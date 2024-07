Été 2024 : les maillots de bain qui font craquer toutes les fashionistas

Plongez dans l’été 2024 avec les maillots de bain qui définissent les contours de la tendance. Cette saison, l’audace et l’affirmation de soi sont au rendez-vous !

Tendances maillots de bain été 2024 : quels sont les must-have ?

L’été 2024 promet un éclat de styles et de couleurs dans l’univers des maillots de bain. De créations audacieuses en coupes rétro, chaque silhouette pourra trouver son bonheur pour rayonner au bord de l’eau. Le mot d’ordre est clair : osez, libérez-vous des complexes et portez le maillot de bain qui vous plaît, sans vous soucier de votre âge ou de votre morphologie. Laissez-vous séduire par les tendances qui marqueront cette saison estivale et découvrez les pièces incontournables à glisser dans votre valise.

Les couleurs et imprimés phares de la saison

Voici quelques-unes des couleurs et des imprimés qui seront à l’honneur :

Rouge passion : le bikini rouge, symbole d’audace, promet d’enflammer les plages avec son énergie vibrante.

le bikini rouge, symbole d’audace, promet d’enflammer les plages avec son énergie vibrante. Floraison estivale : les motifs floraux dispensent leur charme bohème sur des tissus légers, invitant au rêve et à l’évasion.

les motifs floraux dispensent leur charme bohème sur des tissus légers, invitant au rêve et à l’évasion. Délicatesse pastel : des teintes douces comme le rose ou le jaune pâle apportent une touche de sérénité rafraîchissante.

Coupes tendance pour un été stylé

Cette année, la diversité règne en maître avec des coupes adaptées à toutes les préférences :

Le bikini taille haute fait un retour triomphant avec son allure vintage et son effet gainant qui sculpte la silhouette.

taille haute fait un retour avec son allure vintage et son effet gainant qui sculpte la silhouette. Pour celles qui recherchent une touche originale, le trikini se révèle être un choix audacieux, dévoilant subtilement les hanches tout en jouant sur l’asymétrie.

se révèle être un choix audacieux, dévoilant subtilement les hanches tout en jouant sur l’asymétrie. L’incontournable maillot une pièce se réinvente avec élégance en version dos nu ou avec des découpes stratégiques qui valorisent chaque morphologie.

Loin des diktats de beauté traditionnels, cet été célèbre la diversité et l’inclusivité. Les corps de toutes tailles et de toutes formes sont mis à l’honneur, et chaque maillot de bain devient une expression de la personnalité unique de chacun.e. Fini les normes étroites qui dictaient ce qui était acceptable ou non ; désormais, c’est votre confort et votre plaisir qui priment.

Voici une sélection de maillots de bain tendance :

Que vous préfériez le bikini, le une-pièce, le trikini ou toute autre coupe innovante, l’important est de vous sentir bien dans votre peau. On vit pleinement cet été, sans se laisser freiner par les regards ou les jugements extérieurs. Les plages et les piscines se transforment en espaces de liberté où chacun.e peut rayonner à sa manière, fier.ère de son apparence et de son choix de maillot.

1. ASOS – Haut de bikini triangle à bonnets montants

Voir ce haut de bikini

2. ASOS – Bas de bikini taille haute vert pailleté

Voir ce bas de bikini

3. CUPSHE – Maillot de bain une pièce à col en V côtelé lilas

Voir ce maillot de bain

4. ASOS – Maillot 1 pièce noué devant bleu fleuri

Voir ce maillot une pièce

5. Mina Storm – Brassière Anissa éponge recyclée blue ocean

Voir cette brassière

Avec ces tendances 2024, le maillot de bain cesse d’être un simple accessoire pour se muer en véritable atout mode. Que vous soyez adepte du chic minimaliste ou fervente partisane du look sportif inspiré des athlètes olympiques, il y aura forcément un modèle fait pour vous. Et n’oubliez pas : le plus important est que vous vous sentiez belle et à l’aise dans votre maillot. C’est ainsi que vous brillerez sous le soleil de cet été 2024 !

Conseils et astuces pour choisir le maillot idéal en fonction de sa morphologie

La quête du maillot de bain parfait, celui qui épouse nos formes et sublime notre silhouette, peut parfois ressembler à un défi. Voici quelques conseils pour mieux le choisir.

Harmoniser sa silhouette avec style

Pour celles qui souhaitent valoriser leur buste lumineux, un haut de bikini éclatant ou orné de motifs captivants attire incontestablement le regard. Associez-le à un bas sobre pour créer un bel équilibre visuel.

Voici quelques recommandations :

Pour une allure dynamique, optez pour une couleur solaire comme le jaune, véritable coup de pep’s que ce soit à la plage ou au bord d’une piscine scintillante.

comme le jaune, véritable coup de pep’s que ce soit à la plage ou au bord d’une piscine scintillante. Si vous avez une poitrine menue et que vous souhaitez éviter les décolletés trop plongeants, privilégiez des hauts avec des bonnets structurés ou des détails raffinés tels que des fronces.

Mettre en valeur chaque type de morphologie

L’importance est avant tout de se sentir bien dans son maillot. Que votre silhouette évoque la douceur des courbes d’une poire ou l’équilibre d’un sablier, chaque forme a son atout. Cet été, les collections s’ouvrent à toutes les silhouettes, avec des designs audacieux, des couleurs vibrantes et des coupes innovantes qui célèbrent la singularité de chacun.e. C’est une véritable invitation à vivre pleinement, sans se laisser freiner par les regards ou les jugements.

N’hésitez pas à expérimenter différentes coupes jusqu’à trouver celle qui résonne avec votre personnalité et magnifie vos atouts naturels. Après tout, c’est cette sensation d’aisance et cette confiance rayonnante qui feront tourner toutes les têtes cet été ! Peu importe votre morphologie, osez et ne vous mettez pas de barrière !