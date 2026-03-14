Enceinte de son deuxième enfant, cette mannequin américaine affiche son ventre arrondi

Enceinte de son deuxième enfant avec son mari le président-directeur général d’Atlantic Music Group Elliot Grainge, la mannequin américaine Sofia Richie met en valeur son ventre arrondi dans de nouveaux selfies Instagram, tout en dévoilant une nouvelle couleur de cheveux.

Selfies naturels et ventre arrondi

Sofia Richie Grainge a dernièrement partagé sur Instagram plusieurs selfies pris devant un miroir, où elle relève son t-shirt blanc pour révéler fièrement son baby bump en pleine évolution. Tenue d’un pull gris et de lunettes de soleil, elle pose avec une pochette léopard à la main, dans une ambiance décontractée et authentique qui reflète son quotidien de future maman. La légende « Big plans » accompagne ces images, suggérant à la fois sa grossesse et ses projets personnels.

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Une nouvelle teinte caramel pour ses cheveux

L’ancienne blonde iconique arbore désormais une couleur « caramelized brunette », un brun chaud et lumineux. Cette transformation capillaire s’harmonise parfaitement avec son style minimaliste, apportant une touche de douceur à son look de maman épanouie. Les fans ont salué ce changement, qui met en lumière son ventre arrondi avec élégance.

Une famille qui s’agrandit avec joie

Déjà parents d’Eloise, née en mai 2024, Sofia et Elliot Grainge avaient annoncé cette deuxième grossesse en octobre 2025 via une silhouette en selfie miroir. Depuis, la mannequin documente régulièrement son parcours avec des photos, comme celles de décembre où le couple se compare les ventres, ou de novembre marquant 5 mois de grossesse. Ces partages inspirent de nombreuses futures mamans par leur naturel et leur positivité.

Un parcours de maternité partagé sans filtre

Sofia Richie Grainge excelle à célébrer les transformations de son corps avec confiance, alternant tenues amples et clichés spontanés qui montrent son baby bump sans artifice. Son approche sur les réseaux sociaux renforce son image d’icône moderne, alliant mode, famille et authenticité.

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En affichant son ventre arrondi et sa nouvelle coupe caramel, Sofia Richie Grainge illumine ainsi sa deuxième grossesse d’une joie communicative et stylée. Une maman mannequin qui continue d’inspirer par sa grâce naturelle au fil des mois.