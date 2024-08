Lingerie inclusive : cette marque de lingerie dit oui aux tailles jusqu’au 115H !

Dénicher des pièces de lingerie ajustées, sensuelles et confortables quand les courbes ondulent relève presque de l’utopie. Les femmes rondes sont sans cesse contraintes de faire des compromis sur l’esthétique de leurs dessous. Elles doivent ranger leur silhouette dans des parures qui sont l’antithèse même du mot « sexy » et sacrifier leur désir d’élégance. Elles se contentent de regarder les ensembles séduisants de loin, sans jamais pouvoir les arborer. Cette expérience, Thania, l’a faite de nombreuses fois. Lassée de devoir renoncer au bon goût et de cacher ses formes au lieu de les valoriser, elle a décidé de créer sa propre ligne de lingerie grande taille : Praline Curvy. Elle a conçu ce qu’elle ne trouvait pas sur le marché. À travers Praline Curvy, elle entend réconcilier les femmes rondes avec leur reflet et redorer leur vestiaire intime. Les collections sortent en septembre 2024 et présagent d’emblée une belle dose d’amour propre.

Derrière Praline Curvy, Thania et sa difficile quête de lingerie

Ce n’est pas parce que les pièces de lingerie sont masquées par des couches de vêtements qu’elles doivent être insipides. Elles ont un pouvoir indéniable sur l’estime et la confiance en soi. Cependant, les parures fantaisies qui s’émancipent du style casual restent encore le privilège des tailles fines et des silhouettes dites « standards ». La sensualité semble s’arrêter à une certaine taille et se dédier aux femmes dont la peau ne fait pas un pli. Les femmes aux courbes généreuses, elles, sont gentiment invitées à dissimuler leur chair derrière des ensembles fades, qui agressent le corps plus qu’ils ne l’honorent.

Thania, 27 ans, a elle-même été confrontée à ce marché de la lingerie, hermétique aux rondeurs et impitoyable avec les morphologies pulpeuses. Dès l’adolescence, période où les formes se développent, elle a essuyé ses premières désillusions face à la glace. Trouver de la lingerie qui n’écrase pas la poitrine ou qui ne jure pas avec les bourrelets, la jeune Villeneuvoise l’a longtemps rêvé. Mais tout ce qu’elle a pu trouver en rayon, ce sont des dessous au design rudimentaire, incompatibles avec ses courbes généreuses.

Bretelles qui tombent, armatures qui laissent des stigmates sous les seins, bande dorsale serrée qui cisaille le dos, tangas absorbés par le ventre ou encore string qui saucissonne les hanches… Thania a voulu en finir avec cette tare vestimentaire. Elle a donc lancé Praline Curvy, une ligne de lingerie grande taille qui rattrape, à elle seule, toutes les lacunes du marché de l’underwear. Avec ses créations, qui vont jusqu’au 115H et qui se prolongent jusqu’à la taille 60, elle fait une déclaration d’amour aux femmes rondes, trop souvent condamnées à la banalité.

Praline Curvy, des pièces de lingerie pour renouer avec son corps

Praline Curvy évoque d’emblée une certaine douceur. Les parures de la jeune griffe française s’apparentent d’ailleurs à des friandises « visuelles » addictives. Ce sont un peu les madeleines de Proust du dressing intime. Aux antipodes des pièces de lingerie chastes et ennuyantes ordinairement tendues aux femmes rondes, elles ont une vraie personnalité et un design poétique affirmé. Elles font une ode à la diversité corporelle.

Conçues pour conforter les femmes rondes dans leur sensualité, elles surlignent divinement le corps et mettent l’accent sur leurs atouts charmes. Elles laissent deviner la peau au travers d’un tulle italien recyclé, digne des grandes maisons. Finitions luxueuses, esthétique soignée dans les moindres détails, jeux de transparence intelligents… les pièces de lingerie signées Praline Curvy incitent littéralement à embrasser son reflet.

Elles sont un excellent remède en cas de mauvaise estime et de complexes. Bien plus que des morceaux de tissu, elles ont un effet presque thérapeutique lorsqu’elles se hissent sur la chaire. Avec Praline Curvy, Thania souhaite avant tout libérer les femmes rondes des interdits qui pèsent sur leur penderie. Et le pari est amplement tenu !

Des parures bien pensées qui se fondent presque dans la peau

Abordables, irrésistibles, durables et vraiment inclusives. Les pièces de lingeries Praline Curvy sont sans concession et réunissent tous les critères indispensables entre leurs lignes. En plus d’être élogieuses pour le corps, elles sont clémentes avec les courbes. Elles leur accordent enfin le luxe de s’épanouir à leur guise. Thania, en connaissance de cause, n’a pas manqué d’ingéniosité pour imaginer ses pièces. Puisqu’elle a elle-même subi sa lingerie pendant des années, elle a tout de suite su déceler les points à améliorer. Les bretelles sont larges avec deux systèmes d’attaches ajustables pour s’adapter à chaque poitrine. Le tissu, bien qu’il révèle la peau à demi-mot, est doublé pour garantir un confort durable et un toucher soyeux.

Les soutiens-gorge Praline Curvy ont également une autre valeur ajoutée. Ils possèdent une petite poche intégrée pour ranger votre monnaie, vos papiers ou votre ticket de métro « ni vu ni connu ». Eh oui, il y a tout un monde dans un décolleté ! Les ensembles sont de facture européenne, fabriqués avec amour dans un atelier au Portugal. La première collection est prévue pour septembre 2024. Mesdames, restez aux aguets ! Praline Curvy a toutes les qualités requises pour devenir votre nouvel Eldorado mode et votre fournisseur officiel de self love.

Et pour vous sentir 100 % fière et singulière, vous pouvez participer au jeu-concours sur notre Instagram (actif jusqu’au 15 août 2024). Vous pourrez ainsi tester cette lingerie grande taille miraculeuse en avant-première.

Praline Curvy est née avec cette intention de réenchanter le dressing intime des femmes rondes et de refaire la part belle aux courbes, régulièrement bafouées. La jeune marque ambitionne même d’aller jusqu’au bonnet O lorsque son budget le lui permettra.

Article partenaire