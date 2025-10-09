Voici les bracelets qu’on verra partout cette saison

Search here...

On les voit partout : sur TikTok, Instagram, Pinterest… Les bracelets en jade font un retour remarqué dans nos boîtes à bijoux. Portés seuls ou accumulés, verts intenses ou plus pâles, ils séduisent par leur esthétique épurée et leur symbolique apaisante. Depuis quelques semaines, ils apparaissent au poignet des créatrices de contenu les plus stylées, mêlés à des montres vintage ou des manches oversize.

Une tendance entre élégance, spiritualité et self-love

Le jade, pierre précieuse d’origine millénaire, est associé dans de nombreuses cultures à la sérénité, la chance et la protection. Aujourd’hui, il se réinvente dans une version moderne, minimaliste ou XXL, parfois mêlé à de l’or, parfois laissé brut.

Si ce bijou plaît autant, c’est aussi parce qu’il coche toutes les cases de la tendance actuelle : connexion à soi, énergie douce, mode consciente. Dans une époque où les accessoires sont plus que jamais porteurs de sens, le jade devient bien plus qu’un objet décoratif : c’est un rappel à la paix intérieure, un symbole de stabilité.

@han_nah_t hopefully this bracelet brings good vibes 🤞🏻🤞🏻🤞🏻 #jadebracelet #ineedgoodvibes #jadejewelry #vlog #viet ♬ original sound – hannah 🤗📖🦷🪥

Plus qu’un bijou, un statement

Le bracelet en jade s’impose comme l’accessoire à adopter cette saison – pour la beauté, bien sûr, mais aussi pour ce qu’il raconte. Un geste de douceur envers soi-même, une touche de force tranquille à porter au quotidien.

Et bonne nouvelle : cette tendance ne suit aucune règle stricte. Peu importe l’âge, le style ou la taille du poignet, le bracelet en jade s’adapte à tout le monde. On le porte avec ce qu’on aime, sans pression, sans norme.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Jen Dao (@jenhdao)

Entre héritage ancestral et modernité assumée, le bracelet en jade traverse les époques sans jamais perdre de son aura. Qu’on le choisisse pour sa symbolique ou pour son esthétique, il incarne parfaitement l’esprit du moment : ralentir, se recentrer et affirmer son style avec intention. Un bijou porte-bonheur qui nous rappelle que la vraie tendance, c’est celle qui nous fait du bien.

