Catégorisée « plus size », cette mannequin fascine avec un haut à plumes noir

Mannequins
Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Figure incontournable de la mode, Paloma Elsesser a une fois de plus captivé l’attention avec un look mêlant audace et sophistication. Partagé sur ses réseaux sociaux, il a rapidement suscité l’engouement des internautes, confirmant son statut d’icône stylistique. Au centre de l’attention : un haut noir entièrement orné de plumes, qui capte la lumière et structure la silhouette avec caractère.

Une pièce forte entre chic et modernité

Avec ce top texturé, Paloma Elsesser mise sur une esthétique à la fois dramatique et sophistiquée. Les plumes apportent du volume et du mouvement, transformant une pièce monochrome en véritable déclaration de style. Ce choix mode s’inscrit dans une tendance actuelle où les matières prennent le dessus, permettant de créer des looks expressifs sans multiplier les couleurs ou les accessoires.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par paloma elsesser (@palomija)

Une figure majeure de la mode inclusive

Souvent associée à la catégorie « plus size », Paloma Elsesser dépasse largement cette étiquette. Mannequin reconnue, elle a collaboré avec de nombreuses maisons et incarne une évolution profonde des standards de beauté dans l’industrie. À travers ses choix vestimentaires, elle défend une vision plus libre de la mode, où chaque silhouette peut s’approprier des pièces fortes, longtemps réservées à des normes plus restrictives.

Une influence qui redéfinit les codes

En osant des looks comme ce haut à plumes, Paloma Elsesser participe à redessiner les contours du chic contemporain. Elle prouve que l’audace stylistique n’est pas une question de taille. Son influence dépasse les réseaux sociaux pour s’inscrire dans une transformation durable de l’industrie, où diversité et créativité deviennent centrales.

Avec ce look marquant, Paloma Elsesser confirme ainsi son rôle clé dans la mode actuelle. Entre puissance visuelle et message inclusif, elle incarne une génération qui réinvente les codes et ouvre la voie à une représentation plus riche et plurielle du style.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Cette mannequin plus size attire l’attention avec une robe imprimée au détail inattendu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cette mannequin plus size attire l’attention avec une robe imprimée au détail inattendu

La mannequin plus size Taty @tatywashere__ a dernièrement suscité de nombreuses réactions après avoir partagé des images d’une...

La mannequin plus size Ashley Graham revisite le vintage coloré et fait sensation

Dans une publication Instagram, la mannequin américaine Ashley Graham a résumé son parti pris mode avec une formule...

« Belle et libre » : à 62 ans, cette mannequin australienne ne cesse d’inspirer

La femme d'affaires, mannequin et actrice australienne Elle Macpherson est une figure marquante de l’industrie de la mode....

Surnommée « la plus belle petite fille du monde », la mannequin Thylane Blondeau fête ses 25 ans

Le 5 avril 2026, la mannequin française Thylane Blondeau a célébré ses 25 ans. Connue dans le monde...

« Elle a grossi » : critiquée sur son apparence, cette mannequin sort du silence

La mannequin Beca Michie a pris la parole sur TikTok pour répondre aux critiques visant son apparence physique....

Dans une tenue satinée, la mannequin « grande taille » Ashley Graham sublime sa silhouette

La mannequin américaine Ashley Graham a récemment marqué les esprits lors de son apparition dans The Kelly Clarkson...