la maison… Il y en a pour tous les goûts.

musiques, films en streaming, lecture en ligne, box de thé ou de café, yoga à la maison… Il y en a pour tous les goûts. Une expérience : saut en parachute, massage relaxant, escapade insolite… Le genre de souvenirs qu’on raconte encore dans 10 ans.

Il existe beaucoup de sortes de cadeaux immatériels. Le point commun de tous ? Zéro matériau superflu et un maximum d’émotion.

Pourquoi la planète vous dira merci ?

Chaque année, à Noël, des tonnes d’objets inutilisés finissent à la poubelle, accompagnés de montagnes d’emballages. En optant pour des cadeaux immatériels, vous réduisez drastiquement votre impact environnemental. Voici pourquoi :

Moins de production industrielle : pas de ressources exploitées pour fabriquer l’objet.

pas de ressources exploitées pour fabriquer l’objet. Pas de transport superflu : pas de colis acheminés depuis l’autre bout du monde.

pas de colis acheminés depuis l’autre bout du monde. Pas de déchets : rien à jeter après usage.

En plus d’être écolo, ces cadeaux s’adaptent parfaitement à un mode de vie minimaliste. Parfait pour vos ami·e·s qui fuient les objets superflus, ou pour les personnes qui n’ont tout simplement plus de place chez elles.

Des idées qui font mouche pour tous les budgets

Vous craignez que les cadeaux immatériels soient hors de portée ? Détrompez-vous. Il existe des options pour tous les goûts et toutes les bourses.

Pour les aventurier·ière·s dans l’âme

Une randonnée guidée avec un·e expert·e local·e.

guidée avec un·e expert·e local·e. Un week-end dans une cabane perchée ou un igloo.

dans une cabane perchée ou un igloo. Un vol en montgolfière.

Pour les passionné·e·s de savoir-faire

Un atelier pour apprendre à fabriquer son propre savon.

pour apprendre à fabriquer son propre savon. Un cours de peinture ou de dessin.

de peinture ou de dessin. Une initiation au brassage de bière ou à la dégustation de vin.

Pour les adeptes de moments cocooning

Un massage relaxant ou une journée dans un spa.

relaxant ou une journée dans un spa. Un abonnement à une plateforme de méditation ou de yoga.

à une plateforme de méditation ou de yoga. Un coffret de thé en abonnement mensuel.

Pour les curieux·ses insatiables

Un accès à des cours en ligne sur des thèmes variés : programmation, photographie, langues étrangères…

en ligne sur des thèmes variés : programmation, photographie, langues étrangères… Un pass pour des conférences inspirantes, des musées ou des places de cinéma.

pour des conférences inspirantes, des musées ou des places de cinéma. Un abonnement à une box de livres ou BD.

Vous pensez qu’un cadeau immatériel manque de la magie du papier d’emballage ? Faux. Il existe mille et une manières de le présenter : une jolie carte contenant un mot doux et la description de l’expérience ou du cadeau, un objet symbolique (un fouet pour un cours de cuisine, un carnet pour un atelier d’écriture, par exemple) ou encore un QR code personnalisé qui mène au site ou à l’abonnement.

L’important, c’est le soin que vous y apportez. Et si vous accompagnez votre cadeau d’un moment partagé (par exemple, assister ensemble à l’expérience), vous doublez le plaisir.

En choisissant un cadeau immatériel, vous dites à vos proches : « J’ai pensé à toi. Pas juste pour te donner quelque chose, mais pour t’offrir un moment unique, une expérience qui te ressemble ». Et croyez-nous, cette attention ne passe jamais inaperçue. Alors, à vos listes, faites vibrer les cœurs… et la planète !