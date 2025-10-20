Le « scardigan », la pièce inattendue qui s’arrache cet automne

Fabienne Ba.
Cet automne, le « scardigan » fait un carton. Ce vêtement hybride combine le moelleux du cardigan et le chic d’une écharpe intégrée, créant un duo mode à la fois pratique et ultra stylé. Découvert sur les podiums et adopté par les fashionistas, il devient rapidement un basique incontournable de la saison.

Origines et concept du scardigan

Né de la contraction de scarf et cardigan, le scardigan est une réponse créative à la mode cocooning de 2025. Il reprend le confort enveloppant d’un gilet en maille, auquel s’ajoute une petite écharpe assortie cousue, souvent dans la même matière et couleur. Cette innovation simplifie le layering tout en apportant un supplément de style, mêlant douceur et modernité.

 

Pourquoi le scardigan séduit autant

Le scardigan s’adapte à toutes les morphologies et tous les looks. Son côté multifonctionnel permet de jouer sur les volumes et la textures, créant un effet statement tout en restant chaleureux. Polyvalent, il s’associe aussi bien avec un jean que des vêtements plus sophistiqués comme une jupe satinée ou un pantalon en cuir. Le succès grandissant des modèles proposés à prix doux chez Zara en témoigne.

 

Comment adopter la tendance cet automne

Pour un style réussi, privilégiez les modèles unis et dans des tons neutres ou automnaux. L’écharpe intégrée se porte drapée naturellement, sans effort. Ce layering facile offre une allure désinvolte et contemporaine, parfaite pour affronter la fraîcheur avec élégance. Le scardigan incarne ainsi la nouvelle idée du chic confortable à adopter sans attendre.

Cette pièce 2-en-1 est promise à un bel avenir chez les amatrices de mode alliant praticité et esthétique tendance. Un incontournable de l’automne 2025 à ne pas manquer.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Cet accessoire qu’on portait ado remplace les collants cet automne

