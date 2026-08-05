Le jean taille basse fait son grand retour à la rentrée 2026

Après avoir joué les revenants pendant deux ans, le jean taille basse s’installe comme une vraie tendance de la rentrée 2026. Loin d’être réservé aux souvenirs des années 2000, il revient aujourd’hui avec de « nouvelles façons » de le porter, plus libres et plus inclusives.

Deux ans de retour progressif dans nos dressings

Le jean taille basse n’est pas apparu du jour au lendemain. Depuis 2024, il revient doucement dans les silhouettes les plus observées, notamment chez les mannequins et les personnalités qui aiment jouer avec les codes mode. La mannequin américaine Bella Hadid a largement participé à remettre cette coupe sous les projecteurs, en l’adoptant à plusieurs reprises à New York, avec des hauts courts ou encore des modèles à laçage inspirés des années 2000. Une esthétique rétro qui a peu à peu retrouvé sa place dans les tendances actuelles.

Dans l’univers musical aussi, l’esprit début 2000 reprend des couleurs. L’auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson s’est approprié cette silhouette avec jean taille basse et t-shirt court, jusqu’à ressortir certaines pièces de son ancienne garde-robe. Résultat : la coupe nostalgique devient progressivement un véritable choix mode.

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Une coupe qui n’a jamais vraiment disparu

Contrairement aux idées reçues, le jean taille basse ne date pas seulement des années 2000. Ses premières apparitions remontent aux années 1960, avant de prendre une forme plus moderne dans les années 1990. Un défilé marquant en 1993 contribue notamment à populariser une version très basse de la coupe, pensée davantage pour créer une ligne allongée que pour dévoiler le corps.

Dans les années 1990 et 2000, elle se démocratise ensuite avec des versions plus faciles à porter au quotidien. Et en 2026, la taille basse n’est plus uniquement associée à une silhouette dite ultra ajustée : elle accompagne désormais de nombreuses envies et de nombreux styles.

Comment porter le jean taille basse en 2026 ?

Le jean taille basse se porte selon vos envies et votre personnalité. Pour une silhouette équilibrée, vous pouvez jouer avec les volumes : une chemise ample, une veste structurée, un débardeur plus long ou un pull légèrement oversize créent un joli contraste avec la ligne du jean. Les modèles légèrement bas sur les hanches sont aussi une excellente manière d’adopter la tendance en douceur.

Et surtout, il n’existe aucune « morphologie idéale » pour porter un jean taille basse. Vous n’avez pas besoin d’avoir un ventre plat ou une silhouette correspondant aux standards imposés par la mode. Avec ou sans ventre, avec ou sans petits bourrelets sur les hanches, chaque corps a sa place dans ce vêtement. Un jean n’est pas là pour cacher ou corriger votre silhouette : il est là pour vous habiller. Vous choisissez la coupe qui vous plaît, de la façon qui vous ressemble.

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Une tendance plus libre qu’avant

Le jean taille basse peut encore diviser, notamment parce qu’il rappelle une époque où certaines coupes étaient présentées comme incontournables. Son retour en 2026 marque justement un changement : il ne remplace pas les autres styles. La taille haute reste bien présente, et c’est cette diversité qui rend la mode actuelle plus intéressante. Le jean taille basse revient comme une possibilité parmi d’autres, pas comme une obligation.

Après deux années de réapparition discrète, le jean taille basse devient ainsi l’une des pièces fortes de la rentrée 2026. Son nouveau succès repose peut-être sur cette idée simple : la mode est faite pour être choisie, adaptée et portée avec confiance.