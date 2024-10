Vous pensiez que la robe en maille n’était pas pour vous ? Voici 9 façons de l’adopter de jour comme de nuit

La robe en maille, ce vêtement à l’allure cosy qui revient sans cesse au fil des saisons. Douillette, élégante, tantôt bohème, tantôt sexy, elle est bien plus versatile qu’il n’y paraît. Si vous faites partie des personnes qui hésitent encore à l’essayer, accrochez-vous : voici 9 façons irrésistibles d’adopter la robe en maille, de jour comme de nuit, pour toutes les morphologies et tous les styles.

La robe en maille oversized : look cocooning chic pour la journée

Envie d’un look à la fois décontracté et stylé pour le bureau ou un brunch entre ami.e.s ? La robe en maille oversized est votre meilleure alliée. Choisissez-la ample, avec des manches tombantes et un col roulé pour un effet « pull de votre copain/copine » ultra cosy. Associez-la à une paire de bottines ou de sneakers, et pour un style un peu plus structuré, n’hésitez pas à ajouter une ceinture pour marquer la taille. Accessoirisez le tout avec des boucles d’oreilles dorées et un sac en simili-cuir, et voilà un look confortable et élégant, parfait pour les journées d’automne.

La robe en maille ceinturée : silhouette dessinée et élégance assurée

Si vous avez envie de mettre particuliérement en valeur votre silhouette, optez pour une robe en maille cintrée ou ajoutez-y simplement une ceinture. La maille épouse vos courbes avec douceur, et la ceinture vient souligner votre taille. Ce look est parfait aussi bien pour une sortie en journée qu’un afterwork. Jouez sur les textures et les couleurs pour sublimer la tenue : une robe beige avec une ceinture en simili-cuir marron, ou une robe en maille noire ceinturée d’une fine chaîne dorée, à vous de choisir !

Robe en maille + perfecto : le duo rock de la saison

Si la maille peut paraître sage, mariez-la à un perfecto pour lui donner un côté rock irrésistible. Choisissez une robe en maille près du corps et une veste en simili-cuir ajustée. Ce look apporte une belle balance entre douceur et caractère. Pour les chaussures, des bottines cloutées ou des sneakers blanches fonctionneront parfaitement en journée, tandis qu’une paire de talons viendra sophistiquer l’ensemble pour la soirée. Vous ne passerez pas inaperçu.e, c’est promis !

L’ensemble robe en maille et cuissardes : la touche glam assumée

Quoi de mieux que la combinaison « robe en maille + cuissardes » pour une soirée qui en jette ? Ce duo est une recette à succès pour un look à la fois sexy et classe, idéal pour les températures plus fraîches. Choisissez une robe en maille courte ou mi-longue et ajoutez-y une paire de cuissardes en daim ou en simili-cuir. Le contraste entre la texture douce de la maille et la sensualité des cuissardes fait des étincelles, et le tout reste super confortable.

La robe en maille fendue : élégance sensuelle en soirée

Pour les personnes qui souhaitent oser avec une robe en maille tout en restant dans la subtilité, la version fendue est l’option idéale. Choisissez une robe midi ou longue avec une fente discrète sur le côté. En journée, combinez-la avec des bottines plates et un cardigan oversize. Pour la nuit, swappez le cardigan pour une veste blazer cintrée et des talons. Effet waouh garanti !

Look monochrome : un choix de jour comme de nuit

Le monochrome est un choix de style toujours efficace pour un look sophistiqué. Optez pour une robe en maille dans une couleur unie et coordonnez tous vos accessoires dans des tons similaires : manteau, sac et chaussures. Ce style est particulièrement chic avec des teintes neutres comme le beige, le gris ou le noir, mais osez aussi les couleurs automnales comme le camel ou le vert sapin. Cette association est idéale pour aller au bureau, se promener en ville ou même pour un dîner en soirée.

La robe en maille dos nu : pour une allure captivante

Une robe en maille dos nu ? Oui, ça existe. Et c’est la pièce parfaite pour un look de soirée sophistiqué. Avec cette coupe, on allie la douceur de la maille et le côté sensuel d’un dos découvert. Parfaite pour une sortie en amoureux.ses ou un événement spécial, la robe en maille dos nu se marie bien avec des escarpins et des bijoux minimalistes. Osez cette version si vous voulez un look qui mêle charme et élégance sans effort.

La robe en maille à col roulé : élégance casual au bureau

Si vous recherchez une robe en maille facile à porter au quotidien, celle à col roulé est un must. Elle apporte un côté sage et sérieux, idéal pour le bureau ou une réunion. En fonction de sa longueur, associez-la à des collants opaques et des derbies pour un look pro et confortable, ou à des bottes pour un effet plus tendance. Agrémentez le tout d’un trench-coat et d’un sac structuré pour une allure de working girl !

Robe en maille et accessoires/bijoux : éclat de nuit

Enfin, rien de mieux que des accessoires scintillants pour transformer votre robe en maille en une tenue de soirée chic ! Pour un dîner ou une soirée entre ami.e.s, choisissez une robe en maille sobre et associez-la à des bijoux dorés ou argentés : collier imposant, boucles d’oreilles pendantes, bracelet manchette… tout est permis ! Avec ce look, vous brillerez de mille feux tout en restant à l’aise et bien au chaud.

Alors, prêt.e à donner une chance à la robe en maille ? Polyvalente et confortable, elle s’adapte aussi bien à une journée de travail qu’à une soirée entre ami.e.s, sans jamais sacrifier le style. Et rappelez-vous, la mode est avant tout une question de confiance et d’appropriation : peu importe votre morphologie, la robe en maille peut vous sublimer !