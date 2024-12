7 petits gestes à adopter dès maintenant qui peuvent transformer votre année 2025

La fin d’année approche sacrement, et avec elle, son lot de résolutions, de festivités et parfois… de gaspillages. Et si cette année, on terminait sur une note plus green ? Pas de panique, il ne s’agit pas de transformer votre maison en sanctuaire écologique du jour au lendemain. Non, ce qu’on vous propose, ce sont des petits gestes simples, accessibles à tou·te·s, mais qui, mis bout à bout, peuvent avoir un impact sur votre année 2025 !

Consommer local et de saison

Les repas de fin d’année sont souvent synonymes de délices importés de l’autre bout du monde. Pourtant, un festin local et de saison peut être tout aussi gourmand ! Tournez-vous vers les producteurs locaux. Et si vous osiez un menu végétarien ou vegan ? Moins ou pas de viande, c’est moins ou aucune d’émissions de CO2.

Faire le tri avant l’année prochaine

Un tri minutieux dans vos affaires, c’est à la fois libérateur et écoresponsable. Offrez une seconde vie à vos objets inutilisés en les donnant, les revendant ou les recyclant. Moins d’encombrement, plus de bonheur… et un bon karma pour 2025 !

Éviter le gaspillage alimentaire

Les restes de repas gargantuesques sont un classique des Fêtes, mais ils n’ont rien de glamour dans la poubelle. Prévoyez des portions raisonnables et soyez créatif·ve avec les restes. Des applis comme Too Good To Go ou des recettes anti-gaspi sur le net vous aideront à donner une nouvelle vie à vos plats.

Diminuer sa consommation d’énergie

On adore les maisons illuminées à la « Maman, j’ai raté l’avion » jusqu’à début janvier, mais cela coûte cher à la planète. Privilégiez les LED, programmez vos décorations lumineuses pour qu’elles s’éteignent la nuit, ou mieux, optez pour des décos non lumineuses. Et hop, une facture d’électricité plus douce !

Se déplacer malin

Si vous prévoyez de rejoindre votre famille ou vos ami·e·s pour le Nouvel an, réfléchissez à des modes de transport plus verts : train, covoiturage ou voiture électrique. Cela peut sembler anodin, mais multiplier les trajets écoresponsables fait une grande différence !

Initier les enfants à l’écoresponsabilité

Les enfants apprennent par l’exemple. Invitez-les à créer leurs propres décorations pour la nouvelle année, à cuisiner avec des produits locaux ou à recycler. Faites-en un jeu ! Un·e enfant qui apprend à respecter la planète aujourd’hui sera un·e adulte plus conscient·e demain.

Prendre des résolutions vertes

Enfin, pourquoi ne pas profiter de cette fin d’année pour adopter une ou deux résolutions écologiques pour 2025 ? Cela peut être de réduire les emballages, d’adopter le vrac, de composter ou encore de planter un arbre. L’idée n’est pas d’être parfait·e, mais de progresser, un pas à la fois.

Chaque petit geste compte, surtout quand il est répété et partagé. Si chacun·e d’entre nous adoptait une seule de ces idées, l’impact collectif serait gigantesque. Alors, prêt·e à transformer votre fin d’année en un tremplin pour un avenir plus vert ? L’avenir vous dira merci !