« Icône » : cette mannequin plus size fait revivre une robe vintage oubliée

Il suffit parfois d’un simple post Instagram pour remettre une pièce oubliée sur le devant de la scène mode. Paloma Elsesser l’a prouvé en arborant une robe d’archives Prada 2009 à l’esprit résolument pin-up, qui a immédiatement fait réagir les internautes.

Une robe d’archives Prada ressortie du placard

La robe en question est issue de la collection Prada 2009, une période charnière de la maison italienne marquée par des références rétro affirmées. Avec ses codes pin-up – silhouette cintrée, formes mises en valeur, esthétique chic des années 50 revisitée par Miuccia Prada – la robe semblait taillée pour être oubliée dans les archives… jusqu’à ce que Paloma Elsesser la sorte de leur sommeil.

Pour accompagner ses photos sur Instagram, Paloma Elsesser a simplement écrit : « prada ’09 fine ❤ ». Deux mots, un emoji cœur, et des milliers de réactions. La communauté mode a immédiatement salué le choix de la pièce, soulignant la pertinence de ressortir une archive aussi précise plutôt que de se tourner vers les dernières collections.

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Paloma Elsesser, archiviste du vintage de luxe

Paloma Elsesser ne porte pas la mode – elle la remodèle. Qu’il s’agisse d’une robe corsée pour un gala ou d’une pièce vintage chinée, elle apporte une énergie confiante et avant-gardiste qui commande l’attention sans la réclamer. Son goût prononcé pour les archives de maisons comme Prada, Miu Miu ou Versace est bien documenté, et ce post en est la dernière illustration.

Une icône qui redonne vie aux pièces oubliées

Découverte sur Instagram par la maquilleuse légendaire Pat McGrath, Paloma Elsesser a défilé pour Fendi, Versace, Coperni ou encore Tommy Hilfiger, et a fait la couverture de multiples éditions internationales de Vogue. C’est peut-être sur son propre compte, avec des posts aussi simples qu’un emoji cœur sur une robe Prada 2009, qu’elle exerce son influence la plus directe – rappelant que les grandes pièces n’ont pas de date d’expiration.

En remettant sous les projecteurs cette robe Prada de 2009, Paloma Elsesser confirme ainsi une chose : le « vrai style » ne suit pas le calendrier des collections. Il puise dans le passé, le réinterprète et lui offre une nouvelle résonance. Plus qu’un simple look viral, cette apparition rappelle que la mode la plus marquante est souvent celle qui ose réveiller les trésors oubliés.