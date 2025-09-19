Ashley Graham, la mannequin « grande taille » aux 21 millions d’abonnés

Ashley Graham incarne une transformation durable des standards de beauté. Avec plus de 21 millions d’abonnés sur Instagram, elle ne se contente pas de partager des clichés : elle diffuse des messages puissants d’acceptation de soi et de diversité corporelle, sans filtre, montrant fièrement vergetures, cellulite ou particularités naturelles.

Parcours et impact

Pionnière dans la mode : première mannequin taille US 16 (taille FR 46) à faire la couverture de l’un des plus importants magazines sportifs américains Sports Illustrated Swimsuit Issue (2016), puis du magazine Vogue, elle est au cœur de l’évolution vers une mode plus inclusive.

Une présence continue dans la mode accessible

Elle a lancé des collections « tailles étendues » pour des marques comme Swimsuits for All, favorisant les images non retouchées comme moyen d’affirmer que « être authentique, c’est beau ». Son partenariat avec JCPenney pour créer une collection automne 2025, allant jusqu’à la taille 24, renforce sa mission d’inclusion démocratique de la mode.

Une personnalité de confiance

Elle incarne aussi une véritable figure d’empouvoirement : en refusant les injonctions à « maigrir », elle affirme « qu’perdre du poids serait une trahison envers elle-même ». Son authenticité inspire : depuis ses défis « self-love » sur TikTok jusqu’à ses discours sur scène, elle encourage les femmes à se sentir belles et confiantes, quelles que soient leurs morphologies.

En résumé, Ashley Graham n’est pas juste une mannequin. Elle est une militante, une entrepreneuse et une source d’inspiration pour des millions de femmes, prouvant que la mode – et la confiance – sont pour toutes.