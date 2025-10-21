Il revient de loin : ce bijou vintage booste instantanément n’importe quel look

Discrète dans nos boîtes à bijoux des années durant, la broche fait aujourd’hui son grand retour. Ce bijou d’un autre temps, souvent délaissé, se réinvente et signe une revanche éclatante sur toutes les silhouettes tendance de 2025.

Broche vintage : de symbole historique à nouvel atout mode

Née dans l’Antiquité pour agrafer les vêtements, la broche a traversé les siècles – des fibules ornées des Grecs à l’élégance sophistiquée de l’Art déco puis à la démocratisation des clips dans les années 50. Aujourd’hui, la broche se porte aussi bien sur un blazer oversize, une robe simple ou en accumulation sur un pull, devenant notamment la pièce phare des défilés chez Miu Miu, Schiaparelli ou encore Chanel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chouette Merveille – bijoux faits main (@chouettemerveille)

La tendance est à l’accumulation et à l’originalité : on porte la maxi pièce florale en solo façon statement ou on multiplie les petits modèles pour un jeu d’asymétries graphique. Les broches anciennes à motif baroque, géométrique ou même animalier deviennent point focal du look, tout en s’accordant avec d’autres bijoux rétro comme des boucles d’oreilles vintage ou des bracelets anciens.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’Artisane by Selima (@artisanebyselima)

Un accessoire universel et ultra-accessible

Que l’on ressorte une broche héritée de famille, chinée en friperie ou dénichée chez un créateur actuel, la broche valorise instantanément toutes les tenues. Sa versatilité et son charme en font l’accessoire parfait, aussi prisé dans la haute couture que sur Instagram, où les tendances oscillent entre « broche grand-mère » et pièce arty maximaliste.

En résumé, véritable clin d’œil au passé, la broche réinvente sa place sur la scène mode en 2025 et donne, à elle seule, une signature unique à chaque look.