Des bijoux en glaçons ? La tendance mode la plus rafraîchissante de l’été intrigue

Si la chaleur actuelle ramollit le cerveau de nombreuses personnes et ruine tous les efforts de concentration, certaines ont encore de la suite dans les idées. Ça bouillonne dans la tête des internautes, qui cherchent à se rafraîchir par tous les moyens. Et le bac à glaçons n’a jamais été aussi rentable qu’en ces temps caniculaires. Il sert de moule pour créer de la joaillerie givrée.

Des glaçons à la place des diamants

La canicule, qui deviendra bientôt une météo estivale banale, teste notre niveau de débrouillardise à chaque épisode de fortes chaleurs. Alors que la moindre sortie en extérieur donne l’impression d’avoir mis les pieds en enfer, on sollicite les derniers neurones encore intacts qui nous restent pour refroidir notre corps et économiser quelques degrés sous notre peau.

Les plus pragmatiques improvisent des tenues légères avec des foulards en soie, qui ne se font presque pas sentir sur la silhouette. D’autres créent des écharpes sur-mesure, en emballant des glaçons dans un torchon dans l’espoir de retenir la sueur quelques instants. Les plus décomplexées sortent avec leur tenue de plage sur le macadam fondant des villes, arborant des tops triangles et des jupes paréo.

Et les plus inventives, dont le cerveau n’a pas été atteint pas la chaleur, elles, troquent les chaînes ornées de coquillages et les bracelets serties de fleurs de tiaré contre des bijoux plus fonctionnels. Des bijoux gravés dans la glace aux allures de stalactites. Les glaçons deviennent des pierres précieuses à part entière. Ils n’ont pas de valeur financière mais ils sont chers pour le bien-être personnel. Évidemment, ces pendentifs et autres accessoires qui semblent rescapés des terres polaires, sont voués à s’auto-détruire sur le corps, sous l’effet des rayons UV et des températures extrêmes.

Quand les accessoires soulagent la peau

Sur les réseaux sociaux, les internautes laissent leur congélateur façonner des bijoux dignes du dress code de la Reine des Neiges. Ils se servent du bac à glaçons non pas pour faire des cubes voués à accompagner leur citronnade maison ou leur virgin mojito. Ils l’utilisent à la manière d’un outil créatif comme les joailliers avec leur chalumeau, leur brunissoir et leurs maillets.

Le mode opératoire est simple. Pour s’essayer à cette activité manuelle, qui promet un peu de répit dans la fournaise estivale, il suffit de suivre les indications visuelles de @interrobangart. Elle confectionne d’abord un support pour que les accroches des bijoux ne coulent pas au fond du moule. Ensuite, elle remplit son bac à glaçons d’eau, suspend le bâton avec les attaches par-dessus, de sorte à ce qu’elles se figent à l’intérieur.

Elle laisse prendre au frais pendant quelques heures et obtient des pièces à l’éclat cristallin et à l’utilité indéniable. Il ne lui reste plus qu’à fixer ces joyaux glacés autour de son cou et de son poignet pour apaiser ce corps en ébullition.

Aborder la chaleur avec créativité

Quand le thermomètre dépasse les 35 °C, les accessoires ne servent plus seulement à compléter une tenue ou à attirer les compliments. Ils deviennent presque des alliés de survie. Ces colliers et bracelets de glace ne prétendent évidemment pas remplacer un ventilateur, un climatiseur ou une bonne hydratation, mais ils illustrent une nouvelle manière d’apprivoiser les épisodes caniculaires : avec une bonne dose d’imagination.

Cette tendance s’inscrit dans une vague plus large où la beauté et la mode cherchent désormais à être aussi utiles qu’esthétiques. Après les éventails transformés en accessoires mode, les vêtements rafraîchissants ou les foulards remplis de glaçons aperçus sur les épaules des joueurs de tennis, voilà que les bijoux deviennent eux aussi fonctionnels. Leur mission n’est plus seulement d’illuminer une silhouette mais aussi d’apporter un peu de fraîcheur au niveau du cou et des poignets, deux zones où passent de nombreux vaisseaux sanguins.

Bien sûr, ces bijoux sont éphémères. Ils fondent aussi vite qu’une glace oubliée sur une serviette de plage et laissent derrière eux quelques gouttes d’eau sur les vêtements. Mais c’est justement ce qui fait leur charme. À l’heure où les réseaux sociaux célèbrent les créations temporaires et les tendances aussi fugaces qu’un coucher de soleil d’été, ces parures de glace rappellent que tout n’a pas besoin d’être durable pour être spectaculaire.