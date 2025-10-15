Des habits qui grandissent avec vous ? Ce que prépare la mode va vous surprendre

Dans quelques années, les vêtements suivront les changements du corps et accompagneront nos variations de poids. On aura plus besoin de renouveler notre garde-robe ou de retourner les boutiques pour trouver notre taille. Sur les cintres, on aura droit à des habits encore plus prometteurs que la veste réglable de Retour vers le Futur (qui était déjà une belle innovation). On enfilera des pièces intelligentes, en osmose totale avec notre silhouette, du moins c’est une hypothèse qui se précise.

Des vêtements “vivants” bientôt en rayon ?

Un jean trop serré, dont la braguette ne ferme plus, qui s’élargit au rythme du corps. Une robe devenue trop petite qui suit vos nouvelles mensurations. Ou encore des vêtements juniors évolutifs, qui gagnent en centimètre à mesure que l’enfant pousse. Ce qui s’apparente à des créations de science fiction pourrait bientôt voir le jour dans votre dressing.

Dans le film Retour vers le Futur, les réalisateurs projetaient des baskets auto-laçantes et des vestes à taille réelle mais les chercheurs ont bien mieux pour l’avenir. Ils décrivent une mode “vivante”, qui ne fait qu’un avec le corps et qui respecte les rondeurs au lieu de les incriminer. Une mode qui épouse la silhouette au sens propre du terme. Alors qu’aujourd’hui les vêtements exposés sur les cintres se limitent au 48 et laissent peu de place aux suppléments de chair, ces prédictions procurent de l’espoir à celles et ceux qui échappent aux standards.

Bientôt, vos t-shirts troués se résorberont d’eux-mêmes, sans nécessiter des interventions de couture. Vos essentiels mode resteront toujours fidèles à votre corps, qu’importe les kilos acquis ou perdus. Et les pièces devenues has been au fil du temps deviendront des matières fertiles. Vous vous dites certainement “mais par quelle sorcellerie” ? Eh bien, grâce à un seul ingrédient.

Une révolution bienvenue dans la mode

Sur les étiquettes de ces vêtements tout terrain, le mot algue s’écrira en lettre capitale. C’est la matière “nouvelle génération” qui permettra à la mode de concrétiser ses promesses inclusives, jusqu’alors inaccomplies. L’idée n’est pas de composer des étoffes visqueuses aux effluves iodées mais de transformer les algues en une poudre nommée cellulose bactérienne. Ce qui donnerait lieu à un tissu capable de « survivre de manière stable pendant au moins trois jours sans nutriments », comme le précisent les scientifiques dans l’étude publiée dans la revue Advances Materials.

Par ce principe prodigieux, le vêtement deviendrait alors immortel et personnalisable à l’infini. Il pourrait imiter la silhouette dans toutes ces transformations et réparer un trou de lui-même pour une durée de vie éternelle. Si la nature fait déjà des merveilles dans l’univers cosmétique, elle pourrait aussi perfectionner la mode et repousser les limites des coutures actuelles. Et les personnes dont le corps ondule jubilent : “ce n’est pas trop tôt”. Les algues, déjà bien ancrées dans les soins skincare, pourraient prochainement s’inscrire dans le tissu et conter fleurette à vos bourrelets.

Le futur de la mode, entre inclusivité et exigences green

Ces vêtements à base d’algue sont ambitieux et pourraient rattraper toutes les lacunes de la mode. Plus question de culpabiliser après avoir mangé un bon burger ou un brownie avec plein de chantilly. Le jean du futur sera plus clément avec votre corps et ne vous donnera pas des envies de régime après un repas copieux. Plus question non plus de fantasmer sur une robe en vitrine, faute de tailles. Les robes de l’an 2050 iront toujours dans le sens de votre silhouette. Que vous ayez une morphologie, en H, en X ou en V, que vous sortiez d’une grossesse ou que vous ayez abusé des raclettes, votre corps dictera la forme des vêtements et non pas l’inverse.

Aux côtés de ces habits flexibles à souhait, vous trouverez également des chaussures biodégradables, des vestes connectées dotées d’un mode “chauffant”, des robes cousues de data qui changent de couleur en un clic et des pièces thermo-régulées qui répondent aux variations de température. Le tout façonné dans des tissus modernes, conscients et planète-friendly. L’algue deviendra le nouveau coton et sera à l’origine de collections sans date de péremption.

Même si ces vêtements très utopiques sont encore à l’état de prototype et n’ont pas encore investi les looks, ils ont le mérite d’améliorer la mode et de la rendre plus accessible. La mode du futur ne sera plus restrictive mais libératrice.