Ce collier iconique des années 70 vous fera briller lors des Fêtes de fin d’année

Parmi les nombreuses tendances qui émergent chaque saison, une en particulier semble avoir traversé les décennies pour retrouver une place de choix sous les projecteurs de cette fin d’année 2024. Nous parlons bien sûr du collier tennis ! Ce bijou iconique des années 70, avec sa fine rangée de diamants délicats, est un must-have. D’où vient cette tendance scintillante et surtout pourquoi mérite-t-elle de figurer parmi vos essentiels pour les Fêtes ? Laissez-nous vous expliquer.

Le collier tennis : un classique qui a traversé les époques

Avant de devenir un collier adulé des podiums, le bracelet tennis a fait sa première apparition dans un contexte plutôt inattendu. Nous sommes en 1978, et la star du tennis Chris Evert, alors l’une des plus grandes joueuses de l’histoire, se trouve sur le court lors d’un tournoi de l’US Open. Cette championne, dont le style était presque aussi célèbre que ses performances, porte un bracelet de diamants lors de ses matchs. Mais voilà qu’un jour, le bijou se détache de son poignet. Pas question pour Chris Evert de laisser son précieux à la merci du gazon. Elle demande alors l’arrêt du jeu afin de retrouver son bracelet égaré.

Cet incident crée un véritable buzz médiatique et un nouveau terme naît : le bracelet tennis. La légende de ce bijou se construit ainsi autour de cette scène. L’assurance et le style de Chris Evert contribuent à la popularisation de cet accessoire, qui s’impose peu à peu comme un symbole du raffinement. Mais, comme toute légende qui se respecte, le bracelet ne va pas rester un simple accessoire de sport.

Un allié de choix pour les Fêtes

Ce qui a commencé comme un simple bracelet est vite devenu un véritable phénomène de mode. Quelques années plus tard, les créateur.rice.s de bijoux ont décidé de revisiter le concept et de le transposer en collier. L’idée ? Apporter une touche de luxe discret à un cou délicatement orné de petites pierres précieuses. Il n’en a pas fallu plus pour que le collier tennis devienne l’incarnation de l’élégance. Un collier fin et intemporel, composé de diamants enchâssés sur une structure délicate, est venu remplacer son pendant bracelet, tout en conservant cet esprit de finesse et de raffinement. De nombreuses marques se sont empressées de réinterpréter le design, en jouant avec les matériaux pour le rendre accessible au plus grand nombre.

Passé un certain temps, le collier tennis s’est néanmoins un peu fait oublier, avec l’apparition de nouvelles tendances bijoux plus imposantes. Il n’a toutefois jamais totalement disparu. Et aujourd’hui, le collier tennis connaît un véritable retour en force ! Ce bijou s’est débarrassé de son étiquette « élitiste » et se porte désormais aussi bien avec une tenue casual qu’avec une robe de soirée. Ce qui fait sa force ? Sa capacité à s’adapter à toutes les occasions et à tous les styles. En 2024, le collier tennis se démocratise sans perdre de son prestige.

Pourquoi choisir ce bijou pour vos looks de Fêtes ? La réponse est simple : il vous garantit une touche d’éclat instantanée ! Que vous soyez en quête de la pièce parfaite pour accompagner une robe de soirée scintillante ou que vous préfériez sublimer un look plus casual avec un top et un jean, le collier tennis est la touche finale qui apportera raffinement et élégance à votre tenue.

Ni trop imposant, ni trop discret, il brille par sa capacité à se faire remarquer sans jamais voler la vedette. Vous l’aurez compris : ce collier est aussi polyvalent qu’intemporel ! Vous vous demandez comment intégrer ce collier à vos tenues des Fêtes ? Voici quelques idées pour vous inspirer.

Pour une soirée chic : associez-le à une robe de cocktail noire ou à une robe vintage. Le collier tennis se mariera parfaitement avec des tissus comme le velours ou la soie, apportant un éclat subtil à votre tenue sans en faire trop. Complétez le look avec des escarpins ou des bottines à talons pour une silhouette élégante.

associez-le à une robe de cocktail noire ou à une robe vintage. Le collier tennis se mariera parfaitement avec des tissus comme le velours ou la soie, apportant un éclat subtil à votre tenue sans en faire trop. Complétez le look avec des escarpins ou des bottines à talons pour une silhouette élégante. Pour un look plus décontracté : le collier tennis ne se limite pas aux grandes occasions ! Portez-le avec une chemise blanche oversize et un jean taille haute, ou même avec un pull en cachemire et une jupe midi fluide. Le contraste entre la simplicité de la tenue et l’éclat du collier crée un effet de surprise et de sophistication tout en restant décontracté.

le collier tennis ne se limite pas aux grandes occasions ! Portez-le avec une chemise blanche oversize et un jean taille haute, ou même avec un pull en cachemire et une jupe midi fluide. Le contraste entre la simplicité de la tenue et l’éclat du collier crée un effet de surprise et de sophistication tout en restant décontracté. Accumulé avec d’autres bijoux : si vous aimez jouer avec les superpositions, n’hésitez pas à mixer votre collier tennis avec d’autres pièces délicates : une bague fine, une montre vintage ou un bracelet délicat. L’important est de garder une harmonie et de ne pas trop en faire.

Le collier tennis s’affirme comme un classique indémodable, un bijou qui s’adapte à l’époque tout en conservant son âme. Son retour triomphal sur le devant de la scène mode prouve que, parfois, la simplicité est la meilleure alliée du style. Pour les Fêtes de fin d’année, ou pour n’importe quelle occasion, il vous fera briller sans jamais faillir à sa réputation d’élégance intemporelle !