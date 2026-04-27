Trucco e occhiali: tecniche che valorizzano davvero lo sguardo

Gli occhiali, pur essendo innegabilmente eleganti e in grado di valorizzare parte del viso, a volte possono nascondere gli occhi. I nostri occhi, messi in risalto dall'ombretto, scompaiono dietro le lenti e il trucco perde di efficacia. Ma questo non significa che dobbiamo rinunciare al nostro desiderio di apparire al meglio. Ecco alcuni consigli per far risaltare i vostri occhi anche con le lenti correttive.

Considera il tuo tipo di correzione

Truccarsi con gli occhiali è un'arte delicata. È ancora più complicato se si ha una vista debole in entrambi gli occhi. Bisogna truccarsi in uno stato di totale confusione, affidandosi agli altri sensi. Questa è già di per sé un'abilità notevole, degna di nota. Prima di salvare un look di trucco ispiratore sulla propria bacheca di Pinterest o di usare hashtag accattivanti come modello, la truccatrice professionista Lisa Eldridge sottolinea l'importanza di considerare il tipo e il grado di correzione delle proprie lenti.

Se sei ipermetrope, avranno un effetto ingranditore, mentre se sei miope, tenderanno a far apparire i tuoi occhi più piccoli. Secondo l'esperta, che mette in mostra il suo talento sui volti delle celebrità, questo è un dettaglio cruciale per perfezionare la propria routine di bellezza e rivelare il potenziale dei propri occhi, lo specchio dell'anima.

Ovviamente, questa non è una regola assoluta, né una scienza esatta; è semplicemente una linea guida, un consiglio per realizzare un trucco che ti valorizzi. Se sei miope, apri lo sguardo con un illuminante nell'angolo interno dell'occhio e stendi l'ombretto fino all'arcata sopracciliare. Al contrario, se sei ipermetrope e porti occhiali con lenti graduate, assicurati di sfumare meglio il prodotto e di definire gli occhi con ombretti più scuri.

Arriccia le ciglia orizzontalmente per un maggiore comfort

Se porti gli occhiali, avrai quasi sicuramente provato la frustrazione delle ciglia che sfregano contro le lenti. Solo a pensarci ti viene da infuriare. È sicuramente una delle sensazioni più sgradevoli, dopo lo sfregamento delle cosce e i calzini che scivolano. Per evitare questo fastidio senza rinunciare al mascara colorato, usa un mascara allungante invece di uno volumizzante estremo. Pettina le ciglia orizzontalmente o leggermente in diagonale per definirle senza che la loro presenza ti dia fastidio.

Sulle pagine di Vogue , la specialista consiglia a chi soffre di ipermetropia di optare per un mascara "ad alta definizione" per separare correttamente le ciglia ed evitare l'effetto "zampe di ragno". È possibile modellare le ciglia, senza applicare il mascara, incurvandole manualmente per un effetto naturale ma curato.

Scegli colori che si abbinino alla tua montatura

Mentre molti optano per montature neutre e versatili, altri lasciano trasparire il loro lato estroso e un tocco di eccentricità. In ogni caso, avrete probabilmente sentito parlare di analisi del colore, la tecnica per creare armonia cromatica intorno al viso. Se indossate montature trasparenti che si fondono perfettamente con i vostri lineamenti, avete la libertà di esplorare ogni sfumatura della vostra palette.

Hai una montatura scura, tendente al marrone o al blu navy? Opta per tonalità delicate come il pastello, l'azzurro ghiaccio o il lilla. Aggiungi un tocco di glitter per bilanciare il look e creare un punto focale. Indossi occhiali dai colori vivaci e giocosi? Immergi il pennello in ombretti cangianti nei toni del beige, del marrone o del rosa.

Adatta il trucco alla forma dei tuoi occhiali.

La forma degli occhiali influenza direttamente la percezione degli occhi. L'obiettivo è semplice: creare armonia tra la montatura e il trucco, senza appesantire il viso.

Montature rotonde: addolciscono i lineamenti. Per evitare un effetto sbiadito, definisci gli occhi con un eyeliner leggermente angolato o con un ombretto più intenso nell'angolo esterno. Questo aggiunge contrasto e definizione.

Le montature quadrate o angolari tendono già a dare rigidità al viso. In questo caso, l'ideale è sfumare delicatamente gli ombretti, creare sfumature leggere e utilizzare texture satinate per bilanciare i lineamenti.

Montature oversize: poiché coprono gran parte del viso, optate per un trucco che rimanga visibile attraverso le lenti. Illuminare la palpebra e applicare il mascara ben separato è spesso sufficiente per aprire lo sguardo senza esagerare.

Montature sottili o discrete: lasciano più spazio al trucco. Puoi quindi optare per un eyeliner più audace o un colore più intenso sulla palpebra.

Ma soprattutto: divertitevi, sperimentate, mettete alla prova!

Truccarsi con gli occhiali a volte può essere una vera prova di pazienza. Tuttavia, nessun consiglio può sostituire il tuo intuito: sei tu la creatrice ultima del tuo make-up. Questi suggerimenti sono semplicemente pensati per semplificarti la vita davanti allo specchio. Non devono in alcun modo limitare la tua personalità o il tuo stile.

La chiave è trovare ciò che ti fa sentire veramente a tuo agio, sia nella tecnica in sé che nel risultato finale. Alcune tecniche possono funzionare perfettamente sulla carta, ma potrebbero apparire troppo marcate o innaturali una volta indossati gli occhiali.

Infine, ricordate che gli occhiali non sono una maschera, ma parte integrante della vostra espressione personale. Modificano certamente la percezione del vostro viso, ma possono anche valorizzare il vostro stile, affermare la vostra personalità o persino diventare un elemento estetico di grande impatto. Integrandoli pienamente nella vostra routine di bellezza, trasformerete un fattore apparentemente limitante in un vero e proprio terreno di gioco creativo.