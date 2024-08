8 combishorts pour sublimer vos gambettes cet été

Avec l’été, s’installe l’incontournable quête de la tenue parfaite pour briller sous le soleil. Si vous cherchez à mettre en valeur vos gambettes tout en restant à la pointe de la mode, ne cherchez pas plus loin : la combishort est là pour vous sauver. Ce vêtement polyvalent est la star des journées ensoleillées, alliant confort et style avec une touche de fun. Voici 8 combishorts qui sublimeront vos gambettes cet été.

La combishort convient à toutes les personnes, qu’elles soient minces ou rondes. Le seul « inconvénient » de ce vêtement ? Le fait que l’on soit légèrement dénudé.e lorsqu’une envie pressante nous prend… Mais cela fera, au pire, des souvenirs cocasses à raconter à nos ami.e.s ! Le plus important dans le choix de votre combishort est que vous vous y sentiez bien à l’aise. Portez d’abord ce qui vous fait envie avant de suivre les règles mode ! Sans plus de suspens, voici les combishorts qui ont retenu toute notre attention pour cet été.

Combishort à carreaux vichy noir/blanc, Esmée

Cette combishort est une pièce incontournable pour un look estival à la fois chic et décontracté. Ce motif classique apporte une touche rétro tout en restant résolument tendance. Avec sa coupe flatteuse, elle sublime les jambes tout en offrant un confort optimal grâce à sa matière légère et respirante. Un indispensable pour toutes les personnes qui souhaitent allier style et praticité cet été.

Voir cette combishort

Combishort bandeau en broderie anglaise blanc, ASOS

Cette combishort en broderie anglaise est la pièce idéale pour un look estival à la fois chic et décontracté. Sa coupe bandeau met en valeur les épaules, tandis que la broderie anglaise ajoute une touche de romantisme et de finesse. Léger et aérien, il se prête parfaitement aux journées ensoleillées, que ce soit pour flâner en ville ou profiter d’une journée à la plage.

Voir cette combishort

Combishort denim rose, LA REDOUTE COLLECTIONS

Ce modèle est l’incarnation parfaite du chic décontracté pour cet été. Sa teinte rose douce se marie parfaitement à la robustesse du denim, créant un équilibre idéal entre style et confort. Doté de détails soignés, tels que des poches pratiques, cette combishort flatte la silhouette tout en offrant une grande liberté de mouvement.

Voir cette combishort

Combi-short avec manches à volants vert, Cupshe

C’est un véritable atout pour sublimer vos gambettes cet été. Ce modèle allie élégance et confort, offrant une touche de fraîcheur à votre garde-robe estivale. Le vert vibrant de ce combi-short s’harmonise parfaitement avec les nuances ensoleillées de la saison, tandis que les manches à volants ajoutent une note légère à l’ensemble.

Voir cette combishort

Combi-short style jupe-short noir, ASOS

Ce modèle est une pièce incontournable pour un look estival chic et sophistiqué. Alliant l’élégance d’une jupe à la praticité d’un short, ce vêtement est idéal pour les personnes qui souhaitent mettre en valeur leurs jambes tout en restant confortables. Avec sa coupe flatteuse et sa teinte noire classique, il s’adapte à toutes les occasions, que ce soit pour une sortie décontractée en journée ou une soirée plus habillée.

Voir cette combishort

Combishort fluide couleur terracotta, Les Lunes

C’est l’une des pièces maîtresses de l’été pour les personnes qui souhaitent allier confort et élégance. Sa teinte chaude et naturelle s’harmonise parfaitement avec les peaux bronzées, tandis que sa coupe ample et légère assure une liberté de mouvement idéale pour les journées ensoleillées !

Voir cette combishort

Combishort Aki imprimé jungle orange, Almé

Avec son imprimé jungle aux tons chaleureux d’orange, elle capture l’essence même de l’été, tout en ajoutant une touche exotique et dynamique à votre garde-robe. Sa coupe flatteuse et sa matière légère en font un choix idéal pour sublimer vos gambettes tout en vous offrant un confort optimal sous le soleil.

Voir cette combishort

Combishort manches courtes denim Heritage, LEVIS

Ce modèle est l’incarnation parfaite du style décontracté et estival. Avec son design intemporel en denim, elle apporte une touche rétro tout en restant résolument moderne. Les manches courtes et la coupe ajustée mettent en valeur la silhouette, tandis que le tissu denim, signature de Levi’s, assure confort et durabilité.

Voir cette combishort

Les combishorts sont véritablement la pièce incontournable de cet été. Il en existe une pour chaque occasion et chaque style. Alors, pourquoi ne pas embrasser cette tendance et laisser vos gambettes briller au soleil ? Bon été et surtout, amusez-vous avec votre mode !