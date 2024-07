Maillot de bain menstruel : quelle marque choisir ?

Se baigner pendant ses règles ? Ce n’est pas possible. Eh bien si ! De plus en plus de marques commercialisent des maillots de bain menstruels. Autrement dit des maillots qui nous permettent d’aller nous baigner sans crainte lorsqu’on a nos règles. On vous présente 10 marques de maillots de bain menstruels green.

La révolution des maillots menstruels

On connait les culottes menstruelles, devenues désormais la référence pratique, voici à présent les maillots de bain. La période de menstruations ne tombe en effet pas toujours au moment rêvé. Les règles c’est naturel, ce n’est pas sale, on est d’accord, sauf qu’il faut le reconnaître, ça peut être assez pénible lorsque piscine et/ou plage sont au programme.

« Je ne peux pas, j’ai mes règles » : on l’a tou.te.s ainsi déjà prononcée, ou du moins entendue au moins une fois, lors d’un cours de natation ou avant une virée plage. Mais ça, c’était avant. Désormais plusieurs marques ont trouvé la solution pour nous changer la vie. Le concept ? Des maillots de bain spécialement conçus pour que l’on puisse profiter des joies de la plage, de la mer ou de la piscine même lorsque l’on a nos règles.

10 modèles confortables et écologiques

Tout comme les culottes menstruelles, ces maillots possèdent un coeur absorbant et une membrane imperméable. Résultat : le flux menstruel est retenu selon la capacité d’absorption du maillot de bain. Côté lavage, même principe là aussi qu’avec une culotte menstruelle : petit rinçage à l’eau froide après utilisation et direction la machine à 30°C. Découvrez 10 modèles superbes !

Maillot de bain menstruel 2 pièces sans coutures, Henriette

Conçu pour offrir à la fois confort et discrétion, ce maillot se distingue par l’absence de coutures, éliminant ainsi les risques d’irritation et offrant une esthétique lisse et élégante. Idéal pour les personnes menstruées souhaitant profiter de la baignade sans souci pendant leurs règles, il intègre une technologie absorbante discrète qui assure une protection optimale contre les fuites (ultra absorbant jusqu’à 3 tampons). Sentez-vous libres et confiantes, même en période menstruelle !

Voir ce maillot de bain

Maillot de bain menstruel sculptant 1 pièce, So’Cup

Comme l’explique So’Cup sur son site, « allier règles et baignades en toute discrétion et avec style c’est possible ». Pour les personnes menstruées déjà habituées au confort des culottes menstruelles de la marque, vous devriez tomber in love de ce maillot de bain. Conçu pour tous les flux, il offre jusqu’à 6 heures de protection efficace. On craque pour son encolure échancrée, sa coupe élégante et son motif marin.

Voir ce maillot de bain

Maillot de bain menstruel 1 pièce Sélène, Mademoiselle Culotte

Ce maillot menstruel se distingue par son design élégant avec des volants au niveau des épaules et du décolleté. Conçu pour offrir une sécurité optimale, il se compose de 4 couches absorbantes qui permettent de profiter des activités aquatiques sans souci. Ce modèle nommé « Sélène » se veut à la fois fonctionnel et esthétique, offrant une liberté de mouvement et une tranquillité d’esprit. Sur son site, la marque Mademoiselle Culotte précise qu’il est plutôt adapté aux flux légers à moyens (début/fin de cycle).

Voir ce maillot de bain

Bikini menstruel 2 pièces haut triangle, Sisters Republic

Arborant une teinte rose délicate, ce maillot offre un haut triangle avec un nœud amovible, alliant esthétique et praticité. Conçu spécialement pour les périodes menstruelles, il est disponible en 2 versions : absorption LIGHT (absorbe l’équivalent de 1,5 tampons) ou absorption MEDIUM (absorbe l’équivalent de 2 tampons). Vous pouvez ainsi profiter de vos activités aquatiques (ou de votre session bronzage) en toute sérénité !

Voir ce maillot de bain

Bas de maillot de bain menstruel, PliM

Bien qu’il existe les tampons et les coupes menstruelles, se baigner pendant ses règles est bien souvent synonyme d’inconfortable et d’angoisse à l’idée de voir apparaître une tache sur son maillot ou de se rendre compte d’une fuite. PliM, marque made in Poitou-Charentes, a donc elle aussi lancé son maillot de bain menstruel : SWIM’PliM.

Le concept ? À l’intérieur : un noyau légèrement absorbant et totalement anti-fuite. On retrouve un fin coton bio certifié GOTS associé à une membrane imperméable et respirante certifiée OEKOTEX. Résultat : zéro fuite et surtout zéro odeur !

Voir ce bas de maillot de bain

Maillot de bain 1 pièce Swim Terracotta, Réjeanne

Là encore, nous sommes face à une (belle) marque de culottes menstruelles française. Rejeanne a eu la merveilleuse idée de mettre au point un maillot de bain 1 pièce spécialement conçu pour être utilisé en période de menstruation. Dans l’esprit de beaucoup, une « culotte de règles » s’apparente à une couche pour adulte. Mais que nenni ! Ce maillot de bain 1 pièce promet confort et esthétisme.

Fabriqué en France et disponible en 3 coloris, il se veut « doux et aéré, avec un léger effet gainant ». Précisons toutefois qu’il est plutôt conçu pour les flux très légers, ou alors en toute fin de cycle, ou bien en complément d’une cup/d’un tampon pour les flux plus abondants.

Voir ce maillot de bain

B ikini taille haute Santa Monica, Bloomie Loomie

Bloomie Loomie est une marque qui propose une large gamme de culottes menstruelles pour adultes et adolescent.e.s. Sa particularité ? Elle utilise des fibres de polyamide recyclées et une partie des bénéfices est reversée à l’association Surfrider Europe, qui mène des actions de protection des océans.

Ce bikini « Santa Monica » se veut indémodable et efficace. Il convient seul pour les flux très légers et en complément d’une protection pour les flux plus abondants. On aime sa coupe asymétrique et sa bretelle nouée sur l’épaule réglable. Parfait avec ou sans vos règles !

Voir ce maillot de bain

Maillot de bain 1 pièce, Ruby Love

Ruby Love a aussi de quoi habiller nos corps à la plage cet été. Avec cette marque, américaine cette fois, l’idée est simple : des baignades saines et sereines pour tou.te.s. Pour cela, on retrouve un maillot de bain « tendance » et anti-fuites : le Period Swimwear Black Sea.

Avec son col à volants qui dévoile nos épaules, il promet d’être ultra absorbant. Le combo gagnant ! Niveau compo, Ruby Love met un point d’honneur à revendiquer une technologie « sans plastique ».

Voir ce maillot de bain

Maillot de bain menstruel 2 pièces Macao, Perdième

Conçu pour offrir une protection tout au long de la journée, ce maillot de bain menstruel présente une capacité d’absorption équivalente à 1 à 2 tampons moyens, ce qui le rend parfaitement adapté aux flux légers à moyens. On craque pour son motif Pondichéry (motif floral inspiré des couleurs des tissus indiens « tamponnés »). Pour les personnes menstruées qui cherchent une solution fiable et discrète pendant leurs règles, ce modèle signé Perdième est votre allié !

Voir ce maillot de bain

Maillot de bain 1 pièce décolleté et dos échancré, Modibodi

Direction l’autre côté du globe pour terminer, avec la marque Modibodi. Cette enseigne australienne, très engagée en faveur de l’environnement, a lancé en 2017 des maillots de bain spécialement conçus pour nous permettre de nous baigner pendant nos menstruations. Ce modèle, avec son design élégant, son décolleté flatteur et son dos échancré, combine style et fonctionnalité, répondant ainsi aux attentes des personnes menstruées qui ne veulent pas sacrifier l’esthétique pour le confort et la sécurité.

Voir ce maillot de bain

12 fois par an. 3 500 jours dans une vie. Les règles, ce n’est pas rien dans la vie d’une personne menstruée ! Parce que les règles ne devraient plus être un fardeau pour quiconque, nous sommes ravi.e.s de voir de telles marques se mettre aux maillots de bain menstruels. De chouettes produits qui allient confort, éthique et praticité, pour nous permettre de vivre pleinement tous les instants de notre vie.