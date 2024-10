Lingerie 2025 : les tendances audacieuses qui pourraient redéfinir le confort et le style

Les tendances lingerie en 2025 évolueront probablement sous l’influence de divers facteurs comme l’inclusivité, la durabilité, la technologie et la fusion des frontières entre le confort et l’esthétique. Voici quelques prévisions pour ce que l’on pourrait voir émerger en termes de style et d’innovation.

Les tendances lingeries 2025

Décolletés audacieux mais structurés

Les décolletés pourraient se diversifier encore davantage, avec un mélange de sophistication et d’audace :

Effet « nude » et transparence : les tissus transparents ou semi-transparents avec des jeux de superpositions pourraient accentuer les courbes tout en restant élégants et subtils.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie Jo Lingerie (@mariejolingerie)

Corset intégré : le retour du corset moderne se fera sentir avec des décolletés qui incluent des structures internes, mêlant maintien et style, jouant sur l’aspect sculpté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maddie Kulig (@mmadalynne)

Taille basse et carrée : les décolletés carrés reviendront en force, évoquant une allure vintage et romantique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sans Complexe Lingerie (@sanscomplexe_lingerie)

Lingerie et innovation textile

En 2025, la lingerie sera probablement un domaine où la technologie et la durabilité feront évoluer les tendances :

Tissus éco-responsables : la demande croissante pour des produits durables favorisera l’utilisation de fibres recyclées ou biodégradables, ainsi que des procédés de fabrication éthiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Éjwé Lingerie (@ejwe_lingerie)

Lingerie inclusive : plus de diversité dans les tailles et des collections pensées pour différents types de morphologies, avec des campagnes qui prônent la beauté naturelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sans Complexe Lingerie (@sanscomplexe_lingerie)

Designs créatifs et artistiques

Le côté artistique pourrait être accentué, avec des designs qui se rapprochent du prêt-à-porter :

Lingerie extérieure : l’idée de porter de la lingerie comme un élément à part entière pour une tenue extérieure continuera à prospérer, notamment avec des bralettes et des soutiens-gorge en dentelle visibles sous des blazers ou des chemisiers ouverts.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie Jo Lingerie (@mariejolingerie)

Broderies et détails complexes : broderies en relief, dentelle complexe et embellissements tels que des perles ou des pierres accentueront l’aspect luxueux et artisanal des pièces de lingerie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lingerie Pierre (@lingeriepierre1300)

Confort et bien-être