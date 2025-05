La couleur à porter ce printemps que personne n’avait anticipée

Chaque printemps apporte son lot de tendances chromatiques : les pastels doux, les tons floraux, les déclinaisons de beige ou encore les éternels blancs éclatants. Et puis… il y a le brun tabac. Un brun venu de nulle part, ou presque. Ce ton chaleureux s’est imposé à la surprise générale comme LA couleur à suivre cette saison.

Une teinte qui joue les trouble-fête… pour notre plus grand plaisir

Traditionnellement relégué à l’automne, le brun tabac s’émancipe des saisons. C’est un peu comme si la mode avait décidé de faire fi du calendrier. À l’opposé des teintes acidulées ou des neutres ultra-clairs qui envahissent habituellement nos penderies dès mars, ce brun enveloppant joue une partition audacieuse et raffinée. Il se fond dans des matières fluides et aériennes, comme pour prouver qu’il peut lui aussi respirer la légèreté printanière.

Ce brun profond évoque la richesse des éléments naturels : l’écorce d’un arbre centenaire ou encore une tasse de café noir savourée au soleil du matin. Il dégage quelque chose d’authentique, de rassurant. Et dans une époque où l’on court après le vrai, cela tombe à pic.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Helen Jin (@dailyhelenj)

D’où sort-il, ce brun tabac ?

Cette émergence n’est pas un simple hasard. Les podiums du printemps-été 2025 ont vu défiler une série de silhouettes élégantes où le brun tabac tenait le haut de l’affiche. Chez Chloé, on l’a vu décliné en robes longues en lin. Chez Gabriela Hearst, en tailleurs fluides au tombé impeccable. Et chez The Row, il apportait une sophistication sobre à des ensembles minimalistes. Les marques ont osé détourner ce ton automnal pour lui donner un souffle nouveau.

Il faut dire aussi que l’influence rétro n’est jamais bien loin. Le brun tabac renvoie directement aux années 70, décennie dont la mode raffole en ce moment. Il rappelle les salons en velours côtelé, les lunettes aviateur, les cabas en cuir vintage et les ambiances boho-chic. Un parfum de nostalgie subtilement réactualisé, pile dans l’air du temps.

Ajoutez à cela une volonté de sortir du moule, de ne pas céder aux classiques pastels ou aux sempiternels verts menthe… et vous obtenez une couleur singulière, ni trop audacieuse ni trop sage. L’équilibre parfait.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’Atelier 5🇫🇷 (@latelier5)

Comment le porter sans faux pas ?

Bonne nouvelle : le brun tabac est bien plus simple à adopter qu’il n’y paraît. Et il sied à toutes les silhouettes, tous les styles, toutes les carnations. Voici quelques pistes pour l’intégrer avec style à votre garde-robe :

En pièce maîtresse : optez pour un trench fluide ou un blazer ceinturé brun tabac. Cela structure la silhouette tout en diffusant une touche chic, presque méditerranéenne.

En contraste lumineux : mariez-le à du blanc cassé, du bleu ciel, du lilas ou même du jaune beurre. Ces associations apportent de la fraîcheur et réveillent la tenue.

Par petites touches : un sac en (simili)cuir lisse, une paire de sandales, une ceinture fine ou encore un foulard noué autour du cou suffisent à injecter un brin de tendance dans vos looks.

En total look : réservé aux plus téméraires, mais terriblement élégant. Un ensemble pantalon large + top fluide + blazer brun tabac, relevé de bijoux dorés et d’un maquillage nude, fera son petit effet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie-Chantal Milette (@kryptoniecoloragency)

Et dans la trousse beauté ?

Le brun tabac a également conquis le monde de la cosmétique. Les rouges à lèvres aux sous-tons chauds, les ombres à paupières effet smoky soft et les vernis à ongles chocolat se multiplient. C’est la teinte parfaite pour un look solaire mais sophistiqué. Il évoque une sensualité discrète, une confiance affirmée, loin des artifices criards.

Ce qu’on aime aussi avec le brun tabac, c’est qu’il met tout le monde d’accord. Peu importe votre morphologie, votre carnation ou votre style, il flatte les courbes et réchauffe le teint. Pas besoin d’être mannequin ou de sortir d’un éditorial mode pour le porter avec panache. Ce brun évoque le calme, la nature, le retour aux sources. Dans un monde hyperconnecté, c’est une façon douce de s’ancrer. En somme, le brun tabac n’est pas juste une tendance : c’est un manifeste silencieux, une élégance consciente.