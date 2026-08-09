Les bijoux argentés signent leur grand retour : vont-ils détrôner l’or à la rentrée 2026 ?

Après des années de règne sans partage, le doré voit arriver un sérieux concurrent. À la rentrée 2026, l’argent s’impose dans les collections de bijoux avec une allure fraîche, moderne et résolument désirable. Faut-il pour autant ranger vos bijoux dorés au placard ? Pas si vite.

L’argent change de style

Si l’argent revient sur le devant de la scène, ce n’est pas simplement parce que vous auriez envie de changer de métal. Son succès accompagne une nouvelle façon de penser le bijou : plus graphique, plus sculpturale, parfois même proche du design. Anneaux généreux, manchettes affirmées, bagues aux volumes lisses ou pièces aux lignes architecturales : l’argent se prête particulièrement bien à ces créations. Sa lumière plus froide apporte une élégance contemporaine, tout en restant relativement discrète. Résultat : les bijoux argentés peuvent facilement s’inviter dans votre quotidien, du café en terrasse au dîner habillé.

Un style séduisant, mais aussi plus accessible

Autre atout qui pourrait bien accélérer son succès : son prix. Alors que la hausse du cours de l’or a fait grimper le coût des bijoux ces dernières années, l’argent 925 offre une alternative précieuse et plus accessible. De quoi se faire plaisir sans forcément revoir tout son budget à la hausse. Et l’argument ne s’arrête pas là : un bijou en argent peut être entretenu, réparé, repoli et même transmis. Une approche plus durable qui séduit une clientèle désireuse d’acheter moins, mais mieux.

Or et argent : pourquoi choisir ?

C’est probablement la grande nouveauté de cette rentrée. En 2026, le véritable changement n’est pas tant le retour de l’argent que la disparition d’une ancienne règle : celle qui voulait que l’or et l’argent ne se mélangent jamais. Cette association autrefois jugée risquée devient au contraire très tendance. Les bijoux bicolores se multiplient et permettent de jouer avec les contrastes sans avoir à choisir son camp. Une chaîne dorée peut ainsi côtoyer un pendentif argenté, tandis que plusieurs bagues de métaux différents s’empilent joyeusement sur la même main. Le verdict est donc plutôt réjouissant : l’argent ne détrône pas l’or. Il lui retire simplement son monopole.

Comment adopter la tendance sans tout changer ?

Si vous avez construit votre collection autour du doré, inutile de repartir de zéro. Commencez doucement avec une seule pièce argentée : une bague sculpturale, un bracelet ou une paire de boucles d’oreilles suffit à moderniser votre accumulation de bijoux. Vous pouvez également jouer sur les finitions. Le métal poli offre un éclat net et lumineux, tandis qu’une surface satinée ou martelée crée un résultat plus doux et discret. Et si vous aimez les bijoux qui ont du caractère, n’hésitez pas à miser sur des volumes plus affirmés : l’argent gagne alors en présence et conserve tout son chic.

Le petit geste qui fait la différence

L’argent a toutefois une particularité à connaître : il peut naturellement se ternir au contact de l’air et de l’humidité. Rien d’alarmant. Pour préserver son éclat, rangez simplement vos bijoux dans une pochette fermée, à l’abri de la lumière et de l’humidité. Lorsqu’ils perdent un peu de leur luminosité, un chiffon spécialement conçu pour l’argent suffit généralement à leur redonner leur éclat.

Alors, l’argent va-t-il détrôner l’or ? Tout porte à croire que non, la tendance de la rentrée ne vous demande tout simplement plus de choisir entre deux camps. Doré, argenté, bicolore : désormais, tout est permis. Le « véritable luxe » de 2026, finalement, serait peut-être simplement de porter les bijoux qui vous ressemblent.