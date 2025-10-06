Osez ces tendances mode de l’automne-hiver 2025/2026 (elles vont tout changer)

Oubliez la grisaille et les diktats : cette saison, la mode vous invite à jouer, oser, briller et surtout, vous sentir fabuleuse dans vos vêtements. L’automne-hiver 2025/2026 s’annonce comme un manifeste d’expression personnelle, un terrain de jeu où chaque silhouette s’affirme avec liberté. Osez, testez, superposez – bref, amusez-vous !

Dentelle, mon amour

La dentelle s’émancipe des clichés et s’affiche dans toute sa splendeur. Transparentes ou finement ajourées, les pièces en dentelle donnent du caractère à vos robes ou encore blouses. Effet glamour garanti, tout en restant élégante et chaleureuse.

La jupe longueur genou

Exit les jupes trop courtes, bienvenue aux ourlets sous le genou. Cette longueur, parfaite pour conjuguer sérieux et modernité, se marie avec des pulls oversize, des vestes structurées ou encore des bottes hautes. Une jupe qui impose sa présence sans jamais devenir austère.

Le polo à manches longues

Un brin rétro, délicieusement androgyne, le polo revient en force cet automne-hiver 2025/2026. Décliné en maille, laine ou encore jersey, il habille aussi bien un tailleur que votre jean préféré. L’équilibre parfait entre confort, style et petit côté preppy.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Comptoir des Fantaisies (@comptoirdesfantaisies)

L’imprimé léopard

Le léopard reste l’incontournable de la saison. Qu’il s’agisse d’un total look ou d’une touche graphique, il donne du peps et affirme votre confiance. Un imprimé qui ne connaît pas la demi-mesure et célèbre toutes les silhouettes.

Come-back glorieux des années 2000

Vous l’avez peut-être déjà remarqué : la nostalgie des années 2000 s’invite dans votre dressing. Sacs à logo, ceintures imposantes ou encore t-shirts à slogans se combinent avec des pièces contemporaines pour créer de jolis looks tendance. Une invitation à jouer avec votre style et à ne pas vous prendre trop au sérieux.

La couleur vert pistache

Le vert pistache s’impose comme la couleur réconfortante de cet automne-hiver 2025/2026. Sur une maille cocon, un manteau en (simili)cuir ou encore une fausse fourrure, il apporte fraîcheur et luminosité aux tenues d’hiver.

La tendance « color-block »

Exit la morosité ! Cette saison, osez les couleurs vives. Orange, rose, rouge ou encore jaune, elles se mélangent sans complexe pour créer des looks dynamiques et joyeux. Une façon irrésistible de casser la monotonie hivernale et d’exprimer votre personnalité.

L’imprimé carreaux

Les carreaux continuent de séduire. Total look, mix de motifs ou détails cachés : ils apportent structure et style avec une pointe de modernité. Osez cet imprimé cet automne-hiver 2025/2026 !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Val Verhegghen (@thinklikeyoda)

Les épaules conquérantes

Blazers, manteaux ou blouses se parent de volumes marqués qui redéfinissent la silhouette et dégagent une aura de confiance. Une touche architecturale qui transforme toute tenue en déclaration de style.

Fausse fourrure, vraie chaleur

Douce, enveloppante, responsable : la fausse fourrure coche toutes les cases. Cette saison, elle se décline dans des modèles incroyablement doux. Elle offre chaleur et style sans compromis, enveloppant vos silhouettes dans une élégance réconfortante et durable.

Le nœud en guise de détail chic

Symbole de sophistication, le nœud devient l’accessoire phare. Maxi ou mini, appliqué sur un col, une manche ou un manteau, il ajoute une touche élégante et poétique à votre tenue, sans jamais en faire trop.

Les mocassins : confort et classe

Les mocassins sont l’alternative élégante aux escarpins. Hauts ou plats, vernis ou en daim, ils s’adaptent à toutes les silhouettes et se portent avec des chaussettes visibles pour un twist mode assumé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christian Pellet (@pellet_officiel)

Le motif pois

Les pois persistent et se modernisent. XXL ou mini, en total look ou en touches discrètes, ils apportent une note graphique et ludique à votre vestiaire d’automne-hiver.

Chocolat addict

Enfin, notez que brun chocolat s’impose comme le nouveau classique. Dense et raffiné, il se décline en total look ou par touches pour réchauffer vos tenues et offrir une élégance subtile mais assurée.

En résumé, cet automne-hiver 2025/2026 nous pousse à tout oser : la couleur, les volumes, la douceur, la différence. La mode n’est plus un carcan, c’est un jeu – et la seule règle, c’est de se sentir bien dans sa peau.