Faites un pas pour la planète : adoptez les baskets éco-responsables Sessile !

Les baskets règnent sur le bitume et accompagnent chaque enjambée. Paire indispensable pour assumer un quotidien à cent à l’heure, les sneakers rendent service aux pieds pendant un temps assez bref et suivent le rythme effréné des tendances. La marque française Sessile, elle, maîtrise l’art de vous rendre unique sans rien sacrifier à l’esthétique. Elle conçoit des paires en faveur de mère Nature, vouées à rester fidèles à votre shoesing pendant de longues années.

Porter les paires Sessile, c’est agir pour la planète

Les baskets s’accrochent à tous les pieds. Elles sont à notre shoesing ce que la petite robe noire est à notre dressing : essentielles, voire requises pour s’aventurer dans le dédale des métropoles. Nombreuses sont les personnes qui choisissent leur soulier urbain sur fond d’inspiration TikTok. Sauf que voilà, une paire est tendance la veille et le lendemain elle est has been. Ces modèles, qui concluent les looks, ont une utilité très brève. Aussitôt portées, on les délaisse déjà pour suivre le crédo mode des it-girls et être à jour dans son style.

Les baskets qui répondent au doux nom de Sessile, elles, se démarquent dans le ballet de Nike et de New Balance. La marque s’inspire d’un chêne qui a le pouvoir de repousser sur la terre brûlée. Elle revendique une mode sans date de péremption, qui résiste aux aléas de la marche et qui ne fait jamais tache dans la tenue. Ces chaussures-là ne sont pas estampillées made in China, ni fabriquées à la chaîne par des ouvriers épuisés. Elles naissent dans un atelier du Maine-et-Loire entre des mains chevronnées d’artisans qualifiés. Tout est conçu et assemblé sur place, en alliant savoir-faire traditionnel et innovations technologiques.

Conçues à partir de matériaux européens, naturels et recyclés, les chaussures signées Sessile ne laissent quasi pas de trace sur la planète, mais elles en imposent dans l’allure. Cuir tannage végétal, lacets en coton ou coton bio, mousse recyclée pour la semelle intérieure, caoutchouc recyclé jusqu’à 70 % pour la semelle extérieure. Elles répondent divinement à cette urgence environnementale que l’on ne peut plus ignorer. Arborer les chaussures Sessile, c’est faire bien plus qu’un acte mode. C’est honorer un savoir-faire français de qualité et choyer mère Nature au lieu de la piétiner sans scrupules.

Les chaussures Sessile ? Le Phoenix de votre shoesing

Jamais à court d’idées pour panser les plaies de la planète (ou du moins, arrêter le massacre), la marque a une vraie valeur ajoutée. Vos paires sont éraflées, la semelle est presque poncée et le cuir est défraîchi ? Pas question de vous en débarrasser. La marque Sessile voit le potentiel au-delà de l’usure.

Alors que 300 millions de paires finissent à la benne chaque année en France, Sessile réserve un plus bel avenir aux chaussures balafrées. Au lieu de faire vos adieux à votre paire de prédilection et de les condamner à la poubelle, vous pouvez les renvoyer à la marque qui se chargera de leur refaire une beauté.

Ces baskets qui portent les stigmates de vos pas pressés n’ont ainsi pas dit leur dernier mot. Sessile leur accorde une seconde jeunesse grâce à son service de remise en état. Vous les avez quittées abîmées et vous les retrouvez quasi flambant neuves. Les chaussures Sessile s’inscrivent dans ce cercle vertueux et gardent une apparence intacte pour épouser vos chevilles, inlassablement.

À noter que cette démarche repose sur un procédé unique, breveté par la R&D de Sessile pour le démantèlement des paires. Ce brevet permet à la fois la réparation et le recyclage des chaussures, garantissant ainsi leur durabilité. Précision importante : ce service s’applique uniquement aux modèles Sessile, tout simplement parce que les chaussures ont été pensées dès leur design, pour être démontables et que la marque conserve toutes les pièces détachées.

Des modèles qui suivent la mode en respectant votre singularité

En plus de lutter contre le gaspillage et de tenir sur la durée sans jamais perdre de leur superbe, les baskets Sessile nourrissent votre style. Avec leur ligne élégante, leurs couleurs passe-partout et leur design mi-sportswear, mi-chic, elles rivalisent avec les paires les plus virales du web. Une semelle fine, mais suffisante pour amortir les chocs, une forme classique qui fait l’unanimité, des ajouts subtils, mais adroitement choisis. Les paires Sessile attirent les compliments. Ne soyez pas étonnée si on vous demande leur référence dans la rue.

Jeux de matières, teintes en contraste, sens du détail, les baskets Sessile ne se contentent pas d’habiller vos pieds. Non, elles font l’âme de vos looks. Aux côtés de jupes plissées, de pantalons soignés ou de jeans larges, elles emboîtent votre pas à chaque sortie et ont l’avantage d’aller avec tout. Alors que la mode prône le copié-collé et manque cruellement de personnalité, Sessile imagine des paires plus incarnées. Des paires qui vous correspondent vraiment et qui ne répondent pas à un effet de masse.

Une nouvelle collection parfaite pour l’automne

Avec l’arrivée imminente de l’automne, la marque a d’ailleurs décliné ses modèles iconiques dans des tons chauds. Des nuances qui évoquent les feuilles brunes des arbres et les tons dominants de cette période cocooning.

Ainsi Abélia, véritable paire caméléon, se pare d’un joli cuir crème et révèle une languette et une talonnette en velours texturé kaki. Plus graphique et recherché, Hiba mêle cuir grainé crème, empiècements en cuir velours texturé kaki et marron et des touches en cuir lisse camel. La poétique Dahlia, pile dans les exigences du moment, a une base en cuir velours texturé marron et un « S » en cuir lisse sur les côtés. De quoi rester dans le thème automnal sans faire d’entorse à vos valeurs écologiques.

Les paires « Sessile » vont rapidement prendre racine à vos pieds et vous convertir à la mode durable. Elles risquent de devenir vos paires de prédilection : celles que vous dégainez spontanément à chaque occasion.

Article partenaire