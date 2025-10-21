Il revient de loin : ce bijou vintage booste instantanément n’importe quel look

Tendances mode
Fabienne Ba.
COPPERTIST WU/Pexels

Discrète dans nos boîtes à bijoux des années durant, la broche fait aujourd’hui son grand retour. Ce bijou d’un autre temps, souvent délaissé, se réinvente et signe une revanche éclatante sur toutes les silhouettes tendance de 2025.

Broche vintage : de symbole historique à nouvel atout mode

Née dans l’Antiquité pour agrafer les vêtements, la broche a traversé les siècles – des fibules ornées des Grecs à l’élégance sophistiquée de l’Art déco puis à la démocratisation des clips dans les années 50. Aujourd’hui, la broche se porte aussi bien sur un blazer oversize, une robe simple ou en accumulation sur un pull, devenant notamment la pièce phare des défilés chez Miu Miu, Schiaparelli ou encore Chanel.

Comment adopter la broche en 2025 ?

La tendance est à l’accumulation et à l’originalité : on porte la maxi pièce florale en solo façon statement ou on multiplie les petits modèles pour un jeu d’asymétries graphique. Les broches anciennes à motif baroque, géométrique ou même animalier deviennent point focal du look, tout en s’accordant avec d’autres bijoux rétro comme des boucles d’oreilles vintage ou des bracelets anciens.

Un accessoire universel et ultra-accessible

Que l’on ressorte une broche héritée de famille, chinée en friperie ou dénichée chez un créateur actuel, la broche valorise instantanément toutes les tenues. Sa versatilité et son charme en font l’accessoire parfait, aussi prisé dans la haute couture que sur Instagram, où les tendances oscillent entre « broche grand-mère » et pièce arty maximaliste.

En résumé, véritable clin d’œil au passé, la broche réinvente sa place sur la scène mode en 2025 et donne, à elle seule, une signature unique à chaque look.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Le « scardigan », la pièce inattendue qui s’arrache cet automne

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Le « scardigan », la pièce inattendue qui s’arrache cet automne

Cet automne, le "scardigan" fait un carton. Ce vêtement hybride combine le moelleux du cardigan et le chic...

Cet accessoire qu’on portait ado remplace les collants cet automne

La mode adore les revivals, ces moments où un accessoire qu’on croyait définitivement rangé au fond du placard...

Des habits qui grandissent avec vous ? Ce que prépare la mode va vous surprendre

Dans quelques années, les vêtements suivront les changements du corps et accompagneront nos variations de poids. On aura...

L’accessoire « de mamie » qui détrône le collant cet automne… et c’est canon !

Pour l’automne-hiver 2025/2026, la mode revient aux sources avec une pièce emblématique des dressings de nos grand-mères : les...

Les santiags sont has-been : découvrez les bottes qui les détrônent

Raccrochez les santiags ! Cette année, c’est une paire d’un tout autre genre qui s’impose au bout des...

On les voit partout, ces baskets sportives font fureur cette saison

Elles sont confortables, stylées et rétro à souhait : les baskets sportives slim sont LA paire incontournable de...