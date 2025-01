Cette mannequin célèbre révèle son astuce baskets à adopter en 2025 !

Dans l’univers des sneakers, Emily Ratajkowski s’impose comme une véritable référence. Toujours en avance sur les tendances, le mannequin ne quitte jamais ses baskets et sait dénicher les modèles les plus convoités. Parmi ses favoris, on retrouve les Puma SpeedCat, un modèle emblématique de la marque allemande, inspiré des sports automobiles et initialement lancé en 1981. Ces sneakers iconiques ont fait leur grand retour cette année, devenant un véritable phénomène de mode.

Le retour triomphal des SpeedCat

Grâce à leur design rétro et leurs coloris vibrants (rouge, rose, vert, et noir) les Puma SpeedCat ont séduit une nouvelle génération de modeuses et sont devenues l’un des produits les plus en vogue au troisième trimestre 2024, selon le rapport de tendances de Lyst. Adoptées par de nombreuses célébrités, ces sneakers ont réussi à dépasser leur image streetwear pour s’imposer comme un véritable atout mode.

Emily Ratajkowski, toujours à la pointe, a contribué à leur popularité. Démontrant leur polyvalence, elle a montré que ces baskets s’adaptent aussi bien à un look décontracté qu’à des tenues plus sophistiquées, prouvant ainsi leur place de choix dans la garde-robe moderne.

Un look new-yorkais parfaitement maîtrisé

Récemment aperçue dans les rues de New York, Emily Ratajkowski a une fois de plus sublimé les SpeedCat, optant cette fois pour une version noire sobre. L’astuce ? Associer des baskets à un style travaillé pour un look new-yorkais ultra-tendance. Pour composer sa tenue, elle a choisi un sweat à capuche noir, un pantalon droit à rayures tennis au style preppy-chic, et une veste en cuir mi-longue burgundy, clin d’œil aux influences motardes. Pour couronner le tout, elle a ajouté une casquette à imprimé militaire, conférant une touche audacieuse et moderne à son allure.

Mais Emily ne s’arrête pas là ! Elle a été vue portant ces baskets dans des tenues variées, comme avec un pantalon en velours et une veste en jean, une jupe longue et un top asymétrique, ou encore un mini-short associé à un haut décolleté. Avec ces combinaisons, elle prouve que les SpeedCat s’intègrent parfaitement à une multitude de styles.

En remettant au goût du jour ce modèle vintage, Emily Ratajkowski a confirmé le potentiel intemporel des Puma SpeedCat. À la fois confortables, élégantes et polyvalentes, elles s’adaptent à toutes les occasions. Avec leur retour en force, ces baskets sont en passe de devenir un must-have absolu pour 2025, un choix parfait pour tou·te·s celles et ceux qui souhaitent allier confort et style avec brio.