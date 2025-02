BAFTA 2025 : ces looks ont fait sensation !

Le Royal Festival Hall de Londres a accueilli, le 16 février 2025, la 78e cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA), un événement prestigieux qui célèbre les talents du cinéma et de la télévision. Comme toujours, le tapis rouge a été le théâtre de looks mémorables, où les stars ont rivalisé d’élégance et de créativité. Voici un aperçu des tenues qui ont marqué cette édition.

Ariana Grande : la magie de Glinda

Pour sa première nomination aux BAFTA, Ariana Grande a choisi une robe signée Louis Vuitton dans une teinte rose pâle, inspirée par son personnage dans le film « Wicked ». Cette création se distinguait par un corsage en velours plongeant et une jupe volumineuse, capturant parfaitement l’essence féerique de son rôle tout en affichant un sens du style moderne.

Monica Barbaro : une sirène moderne

Monica Barbaro, star montante grâce à son rôle dans le film « Un parfait inconnu » (« A Complete Unknown »), a captivé l’audience avec une robe scintillante au design évoquant les sirènes. Sa silhouette fluide et ses détails ondulés ont fait d’elle l’une des révélations du tapis rouge des BAFTA.

AJ Odudu : une princesse futuriste

La présentatrice britannique AJ Odudu s’est démarquée dans une robe blanche drapée avec capuche et fente haute. Son look évoquait une version moderne de la princesse Leia, alliant élégance et audace.

Selena Gomez brille de mille feux

Venue défendre aux côtés de Zoe Saldaña le film « Emilia Pérez », Selena Gomez a fait sensation dans une robe Schiaparelli éblouissante. Cette tenue haute couture se distinguait par une coupe sirène bicolore qui épousait sa silhouette avec grâce. Le bustier en velours noir au décolleté Bardot sublimait ses épaules nues, tandis que les bretelles nouées à l’arrière ajoutaient une touche de raffinement. La robe était ornée de pierres précieuses étincelantes, illuminant l’ensemble de son look.

Demi Moore : élégance intemporelle

L’actrice Demi Moore a fait sensation dans une robe halter en sequins signée Alexander McQueen. Cette tenue a été saluée comme l’un des meilleurs looks de sa campagne de récompenses 2025. Son choix minimaliste en matière de coiffure et de maquillage a permis à la robe de briller d’autant plus.

Colman Domingo : un éclat flamboyant

L’acteur et réalisateur américain Colman Domingo, connu pour son sens du style audacieux, a opté pour un ensemble Versace qui a illuminé le tapis rouge. Sa tenue colorée s’est démarquée parmi une mer de costumes traditionnels, prouvant que la mode masculine peut être tout aussi captivante.

Camila Cabello : le retour du « naked dress »

La chanteuse Camila Cabello a fait revivre la tendance du « naked dress » avec une robe corset rose délicate surmontée d’une jupe ornée de diamants. Bien que son look ait suscité des interrogations quant à son confort face au froid londonien, son audace a été largement saluée.

Hannah Dodd : un twist sur le classique

L’actrice de « Bridgerton », Hannah Dodd, a ajouté une touche d’originalité à sa robe noire classique avec une jupe ornée de bijoux. Ce mélange d’élégance et d’innovation lui a valu une place parmi les mieux habillées de la soirée.

Gwendoline Christie : glamour gothique

Toujours prête à faire une déclaration sur le tapis rouge, l’actrice britannique Gwendoline Christie a choisi une robe noire à col haut ornée de dentelle. Son look gothique chic, associé à ses cheveux blonds glacés, a captivé l’attention des photographes et des fans.

David Tennant : un hôte flamboyant

L’acteur écossais David Tennant, qui revenait pour animer la cérémonie, a opté pour un long manteau avec des revers ornés et une chemise scintillante. Son choix audacieux d’évasion des conventions du smoking traditionnel a été un véritable succès auprès des critiques.

Une fois encore, les BAFTA ont offert un défilé de tenues somptueuses et de styles inoubliables. Entre audace, élégance et modernité, les célébrités ont prouvé que la mode est un langage universel, une manière de célébrer l’individualité et la créativité.