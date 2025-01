Cette idée brillante pour recycler vos étiquettes de vêtements va vous épater !

On a tou·te·s déjà eu ce réflexe : acheter un vêtement, le ramener à la maison, découper son étiquette cartonnée… et hop, poubelle. Mais si on vous disait que ces petits morceaux de carton pouvaient avoir une seconde vie ? C’est exactement ce que propose la talentueuse créatrice de contenus Vinita More, alias @artsyyvinita sur Instagram. Grâce à son idée DIY (Do It Yourself) aussi simple que brillante, ces étiquettes deviennent des marques-pages uniques, mignons, et surtout green. On vous explique tout !

Pourquoi recycler les étiquettes de vêtements ?

Recycler les étiquettes de vêtements, c’est non seulement réduire ses déchets, mais aussi valoriser un objet qui, en temps normal, finirait au fond de la poubelle sans autre forme de procès. C’est une démarche écoresponsable, et on le sait, chaque petit geste compte pour la planète.

Ces étiquettes en carton ont souvent une bonne épaisseur, une taille parfaite pour devenir… des marques-pages. Ajoutez une touche de créativité, et vous avez une pièce unique, réalisée avec amour. En plus, c’est une activité idéale pour se détendre, tout en s’amusant.

Le tuto DIY en 3 étapes

Oui, c’est aussi simple que ça. Vinita, dans l’un de ses célèbres Reels, dévoile une méthode rapide et accessible pour transformer vos étiquettes de vêtements cartonnées en marques-pages. Pas besoin d’être un·e artiste confirmé·e ou de posséder un atelier digne d’un·e pro. Voici ce qu’il vous faut :

Matériel nécessaire :

Des étiquettes en carton (celles de vos vêtements ou accessoires)

De la peinture acrylique (choisissez vos couleurs préférées)

Un pinceau

Des marqueurs ou stylos gel (pour dessiner les motifs)

Un morceau de fil ou un ruban coloré

Réalisation :

Avant tout, retirez les éventuelles agrafes, ficelles ou attaches en plastique des étiquettes. Si elles comportent un logo ou du texte imprimé, pas de panique. La peinture acrylique est assez couvrante pour masquer ces détails. Appliquez une première couche de blanc uniforme sur chaque face de l’étiquette et laissez sécher. Si besoin, ajoutez une deuxième couche pour un rendu bien net.

Une fois la peinture sèche, place à l’imagination ! Dessinez des motifs qui vous inspirent : fleurs délicates, cœurs, étoiles, formes géométriques, ou même de petites scènes miniatures. Vinita, elle, ajoute des designs inspirés de la nature (nuage, fleurs), des couleurs pastel ou encore des perles. Vous pouvez même écrire une citation inspirante pour donner une touche personnalisée à votre marque-page.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinita more (@artsyyvinita)

Et voilà ! En quelques minutes, vous avez un marque-page fait maison, pratique et joli, qui donnera du style à vos livres.

Pourquoi cette idée cartonne sur Instagram ?

Le DIY de Vinita séduit pour plusieurs raisons. D’abord, il est incroyablement simple à réaliser, même pour les personnes qui pensent ne pas être douées de leurs mains. Ensuite, il s’inscrit dans une démarche écologique et tendance. Enfin, qui n’aime pas l’idée d’ajouter une touche d’originalité à ses lectures ? Ces marques-pages uniques apportent une dimension encore plus personnelle au plaisir de lire. Et sur Instagram, le succès est immédiat : les commentaires affluent sous la vidéo de Vinita. Un bel exemple de créativité partagée !

Avec l’idée ingénieuse de Vinita, vous n’aurez plus jamais envie de jeter vos étiquettes de vêtements. Ce DIY prouve qu’avec un peu de peinture et une bonne dose de créativité, on peut transformer un simple morceau de carton en un objet pratique et esthétique. Alors, préparez vos pinceaux, attrapez quelques étiquettes, et lancez-vous ! Vos livres (et la planète) vous remercieront.