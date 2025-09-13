Née en 1994, cette mannequin norvégienne explique pourquoi elle adore le Pilates

Frida Aasen, mannequin norvégienne, est connue pour ses défilés internationaux et sa présence remarquée sur les réseaux sociaux. Entre mode et bien-être, elle partage régulièrement des fragments de son quotidien. Dans un récent post Instagram, elle a révélé à quel point elle apprécie le Pilates.

Son post instagram

Dans son message, Frida Aasen écrit : « Back at it again with some of my fave workout moves! Included some Pilates exercises as well. Love how these moves target several areas at once – glutes, arms and also the ski machine to get the heart rate up ♥️ » (« De retour avec quelques-uns de mes mouvements d’entraînement préférés ! J’ai aussi inclus des exercices de Pilates. J’adore la façon dont ces mouvements ciblent plusieurs zones à la fois : fessiers, bras et aussi la machine à ski pour accélérer le rythme cardiaque »).

Cette phrase, simple mais révélatrice, illustre son approche sportive : privilégier des exercices capables de solliciter plusieurs parties du corps à la fois. Elle insiste sur 3 zones essentielles – les fessiers, les bras et le cardio – en intégrant même un appareil dynamique, le « ski machine », pour faire monter le rythme cardiaque.

 

Pourquoi le Pilates séduit

Le Pilates s’est imposé comme une discipline incontournable ces dernières années. Il combine travail musculaire profond, amélioration de la posture et renforcement de la souplesse. Contrairement à d’autres pratiques plus intenses, il reste accessible et modulable, ce qui séduit aussi bien les personnes sportives que celles qui le sont moins. Cette méthode s’accorde parfaitement avec des exercices plus dynamiques, comme le cardio sur machine, créant un programme complet et cohérent.

Au-delà de la technique, ce que transmet Frida Aasen à travers son post, c’est une philosophie : le sport ne doit pas être une contrainte, mais une source de plaisir. Elle encourage ses abonnés à choisir des mouvements variés.

En partageant son intérêt pour le Pilates, Frida Aasen rappelle ainsi l’importance de trouver un équilibre entre intensité et douceur. Sa routine, qui associe renforcement musculaire et cardio, montre que le sport peut être agréable. Avec ce témoignage, elle inspire sa communauté à envisager le Pilates comme un allié durable pour le bien-être au quotidien.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
