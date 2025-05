En maillot rayé, Denise Bidot (taille 46) fait sensation !

Dans une récente vidéo Instagram, Denise Bidot, mannequin et militante body positive, rayonne en maillot de bain rayé. Cette apparition célèbre l’acceptation de soi et la diversité des corps.

Une icône de la diversité corporelle

Denise Bidot est reconnue pour son engagement en faveur de la représentation des femmes aux morphologies variées dans l’industrie de la mode. Elle a notamment été mise en avant dans le numéro 2025 de Sports Illustrated Swimsuit, arborant un bikini vert orné de détails dorés, soulignant sa silhouette avec élégance.

Dans une vidéo publiée également sur le compte Instagram de Sports Illustrated Swimsuit, l’un des plus importants magazines sportifs hebdomadaires américains, Denise porte cette fois-ci un maillot de bain rayé aux couleurs vives, assorti de lunettes de soleil blanches puis noires. Elle affiche un sourire radieux, incarnant la confiance en soi et la joie de vivre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

Une démarche authentique

Au-delà de ses apparitions médiatiques, Denise Bidot milite activement pour une représentation authentique des femmes. Elle a notamment participé à des campagnes non retouchées, mettant en avant ses vergetures et prônant l’acceptation des corps au naturel. Son mouvement « There Is No Wrong Way To Be A Woman » encourage également les femmes à embrasser leur individualité et à rejeter les standards de beauté irréalistes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Denise Marie Bidot (@denisebidot)

La vidéo de Denise Bidot, en maillot pour le magazine Sports Illustrated Swimsuit, est plus qu’une simple publication sur les réseaux sociaux ; elle représente un message puissant d’acceptation de soi et de célébration de la diversité corporelle. Son influence continue d’inspirer ainsi de nombreuses personnes à travers le monde à embrasser leur corps tel qu’il est.