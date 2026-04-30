« Impossible à oublier » : la robe crocodile de cette mannequin affole les regards

Mannequins
Tatiana Richard
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Il y a des looks qu’on voit et qu’on n’oublie plus. Anok Yai en a signé un le 23 avril 2026 au Time100 Gala de New York, dans une robe en cuir texturé doré qui a immédiatement fait le tour du monde. La mannequin américaine d’origine sud-soudanaise a une fois de plus prouvé qu’elle ne porte pas les vêtements – elle les habite.

Une robe en cuir croco d’une architecture saisissante

Anok Yai a assisté au gala des 100 personnalités les plus influentes du monde selon le magazine Time, dont elle faisait elle-même partie cette année 2026. Un honneur qu’elle a choisi de marquer avec une précision stylistique rare, en faisant appel à la maison Ashi Studio pour un look entièrement sur mesure.

La pièce portée par Anok Yai était une robe mi-longue sculptée en cuir doré à texture crocodile, issue de la collection Couture printemps-été 2026 d’Ashi Studio. Le corsage structuré et le col inversé encadraient la silhouette d’Anok Yai avec une précision presque architecturale. La taille cintrée et les hanches accentuées créaient une silhouette en sablier, tandis que la finition brillante du matériau donnait à l’ensemble un aspect quasi vivant. Des escarpins à bout pointu en croco coordonnés complétaient un look de la tête aux pieds dans le même registre.

 

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Ashi Studio, la maison qui repousse les limites

Cette robe est signée Ashi Studio, label parisien fondé par Mohammed Ashi, premier couturier du Golfe à avoir rejoint la Fédération de la Haute Couture en tant que membre invité en 2023. Une maison connue pour ses constructions couture expérimentales, à mi-chemin entre la sculpture et le vêtement – et manifestement, en parfaite adéquation avec l’univers visuel d’Anok Yai.

Un double look pour une soirée en deux temps

La soirée s’est déroulée en deux temps stylistiques distincts pour Anok Yai : à son arrivée, elle portait une robe bandage indigo Hervé Léger superposée d’une jupe noire, alliant structure et fluidité. C’est pour le dîner lui-même, qu’elle a troqué ce premier look contre la robe croco Ashi Studio, transformant son entrée en véritable moment de mode.

La presse et les réseaux unanimes

En quelques heures, les images ont circulé à l’échelle mondiale, déclenchant des conversations sur la mode, l’art et les réseaux sociaux. Le magazine Time, qui la cite parmi les 100 personnalités les plus influentes de 2026, souligne « sa confiance calme et frappante » et sa capacité à « élever ce qu’elle porte » – héritière de la mannequin britanno-jamaïcaine Naomi Campbell et de la mannequin et actrice sud-soudanaise Alek Wek pour une nouvelle génération. Pour Runway Magazine, ce look ne se contente pas de définir une tendance – il « préfigure l’avenir de la mode de tapis rouge ».

Une robe croco, une silhouette sculptée, une présence qui n’a besoin d’aucun artifice : Anok Yai a ainsi transformé un gala en moment de mode pur. Impossible à oublier, comme promis.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Rédactrice, j’explore les questions de beauté, mode et psychologie avec sensibilité et curiosité. J’aime comprendre les émotions qui nous traversent et donner la parole à celles et ceux qui nous aident à mieux nous connaître. Dans mes articles, je cherche à créer des ponts entre les savoirs scientifiques et nos vécus quotidiens.
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