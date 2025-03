Depuis qu’elle a fait ses débuts dans l’industrie, Tabria Majors a prouvé que la beauté n’a pas de taille, et que la confiance en soi est une arme puissante pour briser les normes restrictives de la mode. Connue pour son charisme et son engagement pour une représentation plus juste des corps, Tabria Majors est aujourd’hui une référence dans le milieu du mannequinat inclusif. Il y a quelques années, elle a marqué les esprits en rendant un hommage éclatant à Beyoncé. Ce geste, au-delà d’être une déclaration d’admiration, s’inscrit dans une démarche plus profonde : celle de montrer que la beauté, le style et la puissance féminine ne sont pas l’apanage d’une seule morphologie.

Une carrière qui casse les codes

Tabria Majors n’a pas eu un parcours classique dans le monde de la mode. Originaire de Nashville, Tennessee, elle n’a jamais caché son désir de percer dans cette industrie souvent perçue comme exclusive et élitiste. Pourtant, ses débuts ont été marqués par le manque de diversité et la difficulté de se faire une place dans un milieu où les mannequins « plus size » étaient encore reléguées au second plan. Loin de se laisser décourager, Tabria a décidé de créer son propre chemin. En 2015, elle a commencé à poster des photos d’elle sur Instagram, dans des tenues célébrant son corps avec une assurance déconcertante. Son message était clair : la beauté n’est pas une question de taille, mais de confiance. Cette attitude lui a rapidement valu une communauté fidèle et grandissante.

Tabria a été rapidement repérée par des marques de renom, ce qui lui a permis de décrocher des contrats avec des géants de la mode comme Savage X Fenty, Lane Bryant et Fashion Nova. Son ascension fulgurante n’est pas due au hasard : Tabria Majors incarne une nouvelle génération de mannequins qui défendent une beauté plurielle, où toutes les morphologies ont leur place.

Un hommage à Beyoncé qui célèbre la force féminine

Quand Tabria Majors a décidé de rendre hommage à Beyoncé en 2020, elle n’a pas fait les choses à moitié. Sur son compte Instagram, elle a publié une série de clichés en vidéo où elle reproduit avec une précision impressionnante certains des looks les plus iconiques de la superstar. De la tenue scintillante à la posture assurée, Tabria a capté l’essence même de Beyoncé : la confiance, le glamour et la force.

Ce qui rend cet hommage si puissant, ce n’est pas seulement la qualité de la reproduction, mais le message sous-jacent : toutes les femmes méritent de se sentir comme des reines. Beyoncé est une artiste qui a toujours prôné la liberté d’être soi-même. En s’appropriant cette image, Tabria envoie donc un signal fort : la féminité et la beauté ne sont pas définies par une taille ou une silhouette spécifique.

Cette publication est rapidement devenue virale, attirant des milliers de commentaires élogieux. Les fans de Tabria et de Beyoncé y ont vu une déclaration de force et de solidarité féminine. Certaines femmes ont même exprimé combien ce post leur avait donné le courage d’accepter leur corps et de se sentir fières de leurs formes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tabria Majors (@tabriamajors)

Une militante de la diversité corporelle

Ce n’est pas la première fois que Tabria Majors utilise sa plateforme pour défendre une vision plus inclusive de la beauté. Dès le début de sa carrière, elle a fait de la lutte contre les standards de beauté restrictifs son cheval de bataille. Dans une industrie longtemps dominée par une taille unique, Tabria a su imposer une nouvelle norme : celle de la diversité. En collaborant avec des marques comme Lane Bryant, Swimsuits For All ou encore Savage X Fenty de Rihanna – connue pour son engagement en faveur de la diversité corporelle – Tabria a prouvé que les femmes de toutes morphologies ont leur place dans la mode.

Tabria Majors est également très active sur les réseaux sociaux, où elle partage régulièrement des messages positifs sur le corps, la santé mentale et l’acceptation de soi. Elle encourage ses abonnées à s’aimer telles qu’elles sont, à refuser les diktats imposés par l’industrie de la mode et à célébrer leur corps dans toutes ses formes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tabria Majors (@tabriamajors)

Une influence qui redéfinit la mode

Grâce à son travail, Tabria Majors a contribué à redéfinir les standards de beauté dans l’industrie de la mode. Elle a prouvé que les mannequins « plus size » pouvaient non seulement être belles et élégantes, mais aussi puissantes et influentes. Son engagement a permis de briser de nombreux tabous et d’ouvrir la voie à une nouvelle génération de mannequins qui n’ont plus peur d’affirmer leur individualité.

Tabria Majors est la preuve vivante que la beauté n’est pas une question de chiffres sur une étiquette de vêtements. Et l’hommage à Beyoncé n’est finalement qu’une facette de l’impact profond de Tabria sur la culture de la mode. En s’inspirant d’une icône de la musique, elle a envoyé un message clair : chaque femme a le droit de se sentir puissante et confiante, peu importe sa morphologie.