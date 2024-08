10 shorts en jean qui mettront vos jambes en valeur

Quand l’été pointe le bout de son nez et que les températures grimpent, il n’y a rien de mieux qu’un bon short en jean pour se sentir à l’aise tout en restant stylé.e. Mais, avouons-le, trouver le modèle parfait peut être un véritable défi. Nous avons donc concocté pour vous une sélection des 10 shorts en jean qui mettront assurément vos jambes en valeur. Préparez-vous à briller cet été !

Le short en jean est l’indémodable que l’on aime pour ses 1001 déclinaisons. On le retrouve en coupe droite, large ou encore baggy. Et ça ne s’arrête pas là ! Les couleurs et les imprimés sont les maîtres-mots en été : on laisse parler son style jusqu’au bout de son short.

C’est simple : le short denim, c’est un peu la pièce caméléon de votre dressing qui permet tous les combos possibles. On l’aime en total look jean, de préférence avec une chemise d’une teinte différente pour créer du relief et de la structure. En dépareillé, on l’associe à un tee-shirt coloré ou bien à une blouse blanche pour une touche bohème. Ajoutez-y des mocassins pour un effet preppy, ou une paire de santiags.

Le short en jean taille haute : le classique indémodable

Commençons par un incontournable : le short en jean taille haute. Ce modèle est parfait pour les personnes qui veulent allonger visuellement leurs jambes. La taille haute attire l’œil vers la taille, créant l’illusion de jambes plus longues et plus élancées. Associé par exemple à un crop top ou un t-shirt rentré, c’est le combo gagnant pour un look décontracté et tendance.

Voir ce short

Le short en jean coloré : faites vibrer votre été

Qui a dit que les shorts en jean devaient être bleus ? Optez pour des shorts en jean colorés pour apporter une touche de fraîcheur et de gaieté à votre garde-robe estivale. Les couleurs vives comme le rouge, le jaune ou le vert mettront vos jambes en valeur tout en ajoutant une note de fun à votre look. Parfait avec un haut blanc et des accessoires assortis.

Voir ce short

Le short en jean destroy : audacieux et moderne

Pour les personnes qui aiment un look un brin plus audacieux, le short en jean destroy est un choix parfait. Avec des déchirures stratégiquement placées, ce modèle apporte une touche rock et moderne à votre garde-robe estivale. Combinez-le, par exemple, avec une chemise légère et des baskets pour un look cool et décontracté, idéal pour les festivals ou les sorties entre ami.e.s. Ajoutez une paire de sandales et un chapeau de paille pour une allure parfaite en bord de mer.

Voir ce short

En jean blanc : élégance et pureté

Le short en jean blanc est synonyme d’élégance et de pureté. Ce modèle lumineux est idéal pour les journées ensoleillées, mettant en valeur le bronzage et apportant une touche chic à n’importe quelle tenue. Associez-le, par exemple, à un haut coloré ou à des motifs floraux pour un look estival au top.

Voir ce short

Version boyfriend : confort et style décontracté

Le short boyfriend, avec sa coupe ample et décontractée, est idéal pour les personnes qui privilégient le confort sans sacrifier le style. Associez-le, par exemple, à un t-shirt basique et des espadrilles pour un look casual et tendance.

Voir ce short

Le short en jean à revers : chic et poli

Si vous recherchez un style plus raffiné, le short en jean à revers est fait pour vous. Les revers au bas du short ajoutent une touche élégante et soignée, tout en mettant en valeur vos jambes de manière subtile. Ce modèle se marie parfaitement avec une blouse légère et des sandales à talons pour une tenue chic et confortable.

Voir ce short

À taille élastique : praticité et confort

Pour les personnes qui privilégient le confort avant tout, le short en jean à taille élastique est un must-have. Facile à enfiler et à ajuster, ce modèle est parfait pour les journées décontractées où l’on veut se sentir bien sans faire de compromis sur le style. Portez-le, par exemple, avec un débardeur et des sandales pour un look relax et estival.

Voir ce short

Le short en jean cargo : fonctionnalité et style

Pour un look à la fois pratique et tendance, le short en jean cargo est un choix gagnant. Doté de grandes poches utilitaires sur les côtés, ce modèle allie fonctionnalité et style. Optez pour une coupe ajustée ou légèrement oversize selon votre préférence et associez-le, par exemple, à un t-shirt graphique et des sneakers pour une allure dynamique et urbaine.

Voir ce short

En jean brodé : détail et raffinement

Pour les personnes qui aiment les détails, le short en jean brodé est une excellente option. Les broderies ajoutent une touche de glam, transformant un simple short en une pièce unique et remarquable. Que ce soit des motifs floraux ou des designs plus abstraits, ce modèle attirera tous les regards.

Voir ce short

Le short en jean paperbag : confort et élégance

Le short en jean paperbag, avec sa taille froncée et généralement sa ceinture à nouer, est parfait pour les personnes qui cherchent à combiner confort et élégance. Cette coupe met en valeur la taille tout en apportant une touche rétro et chic à votre look. Portez-le, par exemple, avec un haut ajusté et des sandales compensées pour un effet wahou garanti.

Voir ce short

Le short en jean est une pièce incontournable de la garde-robe estivale, et il existe un modèle pour chaque style et chaque morphologie. Alors, n’attendez plus, trouvez votre modèle préféré ! N’oubliez pas, l’essentiel est de se sentir bien dans ses vêtements. Choisissez le short en jean qui vous correspond et qui vous fait vous sentir belle/beaux et confiant.e.