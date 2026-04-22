Catégorisée « plus size », cette mannequin fascine avec un haut à plumes noir

Figure incontournable de la mode, Paloma Elsesser a une fois de plus captivé l’attention avec un look mêlant audace et sophistication. Partagé sur ses réseaux sociaux, il a rapidement suscité l’engouement des internautes, confirmant son statut d’icône stylistique. Au centre de l’attention : un haut noir entièrement orné de plumes, qui capte la lumière et structure la silhouette avec caractère.

Une pièce forte entre chic et modernité

Avec ce top texturé, Paloma Elsesser mise sur une esthétique à la fois dramatique et sophistiquée. Les plumes apportent du volume et du mouvement, transformant une pièce monochrome en véritable déclaration de style. Ce choix mode s’inscrit dans une tendance actuelle où les matières prennent le dessus, permettant de créer des looks expressifs sans multiplier les couleurs ou les accessoires.

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Une figure majeure de la mode inclusive

Souvent associée à la catégorie « plus size », Paloma Elsesser dépasse largement cette étiquette. Mannequin reconnue, elle a collaboré avec de nombreuses maisons et incarne une évolution profonde des standards de beauté dans l’industrie. À travers ses choix vestimentaires, elle défend une vision plus libre de la mode, où chaque silhouette peut s’approprier des pièces fortes, longtemps réservées à des normes plus restrictives.

Une influence qui redéfinit les codes

En osant des looks comme ce haut à plumes, Paloma Elsesser participe à redessiner les contours du chic contemporain. Elle prouve que l’audace stylistique n’est pas une question de taille. Son influence dépasse les réseaux sociaux pour s’inscrire dans une transformation durable de l’industrie, où diversité et créativité deviennent centrales.

Avec ce look marquant, Paloma Elsesser confirme ainsi son rôle clé dans la mode actuelle. Entre puissance visuelle et message inclusif, elle incarne une génération qui réinvente les codes et ouvre la voie à une représentation plus riche et plurielle du style.