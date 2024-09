Vous ne verrez plus jamais les orages de la même façon après avoir lu ceci

Les orages : ce simple mot évoque instantanément des images de cieux déchaînés et d’éclairs spectaculaires zébrant le ciel. Ils fascinent autant qu’ils effraient, et au fil des siècles, ces phénomènes naturels ont inspiré une myriade de mythes. Ce dimanche 1er septembre, Météo France a annoncé avoir placé plus de 60 départements en vigilance jaune aux orages. Ce genre d’alerte nous rappelle à quel point les orages peuvent être fréquents et parfois menaçants. Mais si vous pensez tout savoir sur ces phénomènes météorologiques, accrochez-vous, car vous risquez d’être surpris.e ! Nous allons démystifier les croyances les plus tenaces à propos des orages.

Les orages sont toujours dangereux

Il est facile d’associer les orages à des situations dangereuses, mais tous les orages ne sont pas forcément destructeurs. En fait, la majorité des orages passent sans causer de dégâts majeurs. Ils sont souvent accompagnés de fortes pluies, de rafales de vent, et de quelques éclairs, mais ne causent pas nécessairement de dommages importants. Cependant, il est toujours sage de prendre des précautions et de rester informé.e des prévisions météo. Les orages peuvent en effet parfois se transformer en tempêtes plus violentes, comme les tornades ou les ouragans.

Les éclairs ne frappent jamais 2 fois au même endroit

Si vous avez déjà entendu cette expression, vous n’êtes pas seul.e. Pourtant, ce mythe est loin de la vérité. En réalité, les éclairs peuvent frapper plusieurs fois au même endroit, et c’est même fréquent ! Les gratte-ciel, les tours de communication ou encore les arbres isolés sont souvent frappés à plusieurs reprises lors d’un même orage. Un exemple frappant est l’Empire State Building à New York, qui est touché par la foudre environ 25 fois par an. Le fait que les éclairs « se contentent » d’une seule frappe est ainsi aussi vrai qu’un film où les héros ne se blessent jamais après une chute spectaculaire, c’est de la fiction pure !

Compter les secondes entre l’éclair et le tonnerre pour savoir à quelle distance se trouve l’orage

Ah, l’astuce classique de notre enfance ! Compter les secondes entre un éclair et le tonnerre pour estimer la distance de l’orage. L’idée générale n’est pas totalement fausse, mais elle n’est pas non plus une science exacte. En moyenne, le son du tonnerre parcourt environ un kilomètre toutes les 3 secondes, donc si vous comptez 9 secondes, l’orage serait à 3 kilomètres. Cependant, ce calcul est approximatif, car la vitesse du son peut varier selon les conditions atmosphériques, comme la température et l’humidité. De plus, l’éclair que vous voyez peut ne pas correspondre au coup de tonnerre que vous entendez, surtout dans les tempêtes complexes.

Les pneus en caoutchouc d’une voiture protègent de la foudre

L’image d’une voiture comme une forteresse contre la foudre est largement répandue, mais ce n’est pas réellement grâce aux pneus en caoutchouc. Ce qui vous protège en réalité, c’est la structure métallique du véhicule, qui agit comme une cage de Faraday. Lorsqu’un éclair frappe une voiture, le courant électrique passe à travers la carrosserie métallique et se dirige vers le sol, en contournant l’intérieur de la voiture. Alors, si vous êtes surpris.e par un orage, rester dans votre voiture est une bonne idée, mais pas à cause de vos pneus !

Le tonnerre peut nous électrocuter

Le tonnerre, ce grondement assourdissant qui suit un éclair, peut sembler terrifiant, mais il est totalement inoffensif pour les êtres humains. C’est en effet simplement une onde de choc créée par l’expansion rapide de l’air chauffé par l’éclair. Même s’il peut faire trembler les fenêtres et faire sursauter, il ne peut pas vous blesser physiquement. Alors, même si le tonnerre peut faire battre votre cœur plus vite, il ne fera jamais battre la foudre sur vous !

Les orages ne se produisent qu’en été

Il est vrai que les orages sont plus fréquents en été, mais ils peuvent se produire à n’importe quelle saison. Les orages hivernaux sont moins courants, mais ils existent bel et bien, notamment sous forme de « orage de neige« où les éclairs illuminent un paysage enneigé. Ces orages hivernaux se produisent généralement lorsque de l’air froid rencontre une masse d’air plus chaude et humide. Donc, même en hiver, gardez un œil sur le ciel… et un parapluie à portée de main !

Les paratonnerres protègent toujours de la foudre

Les paratonnerres sont souvent considérés comme des dispositifs « magiques » qui protègent automatiquement les bâtiments de la foudre. Si leur efficacité est réelle, il est important de comprendre comment ils fonctionnent et ce qu’ils ne peuvent pas faire. Un paratonnerre ne « prévient » pas la foudre de frapper ; au contraire, il attire la foudre pour la diriger en toute sécurité vers le sol, évitant ainsi qu’elle n’endommage le bâtiment ou ne cause un incendie.

Cependant, cela ne signifie pas que toute foudre sera parfaitement contrôlée. Par exemple, si le système de mise à la terre du paratonnerre est mal installé ou mal entretenu, il pourrait ne pas fonctionner correctement, mettant ainsi le bâtiment en danger. Bien qu’un paratonnerre soit un excellent moyen de se protéger des effets destructeurs de la foudre, il n’est pas une garantie absolue, et son efficacité dépend d’une installation et d’un entretien appropriés.

Être à l’intérieur pendant un orage protège

Rester à l’intérieur pendant un orage est certainement plus sûr que d’être à l’extérieur, mais cela ne signifie pas que vous êtes totalement à l’abri. La foudre peut entrer dans les bâtiments par des moyens inattendus, comme les conduites d’eau, les fils électriques ou même les tuyaux de plomberie. Cela signifie que vous devez éviter de prendre une douche, de faire la vaisselle, ou d’utiliser des appareils électriques pendant un orage. De plus, être près d’une fenêtre pendant un orage n’est pas recommandé, car la foudre peut briser le verre. Alors, à l’avenir, si un orage éclate, éteignez votre télévision, éloignez-vous des fenêtres, et détendez-vous avec un bon livre, loin de la plomberie !

Le bleu du ciel après un orage signifie que le danger est passé

C’est un mythe rassurant, mais qui peut être trompeur. Un ciel dégagé après un orage peut signifier que le danger immédiat est passé, mais ce n’est pas toujours le cas. Les orages se produisent souvent en ligne ou en série, ce qui signifie qu’un autre orage peut rapidement suivre le premier. De plus, les courants descendants d’un orage peuvent créer des vents violents, même après que la foudre et le tonnerre se soient estompés. Alors, ne rangez pas vos bottes de pluie trop vite, la météo peut encore avoir des surprises en réserve !

Les animaux peuvent prédire les orages

Enfin, l’idée que les animaux possèdent un sixième sens leur permettant de prédire les orages est séduisante, mais elle est loin d’être prouvée. Il est vrai que certains animaux peuvent réagir aux changements dans la pression atmosphérique ou à d’autres signaux avant un orage, mais cela ne signifie pas qu’ils « prédissent » la tempête. Leur comportement peut parfois nous avertir d’un changement climatique imminent, mais il ne remplace pas un bon bulletin météorologique. Moralité, si votre chat se cache sous le lit ou si votre chien devient agité, c’est peut-être un signe qu’un orage approche, mais vérifiez quand même le ciel (et la météo) pour être certain.e !

Les orages, bien qu’impressionnants, sont entourés de nombreux mythes qui déforment la réalité de ces phénomènes naturels. En démystifiant ces croyances, nous espérons vous avoir aidé à voir les orages sous un jour nouveau. Les comprendre ne les rendra peut-être pas moins impressionnants, mais cela peut vous aider à les apprécier sans peur « excessive ».