Sécheresse au jardin : 8 plantes qui poussent sans eau (ou presque)

Un jardin rempli de plantes et de fleurs en bonne santé qui ne tirent pas la tête ? On en rêve tou.te.s, mais difficile d’y parvenir lorsque la sécheresse touche notre petit coin de verdure ou qu’on n’a pas assez la main verte pour arroser de la bonne façon ses plantes. Heureusement, il existe une solution simple : jeter son dévolu sur des plantes qui poussent sans eau, ou presque ! On vous présente 8.

1 – Le pourpier, une plante utile qui pousse sans eau

C’est une plante grasse à feuilles épaisses qui contient de l’eau. Autrement dit, elle n’a pas besoin que vous l’arrosiez, elle se suffit à elle-même. Elle est très facile à cultiver et est très résistante. Cependant, elle a grandement besoin de chaleur pour vivre.

Il existe différentes variétés, le pourpier sauvage dont les feuilles sont comestibles et excellentes pour détoxifier l’organisme, mais également le pourpier à grandes fleurs, qui possède un charme unique grâce à ses belles et différentes fleurs colorées.

En plus de ses qualités esthétiques et culinaires, le pourpier est également bénéfique pour la santé. Riche en oméga-3, vitamines A, C et E, ainsi qu’en minéraux comme le magnésium et le potassium, il constitue un excellent complément alimentaire. De plus, ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes en font une plante précieuse pour renforcer le système immunitaire et prévenir diverses maladies.

2 – La gaillarde, véritable warrior du jardin

Son nom vous montre à quel point cette plante vivace est une warrior ! La gaillarde est elle aussi très résistante et peut vivre dans des conditions dites difficiles. On succombe aisément à son esthétique en forme de soleil et au fait qu’elle ne demande ni attention particulière ni apport en eau.

Ce n’est pas tout, elle est très facilement cultivable car n’importe quel type de sol lui conviendra. Il lui faut simplement un endroit fortement ensoleillé ! En bref, les jardinier.ère.s amateur.rice.s trouveront en cette plante de nombreux avantages.

3 – La lavande, plante qui pousse avec peu d’eau

On ne la présente plus tant elle a conquis notre cœur ! Cette plante colorée dont les effluves sont très agréables est parfaite si vous cherchez une plante qui ne demande pas à être arrosée régulièrement.

En effet, en plus de sa grande résistance à la chaleur voire à la sécheresse, la lavande aussi appelée lavandula, ne demande à être arrosée qu’après sa plantation. Après cela, vous pouvez la laisser vivre sans vous préoccuper de son apport d’eau.

La lavande ne se contente pas d’embellir nos jardins avec ses fleurs violettes et son parfum apaisant. Elle est également réputée pour ses propriétés médicinales. Utilisée en aromathérapie, elle aide à réduire le stress, à améliorer le sommeil et à soulager les maux de tête. En cuisine, ses fleurs peuvent être utilisées pour parfumer des desserts, des infusions et même des plats salés, ajoutant ainsi une touche unique et aromatique à vos préparations.

4 – L’agave, pour une touche d’exotisme

Petit tour au Mexique et en Amérique centrale, où l’agave tire son origine. Cette plante de type succulente est reconnaissable entre mille de par son feuillage green unique composé de feuilles épaisses et épineuses qui peuvent parfois atteindre 1 mètre de hauteur.

L’agave n’apprécie pas l’eau, ainsi, vous pouvez l’arroser deux fois par mois en période sèche, et une seule fois le reste de l’année. Elle est idéale si on souhaite donner une touche d’exotisme à son jardin.

5 – Le cactus, le classique

Vous pensiez qu’on allait oublier LA plante du désert qui n’a nullement besoin d’eau pour vivre ? Que nenni ! Le cactus est très apprécié pour sa facilité d’entretien et pour son arrosage limité.

Ce qui est top c’est qu’il est possible de l’adopter dans une large variété de formes, de tailles et aussi de couleurs. Il conviendra à tous les goûts et se plaira aussi dans votre logement.

En plus d’être décoratif, le cactus possède des propriétés intéressantes. Certaines espèces, comme le cactus de Noël, fleurissent en hiver, apportant une touche de couleur et de vie pendant les mois les plus froids. D’autres, comme le figuier de Barbarie, produisent des fruits comestibles riches en vitamines et minéraux. Que vous optiez pour un petit cactus en pot ou une grande variété extérieure, cette plante rustique ajoutera une touche d’exotisme et de verdure à votre espace sans demander beaucoup d’effort de votre part.

6 – La rose du désert, un nom qu’elle porte bien

Voilà une plante qui porte bien son nom. La rose du désert appartient à la famille des plantes grasses, ainsi son apport en eau est très faible. Cependant, elle est friande de la chaleur et du soleil, qui sont primordiaux pour son développement et sa jolie floraison.

Ainsi, durant l’hiver il est préférable de la conserver en pot lorsque les températures chutent au-dessous de 10°C afin de rentrer la plante dans votre logement. Vous succomberez à ses beaux pétales de fleurs roses.

7 – La sauge, une plante qui déteste l’eau

Cette plante est reconnue et grandement appréciée grâce à ses nombreux bienfaits. En effet, la sauge possède des vertus anti-inflammatoires et antioxydantes. Pour cette plante, un arrosage abondant peut lui être fatal.

La sauge est également très facile à cultiver et nécessite très peu d’entretien. Elle préfère les sols bien drainés et ensoleillés, ce qui en fait une excellente option pour les jardins secs et les climats arides. En plus de ses propriétés médicinales, la sauge est souvent utilisée en cuisine pour parfumer les plats, ce qui en fait une plante à la fois utile et décorative. Adoptez la sauge dans votre jardin pour profiter de ses multiples atouts sans avoir à vous soucier de l’arrosage.

8 – La verveine, une plante qui pousse grâce au soleil

On termine avec une plante médicinale et ornementale qui se complaît à vivre dans un endroit chaud et ensoleillé. La verveine aura besoin d’être arrosée uniquement durant les périodes de grande sécheresse (l’eau ne doit pas toucher ses feuilles au risque de les sensibiliser et fragiliser).

Durant l’hiver, et plus précisément lors des premiers froids, il est grandement conseillé de la protéger à l’aide d’une serre de jardin ou en la cultivant en pot afin de la rentrer sous abri.

Votre jardin ou balcon va avoir de l’allure grâce à ces 8 plantes qui poussent sans eau (ou presque) ! Votre coin de verdure sera plus en forme que jamais, même en cas de sécheresse.