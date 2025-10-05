Elle va au travail en nuisette… elle ose et c’est canon !

Aller au boulot en pyjama est un rêve commun à de nombreuses personnes, mais il ne franchit généralement pas la frontière du sommeil. Pourtant, une créatrice de contenu a décidé d’apprivoiser la nuisette dans sa tenue de travail. Et c’est un choix vestimentaire conscient pas le résultat d’une panne de réveil ou d’un cerveau dans le brouillard. Pour respecter le dress code de bureau, elle lui a apporté un twist inattendu.

Une nuisette au travail, oui, mais pas n’importe comment !

La nuisette satinée franchit le seuil des draps pour accompagner les pas sur le bitume et épouser les silhouettes, aux côtés de trenchs démesurés ou de mailles oversize. Ce vêtement glamour, autrefois réservé aux yeux de notre moitié, se révèle au grand jour et impose son élégance innée au-delà du lit. Surtout croisée sur les épaules des célébrités ou au détour d’une Fashion Week, la nuisette en version « ville » n’est pas aussi récurrente sur les « madames tout le monde ». Arborer cette robe en dentelle, incarnation même du glamour, c’est tout un art. Peu de femmes s’y risquent.

Pourtant, Esra du compte Instagram @esragram_fit a osé l’impensable : porter une nuisette non pas pendant ses pérégrinations urbaines, mais sur son lieu de travail. Ce que beaucoup d’entre nous font dans les rêves, elle l’a réalisé dans la vraie vie. Évidemment pour ne pas se prendre un avertissement ou se faire virer, elle l’a combiné à d’autres pièces plus couvrantes.

Dans sa vidéo look du jour, la fashionista belge commence par une nuisette crème qui arrive à la naissance de ses cuisses. Par décence et surtout pour affronter les températures fraîches de l’automne, elle ajoute un pull gris par-dessus. C’est une évidence. Elle complète le tout avec un pantalon large noir, des boucles d’oreilles organiques, des kitten heels et un sac baguette en daim aux couleurs de la saison. Dans cet ensemble, la nuisette semble faire partie du décor et apporte un supplément d’âme au pull, de nature sobre.

Quand l’esthétique de nuit inspire les looks de jour

En 2025, la nuisette se porte sous la lune comme sous le ciel gris de l’automne et le soleil de l’été. Cette pièce nocturne, souvent associée à un kimono de la même matière et à des chaussons tout confort, côtoie des jupes cintrées, des ceintures ornementales et des bottes en cuir. Elle n’appartient plus au monde de la nuit : elle investit les silhouettes actives, plus seulement celles encore engourdies par le sommeil.

Pour que ces pièces de nuit se fondent dans les looks urbains et ne donnent pas l’impression d’avoir oublié de s’habiller, il faut déjà avoir de l’entraînement. Un ensemble de pyjamas peut vite faire « négligé » lorsqu’il n’est pas bien entouré. Tout comme une nuisette peut porter préjudice à votre charme si elle a un design trop « intime » ou si elle est mal assortie. Or, avec les bonnes associations, la nuisette peut aussi devenir la base d’une allure soutenue. Esra le prouve en une vidéo : la nuisette est une bonne option pour créer des looks corporate frais et girly. À condition, bien sûr, de maîtriser le langage mode.

Ces autres façons de porter la nuisette en automne

En automne, période cocooning par excellence, la nuisette déserte les matelas pour s’inscrire durablement dans les tenues quotidiennes. En version extra courte, elle dépasse subtilement des pulls en laine comme si elle faisait partie de leur couture. Et Esra vous montre le geste à suivre. Il vaut mieux créer un contraste pour éviter le rendu ton sur ton. En version longue, façon « sleepdress », la nuisette se porte aussi au-dessus des sous-pulls collés à la peau. Elle s’accompagne d’un blazer large en velours, de manteaux loose et de perfecto pour une variante plus « rock ».

Or, le gimmick mode qui fait fureur depuis la rentrée est le combo nuisette, denim. Toutes les filles branchées du Net ont déjà vanté ce style hybride, à la fois chic et décontracté. Une nuisette asymétrique en demi-teinte sur un jean flare. Voilà le look à épingler sur votre dressing et à garder en tête pour votre prochain jour de boulot.

Porter une nuisette au travail n’est pas de la provocation. C’est une belle façon de se réapproprier un dress code strict sans jamais tomber dans le vulgaire. Alors si vous avez une nuisette qui traîne dans un tiroir, vous savez quoi en faire…