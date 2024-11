Marre de grelotter ? Voici 10 vêtements qui vous tiendront au chaud tout l’hiver

La météo se rafraîchit et les températures dégringolent. Pour affronter cette fraîche saison, vous avez peut-être l’habitude de multiplier les couches sur votre dos et de vous calfeutrer sous une montagne de vêtements. Or, le rendu final n’est pas toujours très esthétique. Pour braver le froid de l’hiver sans alourdir votre silhouette ni entacher votre style, la marque Damart utilise une technologie dont elle est l’heureuse auteure : le Thermolactyl.

Les vêtements Thermolactyl, grande spécialité de la maison française depuis 1953, sont conçus pour offrir une isolation thermique exceptionnelle tout en restant légers et confortables. Cette technologie utilise une fibre spécifique qui capte la chaleur du corps et la maintient, même sous 0°C et des bourrasques polaires. Ces pièces mode, qui sont d’élégants boucliers anti-froid, vous gardent à l’abri des frissons. Alors, emparez-vous de ces 10 vêtements Damart, pensés pour les hivers doux comme les plus rudes.

T-shirt manches longues fine côte Thermolactyl

Parmi les vêtements Damart à avoir dans votre garde-robe cet hiver, ce t-shirt à manches longues Thermolactyl est indispensable. Avec sa fine côte très souple, il épouse le corps et donne une impression de seconde peau. Hissé sous un pull, il sert de base chaleureuse à tous vos looks d’hiver. Pour les journées plus douces, à la croisée de l’automne et de l’hiver, il se porte aussi dans un jean, façon « body » et se suffit à lui-même. Grâce à la technologie Thermolactyl, signature de la maison Damart, il fait office d’armure moderne et vous accorde une chaleur constante lors de vos pérégrinations extérieures.

T-shirt col V manches courtes maille classique Thermolactyl

Les vêtements Damart immunisent tous les membres de la famille contre les coups de froid de l’hiver. Même si ces messieurs servent souvent de radiateurs humains à leur compagne, ils ne sont pas insensibles au climat hivernal. Ils ont aussi besoin de cette douce magie nommée Thermolactyl pour envisager leurs sorties à l’air libre. Ce t-shirt, modèle historique de Damart, est donc le bienvenu sur leurs épaules. Avec son encolure en V, il passe inaperçu sous les chemises professionnelles. Sous-vêtement caméléon, il se fond dans toutes les tenues et procure une chaleur optimale. C’est un peu le maillot de corps nouvelle génération.

T-shirt manches longues maille classique Thermolactyl

Les vêtements Damart s’inscrivent aussi dans le vestiaire d’hiver des enfants. Avec ce t-shirt manches longues parfaitement ajusté, votre bambin n’aura plus la goutte au nez ou la voix enrouée. Sous-vêtement couvrant et pratique, il se porte avec un pantalon en velours les jours d’école et avec un bas de pyjama les jours tranquilles. Votre enfant ne se plaindra plus d’avoir la peau à l’air ou de sentir le froid. Et de votre côté, vous ne perdrez plus votre temps à superposer plein de vêtements.

Jean coupe droite, 2 statures Perfect Fit by Damart

Ce jean, flatteur et respectueux de la planète, répond à toutes vos attentes. Damart vous réconcilie avec cette pièce mode, que vous avez souvent enfilée à contre-coeur et qui a longtemps causé du tort à vos courbes. Confortable, souple et délicat au toucher, il ne vous restreint pas dans vos mouvements. Il accompagne vos gestes du quotidien et s’harmonise avec chacune de vos enjambées. Il dessine la silhouette et offre un effet gainant discret, qui n’écrase pas le ventre. Sa taille haute donne l’illusion de jambes élancées et équilibre la silhouette. Jean sobre et passe-partout, il s’adapte à toutes les occasions, des tenues décontractées aux plus soutenues.

T-shirt manches longues maille ajourée Thermolactyl

Les vêtements Damart tiennent chaud tout l’hiver sans compromettre votre potentiel mode. Ce t-shirt à manches longues évoque d’ailleurs sensualité et raffinement. Avec son décolleté surmonté de dentelle et sa maille ajourée en toile de fond, il est résolument élégant. Muni d’un intérieur duveteux, il fait un excellent cocon pour passer la saison fraîche en toute élégance. Son tissu respirant vous évite de subir la transpiration. Vous pouvez le porter sans supplément comme un haut classique ou alors en guise de sous-vêtement pour blinder vos tenues sans ressembler à Bibendum.

Mules Thermolactyl imitation fourrure

Les vêtements Damart spécial hiver vous enveloppent de la tête aux pieds. Si vos petons sont semblables à des glaçons pendant la saison fraîche, glissez-les dans ces mules Thermolactyl réconfortantes. Ces pantoufles de caractère, dotées de semelles à mémoire de forme, réveillent vos pieds engourdis par le froid. Chaussures d’intérieur de prestige et ultra douillettes, elles restent fermement accrochées à vos pieds lorsque vous naviguez dans votre maison. La fausse fourrure qui recouvre l’entrée des chaussons délivre une caresse agréable à vos pieds, malmenés par le froid.

Pull Thermolactyl maille fantaisie

Les vêtements Damart ne sont pas toujours voués à se cacher derrière de gros pulls d’hiver et à rester en arrière-plan des tenues chaudes. Ce pull Thermolactyl est une création fantaisie qui fait l’âme de vos looks les plus simples et monotones. Avec son jeu de points effet tressé, ses manches ballons et sa couleur verre d’eau magnétique, il sublime votre allure. En maille labellisée Thermolactyl et contenant 66 % de polyester recyclé, il vous inonde de chaleur. Pièce singulière, ce pull a tout intérêt à s’exposer en vedette de vos looks, des plus casuals aux plus sophistiqués.

Pantalon confort total 2 statures

Vous cherchez un pantalon à la fois chic et extensible dans lequel vous vous sentez confiante ? Ce modèle signé Damart met toutes les femmes d’accord. Avec sa taille totalement élastique et sa maille polyester souple, il respecte les lignes de votre corps et vous donne l’impression de ne rien avoir sur les hanches. Vous pouvez courir après votre bus et monter les escaliers du bureau sans être gênée par les coutures. Les plis nervurés déployés le long des jambes offrent un joli tombé et peaufinent votre allure de working-girl.

Chemise de nuit Thermolactyl en maille interlock

Les vêtements Damart spécial hiver vous accompagnent jusque dans les bras de Morphée. Ils se destinent aussi à votre dressing nocturne et vous suivent sous la couette en plus de vous être fidèles en journée. Cette chemise de nuit au design poétique est conçue dans une maille interlock labellisée Thermolactyl chaude et moelleuse. Vous gagnez ainsi quelques degrés dans votre lit. Vous allez apprécier sa texture délicate sur votre peau et sa longueur qui emballe joliment le corps.

Manteau Thermolactyl mélange laine chiné

Parmi les vêtements Damart, ce manteau dans l’esprit caban est parfait pour finaliser vos tenues d’hiver et retenir les bourrasques glaciales. Avec sa forte teneur en laine et sa doublure au label Thermolactyl, il vous accorde une chaleur longue durée. Son col se rabat sur les côtés pour un effet chill et se déploie jusqu’au cou pour remplacer l’écharpe. Au-delà d’être un agréable refuge, ce manteau est également un emblème de raffinement. Il augmente instantanément le capital chic de vos tenues basiques.

Ces vêtements signés Damart ont toutes les qualités requises pour ne pas subir le froid cet hiver. Maintenant, c’est à vous de les accessoiriser et de les mettre en scène dans vos looks. Si vous êtes de nature frileuse, foncez chez Damart !

