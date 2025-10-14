« Elle est sublime » : le style inattendu de cette Japonaise fait sensation

Sur TikTok, l’utilisateur @hamaryuuu a dernièrement créé l’événement en abordant une femme dans la rue et en lui demandant de la photographier. Ce n’est pas la spontanéité du moment qui a retenu l’attention : le style audacieux et coloré de cette inconnue a littéralement fasciné les spectateurs, notamment ceux qui ne connaissaient pas la tendance « gyaru ».

Le style gyaru, une mode dite rebelle et éclatante

Le style gyaru est une sous-culture japonaise apparue dans les années 1990, qui casse les codes traditionnels de la beauté nippone. Inspirée de la culture occidentale, elle prône le glamour dit extravagant à travers des cheveux décolorés ou colorés, un maquillage prononcé (faux-cils, eyeliner, lèvres dessinées), une peau parfois volontairement bronzée, des faux ongles et des vêtements voyants. À travers diverses déclinaisons, du « kogyaru » (lycéenne) au « ganguro » (teint très hâlé), la gyaru célèbre la liberté d’expression, l’audace et la personnalité.

Les réactions positives des internautes

La vidéo TikTok de @hamaryuuu a déclenché une avalanche de commentaires admiratifs, surtout de la part d’étrangers fascinés par cette esthétique méconnue. Quelques réactions lues sous la vidéo : « Je ne connaissais pas ce style, cette femme est incroyable ! », « Elle rayonne, quelle énergie et quelle originalité ! », « C’est trop stylé, merci de me faire découvrir la mode gyaru », « On dirait une vraie star, quelle confiance en elle ! ».

En résumé, le Japon n’a jamais fini de me surprendre avec ses tendances. En quelques heures, cette apparition a permis à des milliers d’internautes de découvrir le gyaru, entraînant même des envies d’inspiration. Entre liberté, inventivité et culte de la différence, la tendance gyaru continue ainsi de séduire bien au-delà des frontières japonaises, célébrant la beauté singulière et affichée fièrement.

